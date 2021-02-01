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Согласно решению правительства, со среды обязательность ношения масок заменяется рекомендацией. Это касается внутренних помещений с большой концентрацией людей. Департамента здоровья сохранит право при необходимости вводить обязанность ношения масок, сохранится такое право и у работодателей, пишет Postimees.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Kobby Mendez

«Благодаря стараниям жителей Эстонии при борьбе с коронавирусом и активной вакцинации, показатели заболеваемости значительно снизились, - сказала премьер-министр Кая Каллас. - Это дает возможность изменить самое значительное требование коронавирусной эпохи — ношение масок — с обязательного на рекомендуемое. Таким образом, со среды ношение масок в закрытых помещениях больше не является обязательным. Но хочу обратиться ко всем: коронавирус никуда не делся, а потому мы по-прежнему рекомендуем носить маски в закрытых и наполненных людьми местах, а также в том случае, если департамент здоровья или работодатель в определенных условиях этого требуют».





BNS