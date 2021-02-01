Ида-Вирумаа откажется от сланца, но получит 2 млрд евро инвестиций

Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 614

Что нужно сделать для того, чтобы закрытие в перспективе сланцевой энергетики и других связанных с «горючим камнем» отраслей менее болезненно сказалось на экономике и социальной жизни Северо-восточного региона? Об том шла речь на прошедших на минувшей неделе Днях справедливого перехода (СП).

Сланцевый сектор следовало бы сохранить ради социальной стабильности. Особенность этого сектора – крупные предприятия и стабильная зарплата. Появление взамен этих предприятий мелких фирм обернется проблемами.

В Эстонии хотят не позднее 2035 года отказаться от производства сланцевой электроэнергии, в последующие годы могут под вопросом оказаться и другие сферы сланцевой промышленности. Словом, регион в ожидании крутых преобразований и перехода на новую экономику. Но эти перемены могут случиться даже раньше обозначенных сроков.





Кренгольмская драма не повторится

«Как помочь людям, для которых это изменение означает серьезные перемены в жизни?» – задалась вопросом президент Керсти Кальюлайд, выступая на открытии Дней. По ее мнению, цель – вызвать к жизни такие перемены, такое новое развитие региона, которое превратит его в жемчужину Балтики. «Эстонское государство больше не является таким беспомощным, каким оно было в период закрытия Кренгольма. Теперь мы можем помогать людям, а не только смотреть, чтобы кто-то не остался голодным», – заметила глава государства. То есть, у Эстонии есть опыт, значительными могут быть и финансовые ресурсы для преобразований, включая специальный Фонд справедливого перехода, другие фонды Евросоюза, а также госбюджет и частные инвестиции.

Но вопросов, по мнению президента, много. Что заменит в Ида-Вирумаа сланцевую промышленность – будет ли это обновляющийся энергетический сектор, например, водородное хозяйство? Или производство строительных материалов из старой сланцевой золы? Или современная лесохимия? А может, поддержку окажет миграция эстонской промышленности на Северо-восток или развитие туризма в регионе Нарва-Йыэсуу?



По мнению главы государства, должен быть четкий план развития, причем в разных сферах – в экономике, в профессиональной подготовке кадров, в создании современного жилого фонда, в сферах культуры и спорта. В частности, поддержку должны получить спортивные базы в волости Иллука и в Нарве, учреждения культуры в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве.





Ключевой вопрос – создать новые рабочие места

Министр государственного управления Яак Ааб в своем выступлении на Днях отметил, что переход начался еще в предыдущие годы – более чем в два раза сократилось число работников в отраслях, связанных со сланцем, сейчас занятость на основных предприятиях сланцевого сектора Ида-Вирумаа составляет менее шести тысяч человек. Министр подчеркнул, что ключевой вопрос – создание новых рабочих мест. Для решения этих проблем Евросоюз создал для нашего региона Фонд справедливого перехода (СП) в сумме 340 млн евро. По сравнению с другими странами ЕС, Эстония получает из Фонда СП больше всего денег на душу населения. (В других странах ЕС также проходит перестройка экономики на щадящие природу технологии). Вместе с другими источниками – собственными средствами государства, частными инвестициями и средствами из других фондов ЕС в течение следующих десяти лет в регион будет инвестировано более двух миллиардов евро.

Сланцевый сектор следовало бы сохранить ради социальной стабильности. Особенность этого сектора – крупные предприятия и стабильная зарплата. Появление взамен этих предприятий мелких фирм обернется проблемами.





На уровне бедности Со структурой справедливого перехода, мерами поддержки из Фонда СП и другими особенностями процесса СП участников Дней познакомил сотрудник Министерства финансов Иван Сергеев. В дискуссиях приняли участие руководитель Фонда «Развитие промышленных парков Ида– Вирумаа» Теэт Куузмик, технический директор сланцехимического концерна VKG Меэлис Эльдерманн, директор Института социальных наук Тартуского университета Маргит Келлер, эссеист, сценарист и кинорежиссер Ильмар Рааг, руководитель Йыхвиского представительства Эстонской торгово-промышленной палаты Маргус Илмъярв, председатель Союза профсоюзов энергетиков Эстонии Сандер Вайкма и другие. О мерах поддержки бизнеса, социальной и других сфер говорили представители министерств финансов, экономики, образования и науки, окружающей среды и Министерства социальных дел. Открывая дискуссию, ведущий мероприятия подчеркнул сложность ситуации в Ида-Вирумаа – около 14% безработица (более восьми тысяч безработных), треть населения – на уровне бедности, только несколько процентов говорит на эстонском языке, средний возраст работников сланцевой промышленности составляет почти пятьдесят лет. За приведенными ведущим цифрами кроется реальность – отток молодежи является острой проблемой региона.





Как вернуть в регион молодежь

По мнению Ильмара Раага, за ближайшие десять лет демографию не повернуть вспять. Более того, по прогнозу, за четверть века стареющий Ида-Вирумаа потеряет еще 50 тысяч жителей (сейчас в регионе проживает 133 тысячи человек).

Но с более оптимистичным взглядом на перспективу выступили некоторые другие участники дискуссии, например, студентка Тартуского университета Эва Леннук, один из основателей технологической школы в Йыхви Райнер Стернфельд и руководитель Йыхвиского представительства Эстонской торгово-промышленной палаты Маргус Илмъярв. Суть таких мнений – наш регион является развивающимся и перспективным, чему свидетельство – появление современных производств. Илмъярв призвал – пока не будет создана альтернатива, не закрывать действующие предприятия!





Станут ли солнечные панели и ветряки альтернативой сланцу

Председатель Союза профсоюзов работников энергетики Сандер Вайкма заявил о своем несогласии с теми, кто не верит в завтрашний день сланца. По сути, он призвал реально оценивать перспективу: Эстония не сможет к 2035 году полностью перейти на зеленую энергию. Как считает профсоюзный лидер, сланцевый сектор следовало бы сохранить ради социальной стабильности. Особенность этого сектора – крупные предприятия и стабильная зарплата у работников. Как полагает руководитель Союза профсоюзов энергетиков, появление взамен этих предприятий мелких фирм обернется проблемами.

Глава Фонда «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» Теэт Куузмик также считает, что сланцевый сектор должен сохраниться и развиваться на основе новейших технологий и создания новой цепочки ценностей. Он сослался на опыт Северных стран, в том числе на Финляндию, в которой по-прежнему сохраняется добыча полезных ископаемых. И даже строятся новые шахты.

А по мнению технического директора сланцехимического концерна VKG Меэлиса Эльдерманна, структурные изменения в экономике настолько масштабны, что обещанные два миллиарда евро на преобразования – недостаточная сумма, а нужно три с половиной или четыре миллиарда.

Евгений АШИХМИН

Фото: Евгений АШИХМИН