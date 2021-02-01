Масштабные проекты Нарва-Йыэсуу: популярный курорт преображается

В центре внимания / РегионМасштабные проекты Нарва-Йыэсуу: популярный курорт преображается
Дата публикации: Сегодня, 10:30 Просмотрено: 278
В приморском Нарва-Йыэсуу осуществляется несколько крупных инфраструктурных проектов общей стоимостью 3,5 млн евро, рассчитанных на улучшение жизненной среды. Основная доля более чем трехмиллионных инвестиций – поддержка из государственного бюджета и фондов Евросоюза, часть средств выделяет городской бюджет.
Нарва-Йыэсуу готовится к официальному открытию 5 июня курортного сезона. Но летние хлопоты муниципалитета не ограничиваются заботой о создании комфортных условий для отдыхающих на пляже или в городском парке. В активной фазе реализация важных для приморского города проектов, о которых «Нарвской Газете» рассказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Для курорта с населением около трех тысяч человек – а всего на большой территории города, с поселками и деревнями, насчитывается 4,6 тысячи жителей – инвестиции в сумме 3,5 млн можно назвать масштабным событием. Ведь это треть годового бюджета Нарва-Йыэсуу.
Строятся и обновляются дороги
Продолжается стартовавшее в 2018-м строительство сети велосипедно-пешеходных дорожек. Если прежде эта сеть охватила улицы Яана Поска, Метса и Рая общей протяженностью 4,5 км, то на новом этапе ведется прокладка велотрассы вдоль улиц Вабадузе и Лидии Койдула. С завершением во второй половине нынешней осени проекта общая длина велодорожки составит около девяти км. Работы по осуществлению этого и других инфраструктурных проектов ведут фирмы из Ида-Вирумаа.
Параллельно со строительством велосипедной дорожки вдоль Вабадузе и Койдула, являющихся транзитными дорогами для автомобилей, на этих улицах начнется замена асфальтового покрытия – от перекрестка, где находится горуправа, до отеля Noorus SPA Inn (бывший Liivarand). А на протяжении от Noorus SPA Inn до бывшей погранзаставы помимо обновления дорожного покрытия начнется строительство современных сетей водопровода и канализации. Замена дорожного покрытия протяженностью 3 км на улицах Вабадузе и Койдула завершится в конце июля, а обновление асфальта и строительство инженерных сетей на другом участке ул.Койдула (1,6 км), на окраине курорта, продолжится до конца года.
Видимо, реализации этих крупных проектов будут сопутствовать какие-то ограничения для движения автотранспорта.
Шаг к цивилизации
Отметим, что когда в 2012-2015 годах в Нарва-Йыэсуу осуществлялся большой проект по замене систем водоснабжения и канализации, то участок на окраине города на ул.Койдула, до погранзаставы, с примыкающими улицами, не был затронут стройкой. Там до сих пор оставалась старая водная труба, а канализации вообще не было. Теперь не только обновится водопровод, но наконец-то у жителей этого района появится современная санитарно-техническая система для удаления сточных вод. Это крупный шаг к цивилизации, ведь на протяжении этого отрезка ул.Койдула находится более ста домовладений, примерно столько же свободных участков, хозяева которых при появлении условий для комфортного проживания займутся строительством жилых домов.
В результате осуществления этого проекта не менее 75% жилых домов в городе-курорте будет подключено к центральным системам водоснабжения и канализации. Но город будет стремиться к 100-процентному охвату жилого фонда современными коммунальными системами. Уже составлены проекты строительства инженерных коммуникаций на ул. Метса, в районе бывшего пионерлагеря им.Терешковой. Проект касается почти сорока домовладений.
Проекты водоснабжения и канализации реализуются совместно с предприятием Narva Vesi (Нарвский Водоканал), являющимся оператором инженерных коммуникаций в городе-курорте. Нарвский Водоканал обеспечивает город-курорт из артезианских скважин питьевой водой и очищает сточные воды.
Теперь у жителей района появится современная система для удаления сточных вод. Это крупный шаг к цивилизации, ведь на протяжении этого отрезка ул.Койдула находится более ста домовладений.
Помимо Вабадузе и Койдула намечается обновление дорожного покрытия еще на одной транзитной улице – Я.Поска, по которой осуществляется въезд в город-курорт со стороны Нарвы. Сейчас идет проектирование, работы на участке протяженностью около 3 км намечается осуществить до конца года. По одной из сторон этой улицы еще ранее была проложена велосипедно-пешеходная дорожка, по другой стороне в ходе предстоящих работ будет обновлен тротуар.
При поддержке государства
Муниципалитету удалось добиться выделения крупных инвестиций благодаря взаимодействию с министерствами финансов, экономики и коммуникаций, с Департаментом шоссейных дорог и другими государственными инстанциями.
Еще один крупный проект, связанный со строительными работами на улицах, охватывает не только курорт, но и расположенные на территории города Нарва-Йыэсуу поселки Ольгина, Синимяэ и другие населенные пункты. Идет подготовка к реконструкции системы уличного освещения. Амортизированные фонарные столбы будут меняться на новые, на столбах появятся современные энергосберегающие светильники. Прокладка кабеля будет вестись двумя способами – подземным и воздушным. Эксплуатация новой системы электроосвещения приведет к снижению потребления электроэнергии. Проект стартует в этом году и завершится в следующем.
Инвестиционные проекты осуществляет не только муниципалитет, но и оператор городской котельной – фирма Adven Eesti. При участии KIK – созданного государством Центра инвестирования в окружающую среду выделено 250 тысяч евро на обновление сети центрального отопления, проект охватывает участки улиц Раху и Парги, а также Мяэ, Карья и Эдуарда Вильде. Планируется заменить около 630 метров амортизированных теплосетей.
Еще один магнит для туристов
А как обстоят дела с идеей восстановления полуразрушенного мола в устье пограничной реки Нарвы, впадающей в Нарвский залив, а также по углублению в этой акватории речного дна – для оживления судоходства? На сегодняшний день готов рабочий проект строительства нового мола, ведется поиск источников инвестиций в сумме семь млн евро. На 8 июня назначена консультационная встреча с представителями Министерства финансов ЭР, а также – Программы эстонско-российского приграничного сотрудничества EST/RUS, получающей финансовую поддержку от Евросоюза. Рассматривается также вариант подключения к инвестициям из европейской Программы повышения конкурентоспособности регионов.
Ведется поиск источников финансирования, около 2 млн евро, и для реализации другого проекта, связанного с восстановлением мола. К этому защитному гидротехническому сооружению намечается пристроить в прибрежной зоне комбинированный променад протяженностью около километра – выполненный из дерева, камня и бетона. Он соединится с ныне действующей прибрежной тропой. Мол и променад станут местом для прогулок жителей и гостей города-курорта. Появится еще один магнит для туристов.
В горуправе рассчитывают на реализацию этих проектов в 2023-2027 годах.
Евгений АШИХМИН
Фото: Евгений АШИХМИН