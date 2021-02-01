Начальник строительства электростанций Нарвы — герой будущей книги

Дата публикации: Вчера, 15:30 Просмотрено: 232

Нарвитян Юрий Литвиненко (1937 г. р.), ныне пенсионер, а в прошлом прораб СУ Эстонской ГРЭС и мастер спорта по фехтованию, сегодня пишет книги. У него их уже две, готовится к выходу третья.

Здесь будем строить Эстонскую ГРЭС! Александр Макариков — начальник строительства Прибалтийской и Эстонской электростанций в Нарве. Прибыл в Нарву после окончания восстановления разрушенной в годы Второй мировой войны Кировской ГРЭС. Приехал в Нарву с женой Ириной Николаевной, с которой познакомился на этой стройке. Ирина работала там крановщицей. Фото: из личного архива Александра Макарикова

В первой размещены его стихи о современниках, во второй автор рассказал об ингерманландцах в Нарве и Курдовском полуострове, где имеет собственный дом. Юрий готовит к изданию третью книгу, которую планирует издать в этом году.

В ней он расскажет о строителях города энергетиков - нашей Нарвы, о людях, как он уточняет сам, сегодня большей частью забытых.

Юрий Литвиненко поделился с нашей редакцией отрывком своей будущей книги, в котором рассказ ведется от лица начальника строительства Эстонской ГРЭС в 1964-1969 годах Александра Макарикова, а также многочисленными вырезками из эстонских печатных газет разных лет.





Размышления на месте будущей стройки

Стою один в тишине, хочу видеть, слышать еще не тронутую мощной техникой часть земли, в будущем - большой стройки. Здесь были лес, болото, Черная речка, хутор семьи эстонца.

А я, Макариков А.И., назначен здесь построить Эстонскую ГРЭС, подобно Прибалтийской, но с более мощными унифицированными котлоагрегатами ТП-101, турбинами К-200-130 и все это внедрить согласно планов Совмина СССР: стране нужны киловатты.

Смогу ли я организовать, вдохновить людей освоить новые технологии, технику, вложить тяжелый труд всех участников СУ, дабы в срок выдать необходимый продукт согласно приказу, графикам? Мне всего 35 лет от роду. Ноша ответственности очень тяжелая, непредсказуемая.

Здесь были лес, болото, Черная речка, хутор семьи эстонца. А я, Макариков А. И., назначен здесь построить Эстонскую ГРЭС.

А сколько предстоит коварного контроля, недопонимания, недоработок проекта! Но ведь все тому подобное я уже прошел на ГРЭС под Мурманском, на досрочном пуске двух последних блоков прибалтийской ГРЭС.

На нашу стройку сейчас работает около 100 предприятий страны. Трест СЗЭМ (г. Ленинград), министерство в Москве, Эстония. Помогают, обеспечивают всем необходимым.

За каждый досрочный пуск блоков награды сыпались дождем, что не видано для города Нарвы.

Так думалось мне там, на площадке, готовой принять строителей, где еще и конь не валялся и осталось много опасных снарядов со времен боев в 1941-1944 гг. Говорят, советский генерал второй армии Власов в этих местах струсил, сдался в плен немцам...

Будем строить Эстонскую ГРЭС. Для людей, на пользу Нарвы, Эстонии и всей большой страны.





Из газеты «Северное Побережье» 1994 года

Строительство Эстонской ГРЭС началось в 1964 году после окончания вырубки леса под автодорогу, связывающую Эстонскую ГРЭС с Прибалтийской. В 1965 году был уложен первый бетон в фундамент машинного зала главного корпуса. В 1966 году сдан в эксплуатацию административный корпус, куда вселилось строительное управление.

В 1967 году строительство Эстонской ГРЭС объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В 1968 году введен в эксплуатацию подводящий канал, начался монтаж первого котлоагрегата, сданы первые котлы пускового котельного отделения. 30 июня 1969 года первый турбогенератор принял промышленную нагрузку. В 21 час 48 минут руководитель наладочной группы треста «Гидроэлектромонтаж» Юрий Гудкин нажал кнопку — турбогенератор мощностью 200 тысяч киловатт включен в сеть!

Фото: из личного архива Александра Макарикова

6 июня Александру Ивановичу Макарикову исполнился 91 год. Редакция «Нарвской Газеты» поздравляет Александра Ивановича со славной датой!





Подготовила к печати Наталья СОБОЛЕВА