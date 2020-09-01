Новый скейт-парк в Нарве: аудит выявил допущенные при проектировании ошибки

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На прошлой неделе возобновились работы по строительству нового спортивного парка на Тулевику, 6. Связанная с ним скандальная история полтора месяца назад всколыхнула не только местные, но и республиканские СМИ, однако закончится она, скорее всего, мирно.



Работы по возведению скейт-парка возобновились, но на частных территориях, включая Вестервалли, 11, они больше проводиться не будут.

Напомним: все началось с того, что в одно прекрасное утро жители дома Вестервалли, 11 обнаружили – строительные работы по возведению спортивного парка ведутся и на принадлежащей их товариществу территории. Председатель КТ Тийа Выхма выяснила, что подходы к парку проектировщик действительно проложил по чужой земле, хотя с собственниками недвижимости это согласовано не было. КТ с таким вольным обращением со своей собственностью категорически не согласилось, и даже было готово обратиться в суд.

Позже выяснилось, что проект затрагивал также частные территории Вабадусе, 4 и Вабадусе, 6, что также не было согласовано с владельцами этих территорий, и в дальнейшем они могли бы предъявить городу судебные иски.

В феврале работы по возведению спортивного парка были приостановлены как из-за морозной погоды, так и в связи с необходимостью внести в проект поправки, которые исключили бы риск судебных исков, а также позволили бы достичь компромисса между управой и КТ Вестервалли, 11. Согласно этим поправкам, должно быть полностью исключено строительство пешеходных дорожек, ведущих к парку, на частных территориях, а расстояние от парка до частных территорий должно составлять не менее 5 метров. Решено было также отменить строительство забора на частной территории Лаврецова, 8.

Строительство ведется с учетом поправок

Означают ли возобновившиеся работы по строительству скейт-парка, что теперь компромисс достигнут? Вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Сергей Горлач пояснил нашему изданию, что на данный момент проектировщик еще не завершил работу по внесению в проект всех необходимых изменений, но строительные работы проводятся уже с учетом этих поправок. «Не будет ни строительных работ на частных территориях, ни заборов. Как только новый проект будет готов, мы сообщим об этом товариществу», – подтвердил он.

Все остальные части проекта останутся без изменений, за исключением того, что подрядчик решил сделать на территории будущего скейт-парка дополнительный дренаж. Однако ни внесенные в проект изменения, ни дополнительные дренажные работы на конечной стоимости проекта не отразятся, поскольку таковы условия контракта, заключенного с фирмой-подрядчиком, пояснил вице-мэр. Общая стоимость строительства – около 1,3 миллиона евро с НСО.

Председатель КТ Вестервалли, 11 Тийа Выхма рассказала нашему изданию, что также надеется на то, что конфликт разрешится мирно и судов удастся избежать. В свое время она обратилась в целый ряд инстанций. Из Министерства юстиции был получен ответ, который подтвердил: строительство на частной территории без разрешения, полученного от собственника недвижимости, в Эстонии никоим образом невозможно. «Единственное, что беспокоит на сегодняшний день, это то, что обещанные изменения до сих пор не внесены в проект, а ведь это – официальный документ. Пока он действует, остается и возможность выполнять работы согласно этому проекту. Но мы надеемся, что в ближайшее время определенность появится, тем более, что судиться у нас нет желания», – сказала Тийа Выхма.

В феврале мэрия начала проводить внутренний аудит данного проекта. «Чиновникам Департамента городского хозяйства и Департамента архитектуры и городского планирования нужно выяснить, как был подготовлен этап планирования, с кем согласовали, с кем – нет, как дошли до суда. В данный момент ответственность за внутренний контроль должен взять на себя городской секретарь вместе с Департаментом финансов», – пояснила тогда журналистам мэр Нарвы Катри Райк.

На запрос нашего издания о том, завершен ли уже внутренний аудит и каковы его результаты, ответил юрист горуправы Сергей Солодов:

«Все действия, связанные с проектированием и строительством спортивного парка на улице Тулевику, были проконтролированы, в результате подготовлен отчет, со следующей резолюцией:

«В свете вышеизложенного можно сделать заключение, что:

- Департамент городского хозяйства не обратил внимания на точку зрения землевладельцев, на чьей земле планируется строительство, и не спрашивал ее у них.

- Департамент архитектуры и планирования допустил ошибку при применении положения § 42 (9) Закона о строительстве во время процедуры выдачи разрешения на строительство и неправильно определил круг лиц, от которых требовалось получить согласование".

Ирина ТОКАРЕВА

Фото: Татьяна Завьялова