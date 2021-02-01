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В центре внимания / Правопорядок / ПроисшествияНесанкционированный запуск дрона в Нарве обернулся штрафом в 140 евро

Дата публикации: Сегодня, 13:58 Просмотрено: 68

Запустивший в пограничной зоне в Нарве беспилотник мужчина наказан денежным штрафом.

Несанкционированный запуск дрона в Нарве обернулся штрафом в 140 евро
Иллюстративное фото: unsplash / Thomas Galler

По информации Идаской префектуры, летящий беспилотник, принадлежавший гражданину Эстонии 1983 года рождения, был обнаружен 21 июня в приграничной зоне на Таллиннском шоссе.

Поскольку мужчина не согласовал полет беспилотника с Департаментом полиции и пограничной охраны, на него был наложен штраф в размере 140 евро за нарушение пограничного режима.


ERR

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