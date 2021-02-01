Масштабные проекты Нарва-Йыэсуу: популярный курорт преображается

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В приморском Нарва-Йыэсуу осуществляется несколько крупных инфраструктурных проектов общей стоимостью 3,5 млн евро, рассчитанных на улучшение жизненной среды. Основная доля более чем трехмиллионных инвестиций – поддержка из государственного бюджета и фондов Евросоюза, часть средств выделяет городской бюджет.

Максим Ильин рассказал журналисту, как идет строительство сети велосипедно-пешеходных дорожек.

Нарва-Йыэсуу готовится к официальному открытию 5 июня курортного сезона. Но летние хлопоты муниципалитета не ограничиваются заботой о создании комфортных условий для отдыхающих на пляже или в городском парке. В активной фазе реализация важных для приморского города проектов, о которых «Нарвской Газете» рассказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Для курорта с населением около трех тысяч человек – а всего на большой территории города, с поселками и деревнями, насчитывается 4,6 тысячи жителей – инвестиции в сумме 3,5 млн можно назвать масштабным событием. Ведь это треть годового бюджета Нарва-Йыэсуу.

Строятся и обновляются дороги

Продолжается стартовавшее в 2018-м строительство сети велосипедно-пешеходных дорожек. Если прежде эта сеть охватила улицы Яана Поска, Метса и Рая общей протяженностью 4,5 км, то на новом этапе ведется прокладка велотрассы вдоль улиц Вабадузе и Лидии Койдула. С завершением во второй половине нынешней осени проекта общая длина велодорожки составит около девяти км. Работы по осуществлению этого и других инфраструктурных проектов ведут фирмы из Ида-Вирумаа.

На окраину города, где раньше располагалась пограничная застава, придет цивилизация.

Параллельно со строительством велосипедной дорожки вдоль Вабадузе и Койдула, являющихся транзитными дорогами для автомобилей, на этих улицах начнется замена асфальтового покрытия – от перекрестка, где находится горуправа, до отеля Noorus SPA Inn (бывший Liivarand). А на протяжении от Noorus SPA Inn до бывшей погранзаставы помимо обновления дорожного покрытия начнется строительство современных сетей водопровода и канализации. Замена дорожного покрытия протяженностью 3 км на улицах Вабадузе и Койдула завершится в конце июля, а обновление асфальта и строительство инженерных сетей на другом участке ул.Койдула (1,6 км), на окраине курорта, продолжится до конца года.

Видимо, реализации этих крупных проектов будут сопутствовать какие-то ограничения для движения автотранспорта.

Шаг к цивилизации

Отметим, что когда в 2012-2015 годах в Нарва-Йыэсуу осуществлялся большой проект по замене систем водоснабжения и канализации, то участок на окраине города на ул.Койдула, до погранзаставы, с примыкающими улицами, не был затронут стройкой. Там до сих пор оставалась старая водная труба, а канализации вообще не было. Теперь не только обновится водопровод, но наконец-то у жителей этого района появится современная санитарно-техническая система для удаления сточных вод. Это крупный шаг к цивилизации, ведь на протяжении этого отрезка ул.Койдула находится более ста домовладений, примерно столько же свободных участков, хозяева которых при появлении условий для комфортного проживания займутся строительством жилых домов.

Один из объектов строительства.

В результате осуществления этого проекта не менее 75% жилых домов в городе-курорте будет подключено к центральным системам водоснабжения и канализации. Но город будет стремиться к 100-процентному охвату жилого фонда современными коммунальными системами. Уже составлены проекты строительства инженерных коммуникаций на ул. Метса, в районе бывшего пионерлагеря им.Терешковой. Проект касается почти сорока домовладений.

Проекты водоснабжения и канализации реализуются совместно с предприятием Narva Vesi (Нарвский Водоканал), являющимся оператором инженерных коммуникаций в городе-курорте. Нарвский Водоканал обеспечивает город-курорт из артезианских скважин питьевой водой и очищает сточные воды.

Теперь у жителей района появится современная система для удаления сточных вод. Это крупный шаг к цивилизации, ведь на протяжении этого отрезка ул.Койдула находится более ста домовладений.

Помимо Вабадузе и Койдула намечается обновление дорожного покрытия еще на одной транзитной улице – Я.Поска, по которой осуществляется въезд в город-курорт со стороны Нарвы. Сейчас идет проектирование, работы на участке протяженностью около 3 км намечается осуществить до конца года. По одной из сторон этой улицы еще ранее была проложена велосипедно-пешеходная дорожка, по другой стороне в ходе предстоящих работ будет обновлен тротуар.

При поддержке государства

Муниципалитету удалось добиться выделения крупных инвестиций благодаря взаимодействию с министерствами финансов, экономики и коммуникаций, с Департаментом шоссейных дорог и другими государственными инстанциями.

Подготовка к строительству новых инженерных сетей.

Еще один крупный проект, связанный со строительными работами на улицах, охватывает не только курорт, но и расположенные на территории города Нарва-Йыэсуу поселки Ольгина, Синимяэ и другие населенные пункты. Идет подготовка к реконструкции системы уличного освещения. Амортизированные фонарные столбы будут меняться на новые, на столбах появятся современные энергосберегающие светильники. Прокладка кабеля будет вестись двумя способами – подземным и воздушным. Эксплуатация новой системы электроосвещения приведет к снижению потребления электроэнергии. Проект стартует в этом году и завершится в следующем.

Инвестиционные проекты осуществляет не только муниципалитет, но и оператор городской котельной – фирма Adven Eesti. При участии KIK – созданного государством Центра инвестирования в окружающую среду выделено 250 тысяч евро на обновление сети центрального отопления, проект охватывает участки улиц Раху и Парги, а также Мяэ, Карья и Эдуарда Вильде. Планируется заменить около 630 метров амортизированных теплосетей.

Еще один магнит для туристов

А как обстоят дела с идеей восстановления полуразрушенного мола в устье пограничной реки Нарвы, впадающей в Нарвский залив, а также по углублению в этой акватории речного дна – для оживления судоходства? На сегодняшний день готов рабочий проект строительства нового мола, ведется поиск источников инвестиций в сумме семь млн евро. На 8 июня назначена консультационная встреча с представителями Министерства финансов ЭР, а также – Программы эстонско-российского приграничного сотрудничества EST/RUS, получающей финансовую поддержку от Евросоюза. Рассматривается также вариант подключения к инвестициям из европейской Программы повышения конкурентоспособности регионов.

Устье пограничной реки Нарвы нуждается в углублении.

Ведется поиск источников финансирования, около 2 млн евро, и для реализации другого проекта, связанного с восстановлением мола. К этому защитному гидротехническому сооружению намечается пристроить в прибрежной зоне комбинированный променад протяженностью около километра – выполненный из дерева, камня и бетона. Он соединится с ныне действующей прибрежной тропой. Мол и променад станут местом для прогулок жителей и гостей города-курорта. Появится еще один магнит для туристов.

В горуправе рассчитывают на реализацию этих проектов в 2023-2027 годах.



Евгений АШИХМИН

Фото: Евгений АШИХМИН