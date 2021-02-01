Внеочередная сессия для выборов Президента Эстонской Республики

В центре внимания / В стране и мире / РеспубликаВнеочередная сессия для выборов Президента Эстонской Республики
Дата публикации: Вчера, 13:30 Просмотрено: 241
Внеочередная сессия пройдет 30 августа 2021 года
Фото: TIIT BLAAT
В соответствии с Конституцией Эстонской Республики, с Законом о регламенте и порядке работы Рийгикогу, с Законом о выборах Президента Республики по предложению Президента Республики спикер Рийгикогу Юри Ратас 30 августа 2021 г. созывает внеочередную сессию в зале заседаний замка Тоомпеа. Сессия начнется в 13:00. На повестке дня сессии - выборы Президента Республики.
Дополнительная информация о выборах Президента Республики: https://www.riigikogu.ee/ru/novosti-i-dokumenty/glavnye-temy/vybory-prezidenta-respubliki
BNS