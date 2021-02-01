Справедливый переход: поразмышляем, что это значит для Ида-Вирумаа

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28 – 29 апреля в онлайн-формате пройдут дни, посвященные справедливому переходу Ида-Вирумаа.

Фото: tuuleliit.ee

На прошедшем 21 апреля для журналистов брифинге коммуникационного бюро правительства ЭР в повестку дня была включена и актуальная для Нарвы и всего нашего региона тема «Зеленая революция и справедливый переход (СП) в Ида-Вирумаа». Процесс перехода затрагивает сланцевую энергетику и другие сферы жизни. Фонд СП составит 340 млн евро плюс будет оказана техническая помощь.

Составляется территориальный план справедливого перехода, который, в частности, предусмотрит распределение выделяемых Фондом СП средств. По этим и другим вопросам на прошедшем в онлайн-формате брифинге выступил координатор процесса справедливого перехода Ида-Вирумаа при Министерстве финансов Иван Сергеев. Он также познакомил с программой намеченных на 28-29 апреля в виртуальном формате Дней справедливого перехода Ида-Вирумаа.

Цель дней – предоставить информацию о ходе составления плана справедливого перехода и побудить участников к содействию в развитии Ида-Вирумаа, включая участие в мерах поддержки, запланированных в рамках перехода. Приглашаются к участию предприниматели со всей Эстонии, местные жители Ида-Вирумаа и другие – все, кто хочет быть в курсе возможностей, которые откроются в регионе в ближайшем будущем и кому небезразлично развитие местной жизни. Все желающие могут принять участие в дискуссиях, высказать свое мнение.

Рабочий язык дней – эстонский, также будет обеспечен синхронный перевод на русский язык.

28 и 29 числе программа начнется в полдень. Мероприятие откроет Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. С приветственным словом выступит министр государственного управления Яак Ааб. Также выступят представители Министерства финансов, Союза местных самоуправлений региона, Эстонской торгово-промышленной палаты, Фонда «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» и другие. Будет представлена стратегия развития Ида-Вирумаа, структура справедливого перехода, участники расскажут о Фонде СП и о многом другом.

Наша справка: Подробнее о программе Дней справедливого перехода Ида-Вирумаа здесь: https://registration.globalvirtualsolutions.eu/ida-viru-visioonipaevad-programm-rus/

Зарегистрироваться на участие в Днях можно здесь: https://registration.globalvirtualsolutions.eu/ida-viru-oiglase-ulemineku-visioonipaevad-rus/

Евгений АШИХМИН