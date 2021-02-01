Заменит ли зеленая экономика сланцевую промышленность?

В центре внимания / Регион / РеспубликаЗаменит ли зеленая экономика сланцевую промышленность?
Дата публикации: Сегодня, 10:30 Просмотрено: 270
До недавних пор энергетический сектор был основой экономики Эстонии. Но за два последних года на сланцевых электростанциях из эксплуатации было выведено несколько устаревших энергоблоков, в горной отрасли и энергетике было сокращено около полутора тысяч работников. Поставит ли справедливый переход, отказ от традиционной экономики, точку в вековой истории сланцевой промышленности?
Еще вопрос – смогут ли государство и местные власти компенсировать потерю многих рабочих мест созданием новых современных производств, отвечающим требованиям Евросоюза развивать природосберегающие, зеленые технологии?
Энергетики «кормят» Нарву
Для Нарвы эти вопросы особенно актуальны, ведь работники энергетических предприятий являются одними из главных поставщиков налогов в городской бюджет, они кормят Нарву, благодаря им содержатся школы, социальная сфера и городская инфраструктура.
О справедливом переходе и мерах поддержки оказавшемуся в переходный период в сложной ситуации Ида-Вирумаа говорилось как на минувшей неделе на брифинге коммуникационного бюро правительства, так и на нынешней – в рамках Дней справедливого перехода. На открытии дней выступили президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и министр государственного управления Яак Ааб. Оба мероприятия прошли в виртуальном формате. В дискуссии на Днях участвовали представители Министерства финансов, местных самоуправлений, деловых кругов, профсоюзов, Кассы по безработице и других структур.
Создан Фонд спасения
По словам представителя Минфина, координатора процесса справедливого перехода Ивана Сергеева, переход к климатически нейтральной экономике даст региону возможность совершить скачок в развитии. «Это возможность в сотрудничестве с активными предпринимателями, лидерами сферы образования, сообществами и местными самоуправлениями построить в регионе новую экономику с прибыльными рабочими местами, не зависящими от сокращающегося и нестабильного производства ископаемого топлива. В этом свете переходный фонд для Ида-Вирумаа – это инвестиция в успех, ключ к которому находится в наших же руках».
При содействии Евросоюза создан Фонд справедливого перехода (СП) в размере 340 млн евро. На развитие бизнеса и создание рабочих мест планируется выделить 80% средств из этой суммы, на социальные и экологические цели – 20%. По сути, это механизм перевода традиционной экономики на новые рельсы, этот механизм действует с нынешнего года по 2029-й, но львиная доля средств должна быть использована к 2026 году. Цель – помочь регионам в преодолении трудностей перехода.
Сферы поддержки из Фонда СП – инвестиции в малые и средние предприятия, создание новых предприятий, исследовательская деятельность, восстановление и очистка загрязненных земель, переподготовка работников, инвестиции в социальную сферу и прочее. Предусмотрена также поддержка крупных предприятий, кроме некоторых, в частности, связанных с производством, переработкой, распределением, хранением или сжиганием ископаемого топлива.
Предполагается, что касающийся нашего региона территориальный план СП будет подготовлен в этом году, пройдут переговоры с Европейской комиссией и в конце нынешнего же года начнутся использоваться средства Фонда СП.
Поддержка региону будет оказана и из других фондов, Эстония получит в новом программном периоде на ближайшие годы из бюджета ЕС около 4 миллиардов евро субсидий.
Как сохранить отрасль
По мнению председателя правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марины Лукьяновой, добыча сланца и сланцевая энергетика в регионе сохранятся. Электростанции внедряют новые технологии, например, помимо сланца используют биотопливо – древесные отходы. Значит, меньше выбросов парниковых газов в атмосферу. Глава профсоюза, объединяющего около девятисот горняков и энергетиков, также надеется, что со временем найдут способ улавливания СО2 и его использования в новых технологиях. Эти и другие меры позволят сохранить сланцевую энергетику. Кроме того, по словам лидера профсоюза, новые рабочие места появятся в 2024 году с пуском в эксплуатацию нового завода сланцевых масел, который намерен строить под Нарвой концерн «Ээсти Энергия».
О важности мер поддержки региона в ходе зеленой революции свидетельствуют и приведенные руководителем независимого профсоюза в разговоре с журналистом цифры. В сланцевых отраслях в регионе от Нарвы до Кохтла-Ярве занято более трех тысяч человек, плюс в связанных с этими отраслями сферах – еще не менее трех тысяч работников. По самым скромным подсчетам, в Ида-Вирумаа сланец дает работу более чем семи тысячам человек.
Евгений АШИХМИН
Фото: Евгений АШИХМИН