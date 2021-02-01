Viru Prospekt Победу принесли безошибочный тест и светильник в виде велосипедного колеса » Сайт газеты "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка О нас

В центре внимания / ЛюдиПобеду принесли безошибочный тест и светильник в виде велосипедного колеса

Дата публикации: Сегодня, 10:30 Просмотрено: 205

Ученик 9С класса Нарвского Языкового лицея Кирилл Бочтарёв стал победителем республиканской олимпиады по технологии (по трудам) среди девятиклассников.

Победу принесли безошибочный тест и светильник в виде велосипедного колеса
Из Министерства образования Нарвский Языковой лицей получил для Кирилла, как победителя олимпиады, чемоданчик с инструментами фирмы Bosch. Директор лицея Надежда Черкашина вручила подарок в начале этой недели. Фото: Narva Keeltelütseum

Кирилл удивил даже видавших виды преподавателей тем, что правильно ответил на все 30 вопросов теоретической части олимпиады.
Учитель технологий Василий Домашкевич (на фото справа):
– На республиканских олимпиадах, а я в них участвую со своими учениками уже 25 лет, это был первый практически 100-процентный результат на теории. Обладатель второго места отстал от Кирилла на 7 баллов.
Василий уточняет, что темой нынешней олимпиады по технологии было интегрирование этого предмета с физикой, а именно – с ее частью, изучающей процессы движения. Этой же теме была посвящена городская олимпиада, которая состоялась раньше республиканской и которую Кирилл среди своих ровесников тоже успешно выиграл.
Педагог доволен тем, как внимательно его воспитанник перед олимпиадами проштудировал всю рекомендованную литературу, да и городская олимпиада стала важной частью подготовки к республиканским соревнованиям. Вопросы ее теоретической части были разработаны Таллиннским университетом, а практическое задание состояло из двух заданий.
В первом ученикам предстояло сделать эскиз модели машинки на резиномоторе, то есть работающей по принципу заводных или инерционных игрушек, из материалов, с которыми им доводилось работать в помещении школьной мастерской. Вторая часть задания заключалась в пошаговом описании процесса изготовления.
У Кирилла проблем с выполнением этих заданий не возникло ни на городском, ни на республиканском уровне олимпиады. Правда, на последнем нужно было за 1,5 часа придумать и сделать эскиз уже не машинки, а светильника.

Это творческий парень с золотыми руками и явно просматривающейся художественной жилкой может мыслить в пространстве или, как сейчас говорит молодежь, в 3 Д.

Парень придумал дизайн, который назвал «Велосипед». «Смысл в том, – пояснил он нашему изданию, – что велосипедное колесо подвешивается на велосипедных же цепях, а в центр его помещается лампочка». Закончившему Нарвскую художественную школу юноше не составило труда изобразить свою идею на эскизе и составить перечень действий по ее воплощению.
Поскольку олимпиады в нынешнее коронавирусное время проходят, как правило, в режиме зоом-конференции, практическая часть олимпиады по технологиям ограничивается придумыванием идей, а не их выполнением. Но, полагает педагог, задуманный Кириллом дизайнерский светильник реализуется в стенах школьной мастерской, где Василий еще не раз надеется встретиться с воспитанником, несмотря на законченный им курс обучения по программе основной школы. Ученик, судя по всему, ничего не имеет против. Тем более, что намеченный им дальнейший путь в получении образования пролегает через Эстонскую Художественную академию, где он нацелился на специальность иллюстратора и дизайнера внутренних интерьеров.
«Это творческий парень с золотыми руками и явно просматривающейся художественной жилкой, – добавляет Василий Домашкевич к портрету своего выпускника. – В отличие от других он может мыслить в пространстве или, как сейчас говорит молодежь, в 3 Д. Эту его особенность я заметил, когда Кирилл был еще пятиклассником. Он действительно нестандартно подходит к выполнению заданий, видит конечный результат, когда мы только начинаем работу. Неудивительно, что именно на него пал выбор при подборе кандидата на олимпиаду в 9 классе».
Радость учителя от общения с такими подопечными понять не сложно: хороших учеников, как и хороших ремесленников, много, но те из них, кто не просто творит по шаблону, не отклоняясь ни вправо, ни влево, но может сам разрабатывать уникальные вещи и технологии их изготовления, – это уже, как говорится, штучный товар.
В жизни вне школы Кирилл Бочтарев – обычный юноша. В свободное время любит гулять с друзьями, рисовать, музицировать на гитаре, которую осваивает самостоятельно.


Наталья СОБОЛЕВА

Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все