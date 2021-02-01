Велодорожка до Усть-Нарвы к лету готова не будет

В центре внимания / РегионВелодорожка до Усть-Нарвы к лету готова не будет
Дата публикации: Сегодня, 13:30 Просмотрено: 394
Вопреки ожиданиям, велосипедно-пешеходная дорожка между Нарвой и Нарва-Йыэсуу к началу летнего сезона окончательно готова не будет. Однако не трудно предположить, что летом ею все же будут пользоваться.
Во всяком случае тогда, когда там не будут идти активные строительные работы.
Как сказал в понедельник, 3 мая, на инфочасе Нарвской городской управы директор Департамента развития и экономики Нарвы Юри Сайя, именно 3 мая возобновились работы на участках двух строящихся велосипедно-пешеходных дорожек – той, что идет в районе Таллиннского шоссе, участок Тырвайыэ – Пеэтерристи (2,2 км), и той, что идет вдоль дороги из Нарвы в Нарва-Йыэсуу (4,7 км).
– В мае дорожка до Пеэтерристи будет готова. Что касается последнего 5-километрового участка дорожки, соединяющего два города, то, можно сказать, работы здесь и не прекращались, разве что на время зимы. (Как говорил Юри Сайя в интервью «Нарвской Газете» в октябре прошлого года, договором, заключенным со строителем, предусматривалось, что срок выполнения работ может быть продлен в связи с технологическим перерывом, вызванным неподходящими для строительства погодными условиями – ред.) С 3 мая они начинают вестись в полном объеме, – уточняет Сайя, делая ударение на слове «полном». – Все строительные работы, включая асфальтирование, формирование склонов, возведение земельных дамб, прокладку мостов, высеивание травы и даже ее покос, установку уличной мебели, должны быть закончены к 10 июля. Затем в течение двух месяцев мы ожидаем получения разрешения на эксплуатацию.
По словам Сайя, асфальтирование велосипедно-пешеходной дорожки будет сделано к Яановой ночи.
И надо думать, как только асфальт будет положен, начнется ее эксплуатация – неофициальная. Трудно предположить, что на всем протяжении велодорожки будут установлены какие-то заградительные знаки. А если и будут, так разве они для народа помеха? Уже и сегодня на дорожке (пока что гравийной) нередко можно увидеть заядлых велосипедистов.
НАША СПРАВКА:
Проект финансируется из средств программы «Устойчивое развитие городских регионов Ида-Вирумаа» и бюджета города Нарвы. Общая стоимость проекта 2 993 318 евро, из которых самофинансирование города Нарвы составляет 448 997,70 евро.
Проектирование и строительство по договору с городским Департаментом развития и экономики осуществляет в рамках второго этапа сети пешеходно-велосипедных дорожек Нарвского городского региона фирма AS YIT Eesti, выигравшая конкурс госпоставки.
Общая протяженность всей велосипедно-пешеходной трассы между Нарвой и Нарва-Йыэсуу составляет около 12 км.
Светлана ЗАЙЦЕВА