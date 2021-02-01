Правительство поддержало проведение нескольких крупных мероприятий

Дата публикации: Сегодня, 17:28 Просмотрено: 96

На состоявшемся в четверг заседании кабинета министров члены правительства обсудили организацию пяти мероприятий.

Иллюстративное фото: ironman.com

Поддержку правительства получили Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров, который пройдет с 15 по 18 июля, и соревнования по триатлону IRONMAN Tallinn, которые пройдут 7 и 8 августа. Правительство Эстонии также сочло мероприятием, вызывающим большой общественный интерес, гимнастический праздник «Подарок» Эстонского спортивного общества «Калев», марафон Выханду и заключительный концерт сезона ERSO. Эти мероприятия могут состояться в том случае, если организаторы придут к соглашению с департаментом здоровья о мерах по снижению риска заражения коронавирусом, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.

Эстонская ассоциация легкой атлетики получила право на проведение Чемпионата Европы среди юниоров, соревнования запланированы в Таллинне с 15 по 18 июля на стадионе Кадриорг. Ожидается, что в Эстонию приедут участники и их сопровождающиеся из 48 стран. Вместе с участниками в соревнованиях задействовано около 1900 человек.

Для проведения соревнований Эстонская ассоциация легкой атлетики в сотрудничестве с Европейской легкоатлетической ассоциацией составит план снижения рисков. При его составлении ведется сотрудничество с Департаментом здоровья. Это важный в спортивном отношении вид спорта, включенный в программу Олимпийских игр, успешная организация которого создает хорошие предпосылки для проведения в Эстонии также международных титульных соревнований в ближайшие годы.

Соревнования по триатлону IRONMAN Tallinn и IRONMAN 70.3 запланированы на 7–8 августа в Таллинне. IRONMAN Tallinn – это квалификационные соревнования на чемпионат мира IRONMAN, проходящий на Гавайях, а IRONMAN 70.3 Tallinn – квалификационные соревнования на чемпионат мира IRONMAN 70.3, который пройдет в Новой Зеландии в 2022 году. Для проведения соревнований организаторы IRONMAN Tallinn в сотрудничестве с IRONMAN Group и Департаментом здоровья составят план снижения рисков. Организаторы имеют прошлогодний опыт проведения соревнований в условиях COVID-19, когда во всех соревнованиях приняли участие в общей сложности 1964 спортсмена. В этом году на двух дистанциях ожидается в общей сложности 4650 участников, из которых около 1200 будут из Эстонии и 3450 – из-за границы. Соревнования имеют значительный экономический эффект. В 2019 году приехавшие из-за рубежа лица потратили в Эстонии ориентировочно 4,2 миллиона евро.

4 июля MTÜ Eesti Spordiselts Kalev желает организовать на стадионе A. Le Coq Arena традиционный эстонский праздник гимнастики, который проводится раз в пять лет. Праздник под названием «Подарок» в этом году будет шестым по счету. Всего вместе с тренерами и организаторами насчитывается приблизительно 2800 участников, которые представляют около 100 гимнастических групп. Праздник гимнастики готовят с осени 2019 года. Это важное событие, которое формирует отработанные движения, поскольку участники репетируют программу с осени 2020 года. Участвуют все возрастные группы: малыши, дети, юниоры, взрослые и пожилые люди.

MTÜ Spordiühing Ekstreempark желает провести 12 июня традиционный марафон Выханду в Южной Эстонии. Это один из самых известных гребных марафонов в мире, впервые организованный в 2006 году. Марафон протяженностью почти 100 км проходит по реке Выханду в Выруском и Пыльваском уездах. По словам организатора, в этом году на стартовую линию основной дистанции может выйти до 1500 лодочных команд. Для старта отведен весь берег озера Тамула, от моста Роозисааре до конца Вылси теэ на прибрежной территории длиной около 1,7 км.

Заключительный концерт сезона Эстонского национального симфонического оркестра запланирован на 4 июня и является одним из важных традиционных событий в культурной жизни Эстонии. Вместимость концертного зала «Эстония» – 973 места. Организаторы желают допустить на концерт до 400 человек, в таком случае заполняемость зала будет составлять 40 процентов. При таком количестве зрителей было учтено требование рассредоточения, публику можно рассадить по залу в шахматном порядке, причем между людьми будет соблюдено достаточное расстояние, и каждый будет обязан носить маску.





BNS