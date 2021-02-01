Интервал между введением двух доз вакцины увеличили

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Читатели нашего издания спрашивают: почему им назначают дату второй прививки от коронавируса позже, чем сроки, обозначенные в прошлом номере «Нарвской Газеты» (22 апреля, публикация «На вопросы нарвитян о вакцинах отвечает Департамент здоровья»).

На вопросы читателей относительно вакцинации нам отвечала специалист по связи с прессой Департамента здоровья Эстонии Мерилин Верник.

В своем ответе относительно интервала между прививками от коронавируса Мерилин назвала официально действовавшие с начала вакцинации в Эстонии сроки: 28 дней – Moderna, 21 день – Pfizer/BioNTech, 8-12 недель – Astra Zeneсa (VAXZEVRIA).

Однако государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике, как сообщает сайт vaktsineeri.ee, еще в марте обновила рекомендации по использованию вакцины COVID-19. В частности, она рекомендовала в апреле увеличить до максимального времени, разрешенного в SPC, интервал между введением двух доз как Astra Zeneca, так и Pfizer / BioNTech. Комиссия рекомендовала увеличить интервал между первой и второй дозами AstraZeneca с 8 недель до 12-ти, а промежуток в дозах между вакцинами Pfizer / BioNTech удлинить с трех недель до шести, чтобы увеличить количество людей, получающих первую дозу вакцины. «При этом всем людям, которые уже договорились о времени введения второй дозы вакцины, будет гарантирована вторая доза через три или восемь недель», – уточнила Марис Джесси, заместитель министра здравоохранения Министерства социальных дел и глава государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике.

В сводке характеристик продукта AstraZeneca указано, что интервал между двумя инъекциями должен составлять от 4 до 12 недель. В Эстонии 3 февраля государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала установить интервал в 8 недель между двумя дозами. После этого интервал увеличивается до 12 недель. Первоначальная сводка свойств вакцины Pfizer / BioNTech предусматривала интервал дозирования 21-42 дня. Сегодняшняя рекомендация экспертов – увеличить интервал приема двух доз до 42 дней.

Среди прочего, главный орган по ковиду – экспертная государственная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует вакцинировать переживших COVID-19 однократной дозой вакцины от одной недели до шести месяцев после выздоровления.

Увеличение временного интервала между инъекциями базируется на проведенных в Израиле исследованиях. Информация была собрана во время масштабной вакцинации в этой стране, сообщает Wall Steet Journal, где вакцинацию прошла почти половина из 9,3-миллионного населения. Первичные результаты показали, что интервал между двумя дозами вакцины Pfizer-BioNTech может быть больше рекомендуемого производителем. В итоге Великобритания, например, решила, что интервал между первой и второй дозами вакцины Pfizer-BioNTech должен составлять 12 недель вместо рекомендуемых трех. Однако Эстония, как видим, остановилась не на крайнем, а на среднем значении.

Подготовила Наталья СОБОЛЕВА