Полиция напоминает: уезжая на отдых, надежно закрывайте двери и окна

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В приближающийся сезон отпусков люди будут больше проводить времени вне дома. Но уезжая на отдых, надо убедиться, что окна и двери надежно закрыты, и сделано все возможное, чтобы yсложнить жизнь ворa.

16 июня вновь проходит общеевропейский день по превенции взломов «Береги свое имущество!», направленный на повышение осведомленности людей на тему защиты имущества. В этом году полиции сообщили о несколько десятках случаев краж, когда воры проникли в дом через незапертые двери и открытые окна.

За пять месяцев этого года было зарегистрировано 108 краж из жилых помещений, что на 32 меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В прошлом году через незакрытые окна или двери было совершено 46 краж, а в этом году за первые пять месяцев – 14. Больше всего таких краж произошло в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа.

"Незапертая на замок дверь, отрытое окно, ценные вещи, которые хорошо видны, – все это привлекает воров. Поэтому такое легкое движение как поворот ключа в замке или оконной ручки поможет уберечь вас от неприятностей. Как правило, воры запоминают такие места и знают, где можно найти что-то ценное. Большинство краж совершаются на выходных, когда больше вероятность, что хозяев нет дома", – говорит ведущий специалист бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны Герли Грюнберг.

Когда вещи оставляют без присмотра, а окна и двери открыты, но половина работы уже сделана за воров. „Это наша, владельцев, ответственность использовать все возможные методы, чтобы осложнить жизнь воров. Это означает, что надо инвестировать в освещение, камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Во многих местах активно действует "Соседский надзор", поэтому следует поддерживать хорошие отношений с соседями и обсудить возможность присоединения к "Соседскому надзору"", – добавила Грюнберг.

Больше всего внимание воров привлекают наличные деньги, разныe инструменты, оставленные без замка во дворе или коридоре велосипеды, а также украшения, компьютеры и другая техника, которую легко унести, а затем сбыть.

Полиция напоминает, что если открытая дверь или разбитое окно указывает на то, что у вас дома мог побывать вор, не следует ничего трогать или приводить помещение в порядок – надо сразу вызвать полицию и позвонить на номер 112.

Как защитить свое имущество:

• Закрывайте на замок входную дверь даже тогда, когда вы дома.

• Когда вы уходите из дома или ложитесь спасть, закройте окна и заприте дверь на замок.

• Убедитесь, что в ваше отсутствие ваше имущество будет в надежном месте, например, велосипед или газонокосилка в закрытом на надежный замок сарае.

• В социальных сетях не делитесь публично своими планами на отпуск и не публикуйте информацию, указывающую, что вас долгое время не будет дома.

• Чувство безопасности можно создать только вместе – знайте своих соседей, обсудите с ними возможность создания зоны соседского дозора. Хорошие отношения с соседями позволят вам не беспокоиться о сохранности имущества во время вашего длительного отсутствия. Когда вы уезжаете надолго, сообщите об этом заслуживающим доверия соседям и попросите их доставать из почтового ящика почту.

• Пометьте ценные вещи, например, инструменты, велосипед, технику, сфотографируйте их и сохраните фото. Помеченные вещи труднее сбыть, а когда вещи найдены, легче установить владельца.

• Кражи помогает предупредить сигнализация и использование услуг охранной фирмы.

• Смарт-ключи от автомобиля храните в надежном месте, например, в металлической коробке или коробке, отделанной внутри фольгой. Не храните такие ключи рядом с входной дверью или окнами.

• Заметив у домa подозрительных людей или автомобили как ночью так и днем, сообщите об этом полиции на номер 112.

Больше информации об общеевропейском дне "Береги свое имущество!" можно найти на сайте https://hoianomavara.eu.





Виктория Корпан

пресс-секретарь

Департамент полиции и погранохраны