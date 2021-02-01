Победу принесли безошибочный тест и светильник в виде велосипедного колеса

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Ученик 9С класса Нарвского Языкового лицея Кирилл Бочтарёв стал победителем республиканской олимпиады по технологии (по трудам) среди девятиклассников.

Из Министерства образования Нарвский Языковой лицей получил для Кирилла, как победителя олимпиады, чемоданчик с инструментами фирмы Bosch. Директор лицея Надежда Черкашина вручила подарок в начале этой недели. Фото: Narva Keeltelütseum

Кирилл удивил даже видавших виды преподавателей тем, что правильно ответил на все 30 вопросов теоретической части олимпиады.

Учитель технологий Василий Домашкевич (на фото справа):

– На республиканских олимпиадах, а я в них участвую со своими учениками уже 25 лет, это был первый практически 100-процентный результат на теории. Обладатель второго места отстал от Кирилла на 7 баллов.

Василий уточняет, что темой нынешней олимпиады по технологии было интегрирование этого предмета с физикой, а именно – с ее частью, изучающей процессы движения. Этой же теме была посвящена городская олимпиада, которая состоялась раньше республиканской и которую Кирилл среди своих ровесников тоже успешно выиграл.

Педагог доволен тем, как внимательно его воспитанник перед олимпиадами проштудировал всю рекомендованную литературу, да и городская олимпиада стала важной частью подготовки к республиканским соревнованиям. Вопросы ее теоретической части были разработаны Таллиннским университетом, а практическое задание состояло из двух заданий.

В первом ученикам предстояло сделать эскиз модели машинки на резиномоторе, то есть работающей по принципу заводных или инерционных игрушек, из материалов, с которыми им доводилось работать в помещении школьной мастерской. Вторая часть задания заключалась в пошаговом описании процесса изготовления.

У Кирилла проблем с выполнением этих заданий не возникло ни на городском, ни на республиканском уровне олимпиады. Правда, на последнем нужно было за 1,5 часа придумать и сделать эскиз уже не машинки, а светильника.

Это творческий парень с золотыми руками и явно просматривающейся художественной жилкой может мыслить в пространстве или, как сейчас говорит молодежь, в 3 Д.

Парень придумал дизайн, который назвал «Велосипед». «Смысл в том, – пояснил он нашему изданию, – что велосипедное колесо подвешивается на велосипедных же цепях, а в центр его помещается лампочка». Закончившему Нарвскую художественную школу юноше не составило труда изобразить свою идею на эскизе и составить перечень действий по ее воплощению.

Поскольку олимпиады в нынешнее коронавирусное время проходят, как правило, в режиме зоом-конференции, практическая часть олимпиады по технологиям ограничивается придумыванием идей, а не их выполнением. Но, полагает педагог, задуманный Кириллом дизайнерский светильник реализуется в стенах школьной мастерской, где Василий еще не раз надеется встретиться с воспитанником, несмотря на законченный им курс обучения по программе основной школы. Ученик, судя по всему, ничего не имеет против. Тем более, что намеченный им дальнейший путь в получении образования пролегает через Эстонскую Художественную академию, где он нацелился на специальность иллюстратора и дизайнера внутренних интерьеров.

«Это творческий парень с золотыми руками и явно просматривающейся художественной жилкой, – добавляет Василий Домашкевич к портрету своего выпускника. – В отличие от других он может мыслить в пространстве или, как сейчас говорит молодежь, в 3 Д. Эту его особенность я заметил, когда Кирилл был еще пятиклассником. Он действительно нестандартно подходит к выполнению заданий, видит конечный результат, когда мы только начинаем работу. Неудивительно, что именно на него пал выбор при подборе кандидата на олимпиаду в 9 классе».

Радость учителя от общения с такими подопечными понять не сложно: хороших учеников, как и хороших ремесленников, много, но те из них, кто не просто творит по шаблону, не отклоняясь ни вправо, ни влево, но может сам разрабатывать уникальные вещи и технологии их изготовления, – это уже, как говорится, штучный товар.

В жизни вне школы Кирилл Бочтарев – обычный юноша. В свободное время любит гулять с друзьями, рисовать, музицировать на гитаре, которую осваивает самостоятельно.



Наталья СОБОЛЕВА