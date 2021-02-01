Департамент здоровья: давайте проведем выпускные безопасно!

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Невзирая на снижение заболеваемости COVID-19, при хорошей погоде Департамент здоровья рекомендует поздравлять выпускников на свежем воздухе, избегая большого скопления людей. При любых симптомах заболевания или необходимости соблюдать самоизоляцию следует оставаться дома.

Иллюстративное фото: ria.ru

Правительство Республики не установило специальных ограничений в отношении выпускных мероприятий в учебных заведениях. Если вам предписано соблюдать самоизоляцию, то участвовать в мероприятии нельзя; также следует оставаться дома при любых симптомах заболевания. Каждое учебное заведение может самостоятельно определить наиболее безопасный способ проведения выпускной церемонии, учитывая местные обстоятельства и собственные возможности.

«Все выпускники, преподаватели и родители без всяких сомнений заслужили огромную благодарность и признание своих заслуг. Но при всём этом, в праздничном настроении я прошу не забывать о безопасности, поскольку все мы хотим встретить летний отпуск здоровыми», — пояснила министр образования и науки Лийна Керсна.

«Для снижения риска заражения мы рекомендуем проводить выпускные линейки на свежем воздухе. По возможности следует избегать ситуаций, при которых аттестаты выдаются всем одновременно. Учащихся необходимо рассредоточить по классам», — пояснил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно. Если церемонию нельзя провести на свежем воздухе, то во многолюдных помещениях следует по-прежнему находиться в маске. Для снижения риска заболевания можно использовать экспресс-тесты на коронавирус. И, конечно же, в мероприятиях не следует принимать участие лицам, недавно приехавшим из другой страны.

Департаменту здоровья известно о первом случае, когда человек, участвующий в выпускной церемонии, получил положительный результат теста на коронавирус. Предположительно речь идет об индийском штамме.

Департамент здоровья обеспокоен тем, что предполагаемый индийский штамм с меньшей эффективностью поддается имеющимся вакцинам и при этом более агрессивно распространяется. На 22-й неделе в Эстонии выявили 36 проб, характерных для индийского штамма коронавируса.

Департамент здоровья просит по возможности поздравлять выпускников дома. «Коронавирус тяжело переносится пожилыми людьми, поэтому будет лучше, если бабушки, дедушки и прочие родственники поздравят выпускников дома», — пояснил Ланно.

Генеральный директор Департамента здоровья и министр образования и науки рекомендуют всем выпускникам летом пройти вакцинацию от коронавируса. «В Эстонии записаться на прививку против COVID-19 могут все желающие в возрасте от 16 лет», — напомнил Ланно. По его словам, вакцинация является единственной реальной возможностью вернуться к нормальной жизни. «Свой вклад в общее дело вносит каждый вакцинированный человек: таким образом мы защищаем самых слабых членов нашего общества, которые не могут пройти вакцинацию по состоянию здоровья», — пояснил он. С ним согласна и Лийна Керсна. «Чтобы защитить себя и других людей, я рекомендую всем молодым людям, у которых есть такая возможность, привиться от коронавируса этим летом. Это позволит нам со спокойной душой встретить новый учебный год», — добавила она.

К настоящему времени смягчение ограничений проходит успешно, сохраняется тенденция к снижению заболеваемости. Во избежание заражения мы рекомендуем по-прежнему соблюдать все меры предосторожности: следить за гигиеной рук, соблюдать дистанцию, носить маску во многолюдных помещениях, а также не трогать грязными руками глаза, нос и рот.





BNS