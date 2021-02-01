Предлагается более 2500 свободных номерков на прививку от коронавируса

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На этой неделе на вакцинацию от COVID-19 ожидают всех жителей страны старше 65 лет и всех относящихся к группе риска. По состоянию на утро среды в дигирегистратуре было более 2500 свободных номерков на прививку от коронавируса в медучреждениях по всей Эстонии.

Фото: ZUMA\TASS

Номерки на вакцинацию в настоящее время предлагают Corrigo, Fertilitas, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ярваская уездная больница, Йыгеваская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Medicum, Пярнуская больница, Северо-Эстонская региональная больница, медицинский центр Qvalitas, Раплаская больница, S Silmarõõm, Таллиннский специализированный медцентр и больница Валга.

Все присоединившиеся к дигирегистратуре поставщики медицинских услуг сообщают о своем времени в зависимости от наличия вакцин, в зависимости от этого меняется и информация в дигирегистратуре.

Соответствующая информация представлена на портале пациентов www.digilugu.ee, откуда каждый пациент может сразу перейти к просмотру свободного времени в дигирегистратуре. Во всех представивших сведения о свободных номерках больницах можно дигитально забронировать время на прививку.

По техническим вопросам или для записи на прием в дигирегистратуре можно связаться со службой поддержки TEHIK по телефону 7943 943 или по электронной почте abi@tehik.ee ежедневно с 7 до 22 часов.

BNS