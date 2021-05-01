Субботник в лесу Нарва-Йыэсуу: остатки пикников и медицинские маски

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Пожалуй, один из самых грязных участков в лесу Нарва-Йыэсуу – это обочины лесных дорог. Тренд нынешнего сезона – использованные медицинские маски.

Юные жители Нарва-Йыэсуу обнаружили в лесу старую тахту (ну что за субботник без старой брошенной мебели!) и дружно принесли ее к месту сбора мусора на тропе здоровья.

Не претендую на полноту освещения прошедшей сегодня, в субботу 1 мая толоки в Нарва-Йыэсуу. Подробнее об итогах акции можно будет сказать, вероятно, лишь в понедельник, когда в горуправе будет полная информация о том, как прошел День полезных дел «Сделаем» в разных частях теперь такого большого Нарва-Йыэсуу.

Что касается малого, курортного, Нарва-Йыэсуу, то здесь были выделены три зоны для уборки: тропа здоровья, участок от мола до СПА «Мересуу», еще один участок – от гостиницы «Ноорус Инн» до «Мересуу». Ваш корреспондент отправилась на тропу здоровья и примкнула к команде «Пухтус», которая собралась по инициативе члена комиссии городского собрания по экологии

Юри Кийка. В лес также отправилась группа, которую возглавил мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и еще компания ребят-старшеклассников из Молодежного собрания курортного города. Впрочем, вполне вероятно, что людей, вышедших на толоку, было и больше, не все ведь предпочитают официально регистрироваться для участия в ней. Хорошо бы, если так – лес точно нуждается в уборке!

Сначала наша команда постаралась немного рассортировать строительный мусор на участке Метса, 19. Но вскоре мы убедились, что давно заброшенная и запущенная территория бывшего пионерского лагеря точно нуждается в том, чтобы здесь уборка проводилась уже профессиональными силами – видимо, даже с использованием экскаваторов и другой рабочей техники.

А вот лес подарил немало сюрпризов. Например, целую груду пластмассовых самодельных морд для ловли миноги! А также старый плазменный телевизор, старый компьютер, ну, и старую мебель и автомобильные покрышки, само собой.

И что всем нам бросилось в глаза, так это обилие мусора именно по обочинам лесных дорог. Типа, приехали на пикничок, посидели, выпили (бутылок от спиртного и стаканов от кофе с автозаправок море!), закусили, покурили и поехали по домам. Глубоко в лес не углубляясь. Занятно (вернее, печально!), встречаются очень даже «продвинутые» лесные пользователи, которые собирают свой мусор в мешки и… благополучно оставляют их в лесу рядом с импровизированным кострищем. Ау, народ, оставленные вами мешки коммунальные службы убирать не приезжают! К тому же тонкие мешки проклевывают птицы и разносят весь мусор по близлежащим кустам.

Ну, и тренд сезона – использованные медицинские маски. Зачем в них приезжать в лес, для меня осталось загадкой.



Светлана Зайцева

Фотографии Светланы Зайцевой