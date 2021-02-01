В Нарве в Центристскую партию вступили 49 человек

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В Центристскую партию на собрании правления организации в среду был принят 71 новый член, 49 заявлений о вступлении в партию поступило из Нарвского округа. Среди вступивших в ряды центристов также многократный чемпион мира по академической гребле Леонид Гулов.

Иллюстративное фото: tema.ee

Об этом BNS сообщил в пресс-релизе генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги, по словам которого в последнее время многие партии пытаются укрепить свои позиции в Ида-Вирумаа и в Нарве, также большую активность стали проявлять и сторонники различных партий.

«У центристов к Ида-Вирумаа не временный интерес, для нас северо-восток всегда был одним из ключевых регионов. Думаю, это видят и нарвитяне», - сказал Ханимяги, добавив, что центристское отделение в Нарве стало сильнее, что обеспечит хороший результат на выборах и стабильность в управлении городом.

Председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат отметила, что жители Нарвы понимают, что центристы – это та политическая сила, у которой есть желание и мотивация изменить жизнь людей в лучшему.

«Безусловно, к нам будут продолжать присоединяться те, кто хочет внести свой вклад в развитие города, поскольку центристы сумели доказать, что как на государственном, так и на местном уровне стоят за интересы жителей Ида-Вирумаа», - сказала Стольфат, напомнив о пунктах в программе центристов, касающихся вопросов образования, а также об инвестициях в Ида-Вирумаа.

BNS