Йога и профилактика ковида

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Александр Могутов, учитель Нарвского центра йоги, расположенного по адресу Энергия, 4b, преподаватель курсов «Дыхание и медитация» (c 2015 года) и “Шри Шри Йога” международной некоммерческой гуманитарной и образовательной организации «Искусство жизни» (Art of Living), убежден, что основанные на старинной методике практические занятия не только оздоровляют, но и существенно снижают вирусную нагрузку.

Первое занятие в Нарве состоялось в 2008 году, рассказывает Александр Могутов. С 2010 года занятия и курсы организуются на регулярной основе, все учителя работают как волонтеры под эгидой «Ассоциации за общечеловеческие ценности» (International Association for Human Values). Обучающим подразделением Ассоциации как раз и является «Искусство жизни» – организация, насчитывающая по всему миру более 10 тысяч центров, где занимаются около 370 миллионов людей из почти 160 стран.

Практик много, выбор необходим

В классической йоге, уходящей своими корнями к периоду Индской цивилизации (ок. 3300–1700 гг. до н.э.), насчитывается по крайней мере пять основных направлений – раджа-йога, карма-йога, джнана-йога, бхакти-йога и хатха-йога.

Создателем организации «Искусство жизни», а также программы занятий, которая реализуется в Нарвском центре, является индийский духовный лидер, 65-летний Шри Шри Рави Шанкар, признанный в 2009 году журналом Forbes одним из самых влиятельных людей Индии.

Определяем цель

Основная задача йоги заключается в успокоении ума, точнее, в обуздании изменчивости ума. Сам Александр Могутов начал систематически заниматься дыхательной гимнастикой более 10 лет назад. До этого в его сознании (как, впрочем, и в сознании многих из нас) главенствовало почерпнутое еще с советских времен несколько хаотичное представление о йогах как о каких-то сверхлюдях, способных лежать на гвоздях, стеклах, зарывать себя в землю и т.д.

Изучение специальной литературы отчасти помогло разобраться в теоретических хитросплетениях этой глубокой и мудрой восточной традиции, но именно отчасти. В практическом же плане весьма помог курс искусства дыхания, который привлек тогда в Нарве примерно 100 человек. И вот в процессе занятий и тем более после их завершения, Александр, по его признанию, почувствовал в себе реальные изменения к лучшему. Потом наступила очередь поддерживающей группы, занятия в которой были нацелены на закрепление ранее обретенного состояния. Ну а дальше последовало достаточно логичное решение: чтобы не терять навыков, лучше самому проводить соответствующие занятия. Так постепенно Александр Могутов стал учителем – окончил различные курсы, прошел специальную подготовку в том числе и в Индии, в Бангалоре, под руководством Рави Шанкара.

Александр Могутов: Почему я продолжаю заниматься йогой? Потому что мне нравится то, что со мной произошло в этой жизни. Главное - энергии хватает на всё. Жизнь стала исключительно активной. Фото из архива Александра Могутова

Помним о гармоничном развитии

Многие люди рассматривают йогу просто как некий комплекс физических упражнений. Если быть более точным, то, по мнению Александра Могутова, 80–90 процентов людей занимаются йогой преимущественно для улучшения здоровья, то есть подходят к йоге как бы с позиции тела.

«Мы в Нарвском центре исходим из того, что данный подход представляет собой лишь первую стадию. Безусловно, тело очень важно. Тело – это наш храм. Мы не можем допустить, чтобы в храме царили мусор, грязь, шум, гам и все такое прочее. Храм должен быть чистым, светлым, тихим, спокойным, – говорит Александр. – Поэтому хотя позиции–асаны чрезвычайно важны, не менее важно правильное дыхание, которому, как правило, посвящена вторая часть наших занятий. Мы все на протяжении жизни постоянно дышим, но даже не замечаем этого, а дыхание очень важно! Человек в течение суток пропускает через себя около 10000 литров воздуха и выбрасывает около 70% шлаков и токсинов. Дыхание оказывает большое влияние на наше эмоциональное и психологическое состояние. Если научиться простейшим техникам дыхания, можно использовать их как «антивирусную программу» для своего ума, памяти, интеллекта и т.д. Именно этому мы обучаем на курсах «Искусство дыхания».

