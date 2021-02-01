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Центр управления государственными лесами (RMK) приступил к возобновлению нового поколения леса на площади примерно в 12 000 гектаров. В этом году там появится рекордное количество деревьев - 24 миллиона, и больше всего - на Севере-Востоке.

Иллюстративное фото: stena.ee

RMK планирует высадить почти 9 млн новых деревьев на Северо-Востоке. Больше всего будет посажено новых хвойных деревьев - почти 7,5 миллиона саженцев, сообщила во вторник "Актуальная камера".

"Мы посадим больше деревьев, чем вырубим. Потому что нам присоединили те земли, у которых нет владельцев. Их передали RMK, и единственное, что мы там можем делать - использовать эти земли", - сказал руководитель лесоводческого отдела RMK Ильмар Пааль.

Посадка леса в основном проводится ручным способом, но примерно на 20% территории лес сажают при помощи специальных машин, способных размещать в землю до 200 саженцев в час. А в труднодоступные места саженцы в мешках доставляют с помощью вертолета.

Несмотря на дороговизну использования вертолета, такой способ доставки показывает себя наиболее эффективным, поскольку в одном мешке помещается количество саженцев, необходимое для одного гектара будущего леса. Кроме того, доставка мешка на место занимает не более пяти минут.

ERR.EE