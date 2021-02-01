Бесплатная аренда для «Gagarin» вызвала нападки интернет-комментаторов

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Договор между городом и некоммерческим объединением «Центр творческого развития и досуга Gagarin» о безвозмездном использовании принадлежащих городу помещений депутаты решили продлить еще на пять лет. Это решение, принятое на последнем заседании нарвского горсобрания, стало поводом для нападок со стороны двух активных нарвских интернет-комментаторов – Аллы Деловой и Михаила Паншина.

Ежегодно в центре «Гагарин» обучаются редким ремеслам несколько тысяч человек. Фото: Ирина Токарева

За годы своей деятельности центр Gagarin, где ежегодно несколько тысяч человек, в том числе не только нарвитяне, но и гости из других городов осваивают различные виды редких ремесел – фьюзинг, Тиффани, плетение из бумажной лозы, реставрацию старой мебели и прочее – заработал отличную репутацию. Работа НКО положительно сказывается и на имидже города, отметила на заседании горсбрания директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачева. Особых дебатов среди депутатов этот пункт повестки не вызвал.

Однако активный интернет-комментатор Алла Деловая, опубликовавшая на своей страничке пост под названием «Халява для избранных?!», заявила, что такое решение дает ей основание подозревать в коррупции известного нарвского депутата и общественного активиста Юрия Рауда:

«Этим НКО Центр творческого развития и досуга Gagarin руководит депутат Юрий Рауд. Почему депутат, имеющий заработную плату и депутатские, просит дополнительную льготу для его организации в виде бесплатной аренды? А почему другие некоммерческие организации не могут рассчитывать на такие льготы? А не просматривается ли в этом коррупционная составляющая? Почему надо отдавать помещение в безвозмездное пользование, а не предложить, например, какой-либо организации взять его в аренду даже за небольшую плату, и тем самым пополнить и без того скудный городской бюджет?». Михаил Паншин, прокомментировал этот пост, размещенный в его группе «Нарва, как она есть», заявив, что, хотя центр Gagarin – «хороший, полезный и нужный», и у него нет цели очернить Юрия Рауда, он также сомневается в том, имеет ли право депутат городского собрания ходатайствовать о том, чтобы НКО, которым он руководит, получило право на бесплатную аренду городских помещений. Оба комментатора заявили, что не понимают, почему центр, в котором и курсы, и кружки по интересам для взрослых и детей – платные, не в состоянии платить за аренду самостоятельно.

Депутат: за помещения НКО платит 600 евро в месяц

Юрий Рауд на своей страничке в FB отметил, что не может не защитить доброе имя центра. Он пояснил, что городская поддержка и помощь различных фондов позволяют сделать плату за кружки и курсы более доступными. Подробно осветил депутат и вопрос с арендой, пояснив, что никакого исключительного положения у центра нет: далеко не все городские НКО платят аренду за свои помещения, некоторые освобождены даже и от коммунальных платежей. И, хотя большинство объединений всё же получают счета за аренду, по данным Департамента городского хозяйства эта плата меньше, чем расходы города на обслуживание помещений.

Мы много лет живём и работаем, не жалуясь, не погружая людей в наши проблемы, решаем их и выпутываемся сами, но это имеет обратную сторону – кому-то кажется, что у нас под ногами золотая дорожка в Изумрудный город.

«Договор пользования у нас с городом, действительно, «бесплатный», т.е. аренду городу мы не платим. Но. Наши помещения на Пушкина, 5 – исключение в системе, т.к. помещения находятся в жилом доме, и расходы по обслуживанию рассчитывает квартирное товарищество, оно же выставляет счета. Нам. Не городу. Т.е. в отличие от большинства некоммерческих объединений, мы оплачиваем 100% расходов на обслуживание, как все собственники квартирного товарищества (все услуги, ремонтный фонд) плюс 100% коммунальных расходов. Этой зимой суммарно получалось около 600 евро в месяц», – отметил Рауд. Он напомнил также, что до того, как центр получил городские помещения в пользование, они несколько лет пустовали, и счета от КТ за обслуживание и коммунальные расходы оплачивались из городского бюджета. «Мы много лет живём и работаем, не жалуясь, не погружая людей в наши проблемы, решаем их и выпутываемся сами, но это имеет обратную сторону – кому-то кажется, что у нас под ногами золотая дорожка в Изумрудный город», – заключил руководитель НКО.

Большинство нарвитян, комментировавших эту ситуацию в соцсетях, назвали обвинения в коррупции и особом положении центра «Гагарин» голословными. Между тем в Нарве уже были случаи, когда за ничем не подтвержденные обвинения в социальных сетях, очерняющие репутацию учреждения, суд назначал довольно жесткие штрафы. Наше издание спросило у Юрия Рауда, не желает ли и он перенести этот спор в суд. «Репутация центра – давно сложившаяся, прочная. Поэтому в данной ситуации не вижу смысла тратить силы на судебный спор. Однако в целом считаю правильным, что наше законодательство предоставляет такую возможность», – ответил депутат.



Ирина ТОКАРЕВА