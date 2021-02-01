Президент в среду и в четверг посетит Харьюмаа и Ида-Вирумаа

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Президент Керсти Кальюлайд в среду и в четверг посетит местные предприятия, действующие на территории Харьюского и Ида-Вируского уездов, встретится с лидерами общественного мнения в Нарве, пообщается со специалистами в области технологического образования.

Иллюстративное фото: commons.wikimedia.org

Об этом BNS сообщила пресс-служба канцелярии президента, отметив, что в среду президент посетит расположенную в Харьюмаа молочную ферму на хуторе Реммельгамаа, действующее в Куусалу предприятие Balti Spoon и художественный музей в Вийнисту.

В четверг Кальюлайд выедет в Ида-Вирумаа, где утром встретится с директором Нарвского колледжа Мареком Саммулем и мэром Нарвы Катри Райк. В рамках программы SPIN президент встретится с молодежью из групп риска.

На встрече с инициаторами проведения хакатона Garage48 Narva президент вручит награды авторам наиболее ярких идей, а также примет участие в семинаре в Йыхвиском технологическом училище, посвященном нынешнему состоянию дел в сфере образования и подготовки специалистов для технологического сектора.

В течение дня в четверг президент также побывает на предприятиях Ида-Вируского региона — фирме по металлообработке HANZA Mechanics и на заводе бетонных изделий OÜ Liisbet Invest.





BNS