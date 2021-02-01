Велодорожка до Усть-Нарвы к лету готова не будет

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Вопреки ожиданиям, велосипедно-пешеходная дорожка между Нарвой и Нарва-Йыэсуу к началу летнего сезона окончательно готова не будет. Однако не трудно предположить, что летом ею все же будут пользоваться.

Мост через ручей Кудрукюла предусмотрен для пешеходов и велосипедистов, а также для легких средств передвижения, например, самокатов. Фото: Светлана Зайцева

Во всяком случае тогда, когда там не будут идти активные строительные работы.

Как сказал в понедельник, 3 мая, на инфочасе Нарвской городской управы директор Департамента развития и экономики Нарвы Юри Сайя, именно 3 мая возобновились работы на участках двух строящихся велосипедно-пешеходных дорожек – той, что идет в районе Таллиннского шоссе, участок Тырвайыэ – Пеэтерристи (2,2 км), и той, что идет вдоль дороги из Нарвы в Нарва-Йыэсуу (4,7 км).

– В мае дорожка до Пеэтерристи будет готова. Что касается последнего 5-километрового участка дорожки, соединяющего два города, то, можно сказать, работы здесь и не прекращались, разве что на время зимы. (Как говорил Юри Сайя в интервью «Нарвской Газете» в октябре прошлого года, договором, заключенным со строителем, предусматривалось, что срок выполнения работ может быть продлен в связи с технологическим перерывом, вызванным неподходящими для строительства погодными условиями – ред.) С 3 мая они начинают вестись в полном объеме, – уточняет Сайя, делая ударение на слове «полном». – Все строительные работы, включая асфальтирование, формирование склонов, возведение земельных дамб, прокладку мостов, высеивание травы и даже ее покос, установку уличной мебели, должны быть закончены к 10 июля. Затем в течение двух месяцев мы ожидаем получения разрешения на эксплуатацию.

По словам Сайя, асфальтирование велосипедно-пешеходной дорожки будет сделано к Яановой ночи.

И надо думать, как только асфальт будет положен, начнется ее эксплуатация – неофициальная. Трудно предположить, что на всем протяжении велодорожки будут установлены какие-то заградительные знаки. А если и будут, так разве они для народа помеха? Уже и сегодня на дорожке (пока что гравийной) нередко можно увидеть заядлых велосипедистов.

НАША СПРАВКА: Проект финансируется из средств программы «Устойчивое развитие городских регионов Ида-Вирумаа» и бюджета города Нарвы. Общая стоимость проекта 2 993 318 евро, из которых самофинансирование города Нарвы составляет 448 997,70 евро.

Проектирование и строительство по договору с городским Департаментом развития и экономики осуществляет в рамках второго этапа сети пешеходно-велосипедных дорожек Нарвского городского региона фирма AS YIT Eesti, выигравшая конкурс госпоставки.

Общая протяженность всей велосипедно-пешеходной трассы между Нарвой и Нарва-Йыэсуу составляет около 12 км.



Светлана ЗАЙЦЕВА