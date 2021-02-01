В Польше снимают карантинные ограничения

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Власти Польши опубликовали план смягчения карантина. Большинство ограничений планируют отменить к концу мая, пишет портал 34travel.me.

Польша. Фото: Getty Images/Didier Marti

Так, с 4-го числа в стране снова открылись музеи и галереи, с 15-го откроются кинотеатры и театры под открытым небом (в помещениях они заработают только с 29 мая). Смягчают ограничения на количество людей в храмах и на торжествах: в первых на одного человека должно быть не меньше 15 квадратных метрах, вторые разрешат организовывать с 25 приглашенными гостями.

Кроме того, в мае начнут возобновлять очное обучение: с 4-го числа — в начальных классах, с 17-го — в средней и старшей школе, с 31-го — в вузах. Если ситуация с COVID-19 в стране ухудшится, ограничения могут принять снова.

За последние сутки в Польше зарегистрировали 2300 новых случаев заражения коронавирусом. В апреле этот показатель был больше минимум в пять раз.

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