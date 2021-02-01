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В центре внимания / Конвейер новостейДополнено: Ограничения будут поэтапно смягчаться с 26 апреля

Дата публикации: Вчера, 14:46 Просмотрено: 774

Правительство постепенно будет смягчать связанные с COVID-19 ограничения с 26 апреля, с 3 мая откроются магазины, а ученики младших классов вернутся в школу.

Дополнено: Ограничения будут поэтапно смягчаться с 26 апреля
Фото: rg.ru

Члены правительства на прошедшем во вторник кабинетном совещании одобрили пошаговое смягчение ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, передала пресс-служба правительства. Первыми с 26 апреля будут смягчены правила для занятий спортом, тренировок и деятельности по интересам на свежем воздухе. С 3 мая частично откроются общеобразовательные школы и магазины, также можно будет есть на открытых террасах заведений общепита, учитывая ограничения, связанные с часами работы, правилами передвижения, рассадки и заполняемости. Если эпидемиологическая обстановка позволит, в течение мая ограничения будут ослаблены дополнительно.

При движении в публичных помещениях останутся в силе правило 2+2 и обязанность носить маску.

Во вторник правительство достигло принципиальной договоренности, соответствующее распоряжение планируется принять в четверг.

По словам премьер-министра Каи Каллас, снижающиеся цифры заражения позволяют начать постепенное смягчение ограничений, но следует иметь в виду, что опасность не миновала. «Я благодарю всех, кто старательно соблюдал ограничения. Благодаря вам цифры пошли на спад и стало возможным шаг за шагом открывать жизнь общества. Все же мы должны тщательно взвешивать каждое послабление, потому что вирус еще никуда не делся. Я призываю всех сохранять осторожность, несмотря на потепление. И особенно на каникулах – прежний опыт показывает, что после каникул заражение растет. Будем пристально следить за ситуацией», - сказала Каллас.

С 3 мая к контактному обучению допускаются ученики классов с 1 по 4, а также учащиеся в особыми образовательными потребностями. Решение о допуске к контактному обучению других школьных ступеней правительство будет обсуждать в дальнейшем.

С 3 мая в помещениях можно проводить занятия спортом, тренировки, молодежную работу, деятельность по интересам и образование, а также дополнительное обучение и повышение квалификации в формате 2+2, то есть вместе могут тренироваться до двух человек, держась от других на расстоянии не менее двух метров. Помимо прочего это означает, что разрешены парные тренировки, например, игра в теннис. На тех же основаниях разрешены тренировки и в бассейне. При организации деятельности нужно учитывать, что заполняемость помещений не должна превышать 25% от максимальной. Групповые тренировки запрещены.

С 26 апреля все эти занятия разрешено проводить вне помещений в группах до 10 человек.

В разрешенном числе участников групповых тренировок учтен также руководитель, а если групп больше одной, то они не должны пересекаться друг с другом. Ограничение на групповые тренировки не распространяется на учеников одного допущенного к контактному обучению класса. Также ограничение не распространяется на прежние исключения, то есть на профессиональных спортсменов, членов сборной и кандидатов в нее, спортсменов высшей и первой лиги, деятельность, связанную с государственной обороной и внутренней безопасностью.

С 3 мая для клиентов могут открыться все магазины с учетом правила 2+2 и требования предельной заполняемости в 25%.

Ограничения для предприятий обслуживания не изменятся. Это значит, что они могут оставаться открытыми, если соблюдается правило 2+2 и заполняемость не превышает 25%.

С 3 мая на внешней территории заведений общепита можно принимать пищу до 21.00, при этом заполняемость террасы не должна превышать 50%, а за одним столом должно находиться не более 10 человек. По-прежнему запрещено употреблять еду и напитки в помещениях, разрешено продавать еду навынос.

С 3 мая можно посещать помещения музеев и выставочные залы, учитывая 2+2 и заполняемость в 25%. Музеи и выставки должны закрываться в 19.00. Те же ограничения на передвижение, требования по максимальной заполняемости и время закрытия нужно учитывать при организации богослужений и других публичных религиозных обрядов.

Для всех остальных проходящих в помещениях публичных мероприятий как культурной, так и развлекательной сферы сохраняются в силе прежние ограничений. Ограничения продлены также для СПА, бассейнов, бань. Занятия спортом и тренировки в них разрешены в соответствии с условиями, предусмотренными для занятий спортом.

С 3 мая вне помещений разрешено проводить публичные собрания и богослужения, а также культурные и развлекательные мероприятия максимум для 150 человек. Люди при этом должны быть разбиты на группы до 10 человек, которые не пересекаются между собой. Все мероприятия должны быть завершены к 21.00.

С 3 мая на свежем воздухе разрешены спортивные и посвященные здоровому образу жизни мероприятия максимум для 150 человек, которые должны быть разбиты на не пересекающиеся между собой группы до 10 человек (включая руководителя). Мероприятие должно завершиться в 21.00.

С 3 мая увеличится максимально допустимое количество участников спортивных соревнований в области профессионального спорта, в том числе для первой лиги. Это значит, что в помещениях в соревнованиях вместе с персоналом может участвовать до 100, а вне помещений – до 200 человек. Зрители на соревнования не допускаются. Временных ограничений для проведения профессиональных спортивных соревнований не устанавливается.

BNS

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Комментарии (2)

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