Третье звено

Таковым является медитация, и вводный курс, который предлагает Нарвский центр, включает это важнейшее для понимания йоги и неразрывное триединство: АСАНЫ – ДЫХАНИЕ – МЕДИТАЦИЯ.

«Искусство жизни», – подчеркивает Александр Могутов, это единственная в мире организация, владеющая запатентованной техникой дыхания под названием сударшан-крия, которую Рави Шанкар подарил человечеству в 1982 году. Этим непростым навыком можно овладеть только на наших курсах и только под руководством учителя. Причем, – замечает Александр, – мы изучаем также вариант для домашнего использования. И здесь надо понимать, что это особое дыхание очищает и гармонизирует не только тело, но и память, интеллект, эго... Представьте себе человека как музыкальный инструмент, в котором все струны или клавиши звучат не в тон. Как можно использовать такой инструмент? Нужна настройка!

Важной частью наших занятий и курсов является медитация. Из всех живых существ на земле только человек может медитировать и этому очень просто научиться под руководством опытного учителя.

Наука только начинает изучать влияние сударшан крии и медитации на организм человека. За последние 10 лет в медицинских университетах Европы и Америки уже открыто много интересного, об этих исследованиях можно прочитать в интернете» – подытоживает Александр Могутов.

Познать самого себя

Хотя, как говорил Аристотель, «многознание уму не научает», но определенные знания крайне важны. Имеются в виду знания просто о жизни: кто мы такие, как мы живем, для чего живем, что такое человек... В целом же организация «Искусство жизни» предлагает комплексный подход.

«Мы не углубляемся в какое-то узкое направление, но даем широкие возможности. У нас есть курсы и лагеря для детей с 8 лет, курсы для подростков, взрослых, пожилых – для любого возраста, – уточняет Александр. – Да и вообще медитировать можно хоть в сто лет!».

Йога как профилактика ковида: каковы перспективы?

На первый взгляд, сообщения о тяжелейшей эпидемической обстановке в Индии, родине йоги, как-то настораживают и вызывают законный вопрос: неужели столь мощная оздоровительная традиция не в состоянии справиться с вирусом?

На деле, рассказывает Александр Могутов, в Индии развернуто широчайшее волонтерское движение, оказывающее повсеместную конкретную помощь людям. Кроме того в организации «Искусство жизни» подготовлена короткая программа, направленная, во-первых, на профилактику ковида, во-вторых, предназначенная для людей, которые либо уже переболели, либо болеют в легкой форме, и в-третьих, ориентированная на восстановление после ковида. Каждое из занятий рассчитано примерно на 20–30 минут. Сейчас готовится специальная программа, которой можно бесплатно воспользоваться через интернет.

Что же касается отношения к йоге в Индии, которую Александр знает достаточно хорошо, то здесь объяснение простое. «Люди так озабочены бизнесом, домашними проблемами, что сегодня они просто не смотрят на йогу». Иными словами, когда рядом с нами течет чистый ручей, мы его не замечаем, рассуждая примерно так: «надо будет, напьюсь, а сейчас у меня в руках бутылка лимонада». И тем не менее упомянутая выше программа в Индии уже работает и шаг за шагом демонстрирует свою целительную силу.

Встречаем солнцестояние – к медитации приглашаются все

В воскресенье 20 июня на деревянном помосте Липовки в 8.00 Нарвский центр организует «Приветствие Солнцу», а в 9.00 представит антиковидную программу – продолжительность обучения 30–40 минут. В понедельник 21 июня во всем мире отмечается Международный день йоги, и здесь, в Нарве мы повторим с 7.00 «Приветствие Солнцу», которое наиболее эффективно в этот день летнего солнцестояния. Подробности на сайте www.artofliving.org или на facebook «Art of Living YOGA – Narva» С этой недели в Нарвском центре возобновляются очные занятия. В июле начнется курс дыхания и медитации продолжительностью 9 часов – 3 дня по 3 часа.

В заключение давайте припомним основные тезисы.

Медитация одного человека меняет пространство вокруг него. Когда медитируют миллионы, вибрации любви и покоя распространяются повсюду, а насилие и агрессия уменьшаются и растворяются.

Медитируя в одно и то же время, усиливая коллективный резонанс умов и сердец, мы можем изменить мир к лучшему, сделать его красивее, чище, добрее, мудрее и радостнее.





Сергей ТРОХАЧЕВ