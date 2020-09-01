Конкурс «Красивый дом 2021» стартовал

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Нарвская городская управа пригласила горожан принять участие в конкурсе «Красивый дом Нарвы 2021», проводимом в рамках республиканского конкурса «Красивый дом Эстонии 2021».

Неоднократным победителем конкурса «Красивый дом» становился Нарвский Храм Иконы Божией Матери на улице Раквере.

Фото: narvaeparhia.ee

«Без заявления участие в конкурсе невозможно»

Категории конкурса остаются прежними: участки частных и садовых домов, участки многоквартирных домов, участки социальных, производственных, бизнес-объектов и учебных заведений. Территории, признанные лучшими в каждой из категорий, будут представлены на республиканский конкурс «Красивый дом Эстонии 2021». Напомним, что в этом конкурсе участники получают награду Президента Эстонской Республики.

Срок приема заявлений на очередной городской конкурс завершается 24 мая 2021 года. Осталось менее двух месяцев. Даже если тепло, побуждающее к первому субботнику на даче, наступит скоро, то зацвести к концу мая мало что успеет, чтобы садоводы могли показать задуманные красоты во всем их великолепии. Не слишком ли рано заканчивается прием заявок на конкурс, интересуемся у старшего специалиста Департамента городского хозяйства Ольги Годуновой.

Ольга Годунова:

– Конкурс проводится на основании постановления № 1399 «Порядок проведения конкурса «Красивый дом города Нарвы», утвержденного 5.11.2008 года. Исходя из этого постановления срок подачи заявлений на конкурс завершается 24 мая.

– В условиях говорится, что фотографировать объекты можно самим или приглашать на место представителя департамента. Когда представитель департамента должен прийти на участок: до подачи заявления или после? И тогда, во втором случае, заявление подается без фотографий? Разъясните, пожалуйста, этот момент.

– Сфотографировать участок можно в любое время до завершения конкурса, а подать ходатайство можно и без фото.

– Как желающие принять участие в конкурсе могут заявить об этом?

– Бланк заявления можно получить следующим образом: распечатать его с сайта города; получить по электронной почте; получить при приглашении для фотографирования на место;

получить по предварительной договоренности в отделе коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства (Пеэтри 3, 3 этаж, каб.21, Ольга Годунова); или другим удобным способом по договорённости со специалистом Департамента городского хозяйства (контактные данные: телефон 3599131, 5181353, olga.godunova@narva.ee).

– Можно ли стать потенциальным участником конкурса, не подавая заявления? Бытует мнение, что члены комиссии сами проедут по городу и сфотографируют приглянувшиеся объекты?

– Исходя из вышеуказанного постановления (§ 6) для участия в конкурсе необходимо ходатайство от собственника участка или доверенного лица. Без заявления участие в конкурсе невозможно.

«Старые не могут, молодым не интересно»

Наша газета попыталась выяснить, горят ли желанием снова участвовать в конкурсе его победители прошлых лет? Например, квартирное товарищество по Раху, 38. Напомним, что это товарищество было отмечено в 2017 году конкурсным жюри за возведенные перед домом скульптурные композиции, изображающие разного вида крепости.

Их, как и формы-клумбы, украшающие каждый подъезд, отлил из бетона один из жильцов дома, скульптор по призванию Николай Кривицкий.

Ирина Андреева, председатель КТ Раху, 38:

– Мы, конечно, благодарны организаторам конкурса за подаренные нам кусты и цветы. Все это пригодилось для дальнейшего обустройства нашей территории. Наша коллекция крепостей перед домом в этом году опять пополнится. Но подавать заявку на конкурс не планируем. Пусть лучше к конкурсу подключаются все новые и новые дома и получают стимул для наведения красоты в своих дворах. Мы же хотим сосредоточиться на запуске своего спортивного зала, оборудованного на 10 этаже нашего дома. Для членов товарищества тренировки в нем бесплатны, но открыть зал, чтобы его услугами могли воспользоваться наши жильцы, пока мешают ограничения, вызванные коронавирусом.

О желании новичков присоединиться к конкурсу выясняем в разговоре с председателем КТ Таллиннское шоссе, 36 Ириной Николаевой. В свое время наша газета писала об удачно проведенном у этого дома благоустройстве, в результате которого жители получили просторную парковку и красивые клумбы перед своими подъездами. Казалось бы, теперь ничто не мешает войти в ряды участников городского конкурса. Однако, по словам Ирины Николаевой, жительница дома, увлекавшаяся созданием во дворе красивых клумб, приобрела собственную дачу и все ландшафтные задумки теперь претворяет на ней. Остальные жильцы такого хобби не имеют. «У нас или бабушки престарелые, которым не до клумб, или молодежь, которая пристрастия к земле не имеет. А одной лишь приличной парковкой сегодня никого не удивишь. Поэтому в конкурсе мы участия не примем», – объясняет ситуацию председатель товарищества.

«Будет чем удивить»

В свою очередь Храм Нарвской Иконы Божией Матери, каждый год появляющийся в списках награждаемых участников конкурса, решил и в этом году не изменять своей традиции. По словам настоятеля храма отца Виталия (Гаврилова), несмотря на то, что территория храма хорошеет год от года, и в этом году команде работников будет чем порадовать и удивить как членов конкурсной комиссии, так и прихожан.

Наталья СОБОЛЕВА