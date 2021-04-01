Дерево с игрушками: это в честь чего и для кого?

Дата публикации: Вчера, 15:30 Просмотрено: 504

Внимательные и любознательные нарвитяне сегодня утром позвонили в редакцию «Нарвской Газеты» с вопросом: почему в центре города, а именно в сквере на ул. Пушкина, уже не первый день на дереве висят мягкие детские игрушки? «Это что: какая-то акция, или своеобразное украшение перед праздником? Было бы понятно, если бы на дерево повесили пасхальные яйца, но детские игрушки?!» - замечает одна из позвонивших нарвитянок. Кто-то напомнил, что такое вот своеобразное украшение дерева на Пушкина предпринимается не в первый раз.

Итак, что удалось выяснить. Как ответили редакции из Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы (отдел коммунального хозяйства и строительства), украсил дерево детскими игрушками пожилой нарвитянин. Свои действия объяснил просто: в нынешнее тяжелое время создать людям хорошее настроение...

Согласитесь, очень спорное решение, что делать это надо именно таким способом.

Игрушки с дерева уберут.

А горожанину советуют передать игрушки в какое-то из детских учреждений Нарвы.





«НГ»