Каждая четвертая имеет знак «Здесь безопасно»

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Более 50 компаний Ида-Вирумаа, оперирующих в секторе гостеприимства, имеют сегодня знак Siin on turvaline/«Здесь безопасно», который подтверждает, что предприятие соблюдает все предусмотренные в Эстонии меры, призванные остановить распространение коронавируса.

По словам управляющего Meresuu SPA & Hotel Игоря Баранова, знак «Здесь безопасно» - четкий сигнал для каждого, кто переступает порог отеля, что здесь делают все для предотвращения распространения коронавируса. ФОТО: Архив «НГ»

Вся эти фирмы – члены туристического кластера Ида-Вирумаа, который и начал 5 февраля нынешнего года кампанию с аналогичным названием. Среди них гостиницы, спортивные центры, места общепита, СПА-отели.

Однако 50 – это всего одна четвертая часть от общего числа предприятий туристического сектора Ида-Вирумаа. Хотя, конечно, можно соблюдать все необходимые меры, но при этом не стремиться получить специальный знак, информирующий об этом. Иметь его или нет – дело сугубо добровольное.

«Предприниматель, который хочет присоединиться к кампании, заполняет и подписывает специальную анкету и тем самым подтверждает, что несет ответственность за выполнение всех ее пунктов. Ни представители кластера, ни Департамент здоровья специально не отслеживают, насколько добросовестно он следует договору доброй воли, это уже его личная ответственность», – пояснила ситуацию инфо-консультант по туризму Центра развития предпринимательства Ида-Виру (IVEK) Кристина Эрнитс, выступая на инфочасе для предпринимателей и организаций, действующих в сфере туризма, который в понедельник, 24 мая, провел Департамент развития и экономики Нарвы.

Свой знак Siin on turvaline имеют многие регионы Эстонии, в том числе Сааремаа, Пылвамаа, Ярвамаа, Пярну, Тарту и другие. В июле он будет выполнен и в англоязычном исполнении. Вероятно, его дизайн будет единым для всех регионов Эстонии.



Светлана ЗАЙЦЕВА