Заменит ли зеленая экономика сланцевую промышленность?

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До недавних пор энергетический сектор был основой экономики Эстонии. Но за два последних года на сланцевых электростанциях из эксплуатации было выведено несколько устаревших энергоблоков, в горной отрасли и энергетике было сокращено около полутора тысяч работников. Поставит ли справедливый переход, отказ от традиционной экономики, точку в вековой истории сланцевой промышленности?

В отвалах сланцевых электростанций складированы миллионы тонн золы. Возможно, когда-нибудь очередь в ходе зеленой революции дойдет и до переработки этих отходов, которые станут приносить доходы. Фото: Евгений АШИХМИН

Еще вопрос – смогут ли государство и местные власти компенсировать потерю многих рабочих мест созданием новых современных производств, отвечающим требованиям Евросоюза развивать природо­сберегающие, зеленые технологии?

Энергетики «кормят» Нарву

Для Нарвы эти вопросы особенно актуальны, ведь работники энергетических предприятий являются одними из главных поставщиков налогов в городской бюджет, они кормят Нарву, благодаря им содержатся школы, социальная сфера и городская инфраструктура.

О справедливом переходе и мерах поддержки оказавшемуся в переходный период в сложной ситуации Ида-Вирумаа говорилось как на минувшей неделе на брифинге коммуникационного бюро правительства, так и на нынешней – в рамках Дней справедливого перехода. На открытии дней выступили президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и министр государственного управления Яак Ааб. Оба мероприятия прошли в виртуальном формате. В дискуссии на Днях участвовали представители Министерства финансов, местных самоуправлений, деловых кругов, профсоюзов, Кассы по безработице и других структур.





Создан Фонд спасения

По словам представителя Минфина, координатора процесса справедливого перехода Ивана Сергеева, переход к климатически нейтральной экономике даст региону возможность совершить скачок в развитии. «Это возможность в сотрудничестве с активными предпринимателями, лидерами сферы образования, сообществами и местными самоуправлениями построить в регионе новую экономику с прибыльными рабочими местами, не зависящими от сокращающегося и нестабильного производства ископаемого топлива. В этом свете переходный фонд для Ида-Вирумаа – это инвестиция в успех, ключ к которому находится в наших же руках».

При содействии Евросоюза создан Фонд справедливого перехода (СП) в размере 340 млн евро. На развитие бизнеса и создание рабочих мест планируется выделить 80% средств из этой суммы, на социальные и экологические цели – 20%. По сути, это механизм перевода традиционной экономики на новые рельсы, этот механизм действует с нынешнего года по 2029-й, но львиная доля средств должна быть использована к 2026 году. Цель – помочь регионам в преодолении трудностей перехода.

Сферы поддержки из Фонда СП – инвестиции в малые и средние предприятия, создание новых предприятий, исследовательская деятельность, восстановление и очистка загрязненных земель, переподготовка работников, инвестиции в социальную сферу и прочее. Предусмотрена также поддержка крупных предприятий, кроме некоторых, в частности, связанных с производством, переработкой, распределением, хранением или сжиганием ископаемого топлива.

Предполагается, что касающийся нашего региона территориальный план СП будет подготовлен в этом году, пройдут переговоры с Европейской комиссией и в конце нынешнего же года начнутся использоваться средства Фонда СП.

Поддержка региону будет оказана и из других фондов, Эстония получит в новом программном периоде на ближайшие годы из бюджета ЕС около 4 миллиардов евро субсидий.





Как сохранить отрасль

По мнению председателя правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марины Лукьяновой, добыча сланца и сланцевая энергетика в регионе сохранятся. Электростанции внедряют новые технологии, например, помимо сланца используют биотопливо – древесные отходы. Значит, меньше выбросов парниковых газов в атмосферу. Глава профсоюза, объединяющего около девятисот горняков и энергетиков, также надеется, что со временем найдут способ улавливания СО2 и его использования в новых технологиях. Эти и другие меры позволят сохранить сланцевую энергетику. Кроме того, по словам лидера профсоюза, новые рабочие места появятся в 2024 году с пуском в эксплуатацию нового завода сланцевых масел, который намерен строить под Нарвой концерн «Ээсти Энергия».

О важности мер поддержки региона в ходе зеленой революции свидетельствуют и приведенные руководителем независимого профсоюза в разговоре с журналистом цифры. В сланцевых отраслях в регионе от Нарвы до Кохтла-Ярве занято более трех тысяч человек, плюс в связанных с этими отраслями сферах – еще не менее трех тысяч работников. По самым скромным подсчетам, в Ида-Вирумаа сланец дает работу более чем семи тысячам человек.

Евгений АШИХМИН

Фото: Евгений АШИХМИН