«Директорский» дом на Козе: фасад восстановлен, что будет внутри – пока секрет

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Старинный деревянный дом на Козе, 4 в Нарве недавно предстал в своем прежнем великолепии – реставрация его фасада завершена. Однако двери дома для публики пока не открыты.

- Следующий шаг - проектирование ограждения вокруг дома, благоустройство территории и работа над внутренним пространством.



За домом на Козе, 4 в народе закрепилось название «директорский», поскольку во второй половине XIX века в нем располагались жилые помещения и кабинет технического директора Кренгольмской мануфактуры англичанина Вальтера Шоукросса (его нанял Людвиг Кноп, владелец Кренгольмской мануфактуры).

С начала 90-х уже века XX дом представлял довольно жалкое зрелище – забитые досками двери и окна, обветшавший деревянный фасад. Пожалуй, от полного уничтожения (например, «неожиданного» пожара; вспомним, как горели в те времена уникальные деревянные дома Нарва-Йыэсуу) его спасло удачное месторасположение – рядом с пешеходным мостом на погранпункте «Нарва – 2». Вопреки расхожему мнению, здание на Косе, 4 не принадлежало шведским собственникам Кренгольма, а было продано городом бизнесменам, и на протяжении нескольких лет переходило из рук в руки.

«Очень уставший дом»

– Мы приобрели эту недвижимость в 2005 году; кажется, мы были уже четвертыми его хозяевами, – рассказывает Айво Рауд, член правления эстонской компании по развитию недвижимости Wilcken OÜ, которая является владельцем недвижимости Козе, 4.

– И вас не пугало его состояние? И зачем йыхвиской фирме полуразрушенный дом в Нарве?

– Знаете, это была такая любовь с первого взгляда. Да, это был очень уставший, я бы даже сказал, больной дом. Но тем не менее было понятно, что это совершенно уникальное здание, которое еще не успели испортить новоделом; дом стоит на месте, откуда открывается прекрасный вид; он – часть большой истории Нарвы и ее развития, да и в целом Эстонии. Четкого понимания – зачем он нам, у нас не было, но было совершенно ясно, что он должен быть наш и мы его возродим.

– Этот дом вообще знак своего времени – в 90-х годах прошлого века муниципалитеты многих городов по всей Эстонии, а не только в Нарве, продавали городскую историческую недвижимость на самом деле с благородной целью – спасти от разрушения, – продолжает Айво. – Увы, не везде получилось так, как представлялось.

По словам Айво Рауда, через год после покупки был сделан проект и в течение последующих полутора лет у дома появилась новая кровля – главное условие для его сохранности.

А затем началась разработка спецусловий, составление первых эскизов, реставрация окон, дверей, отдельных элементов и прочее, прочее, прочее.

«Сам даст тебе ответы»

Айво Рауд подчеркивает, что Wilcken OÜ – это по сути концерн, в который входят три фирмы, в том числе и те, что на слуху у нарвитян: Zoroaster OÜ (проект Нарвской ратуши, к реконструкции которой приступает город), Scandec Ehitus OÜ (реставрация Восточного флигеля Нарвского замка).

– Мы все работаем как один коллектив, – говорит Айво, – то есть у нас есть и свои архитекторы, и свои проектировщики, реставраторы, строители, инженеры. Что, понятно, быстрее разрешает какие-то возникающие вопросы по тому или иному объекту.

– Для некоторых собственников исторической недвижимости, как известно, почти непреодолимым препятствием становятся требования Департамента охраны памятников старины…У вас в этом плане были проблемы при восстановлении «директорского» дома?

– Проблем не было, но были тысяча и один нюанс, которые следовало учитывать. У нас большой опыт реставрационной работы – имели дело со старинными особняками, церквями, замками. Не все можно предусмотреть и прописать в проекте. Но само здание тебе диктует, что надо делать, и дает ответы на вопросы. Ты должен уметь слушать объект – в прямом смысле слова. И не стремиться слишком много реставрировать.

– То есть?!

– Например, дом на Козе – бревенчатый, со временем он приобрел свою форму, и в нем нет стопроцентно прямых углов. И к этой его особенности тоже надо отнестись с пониманием, бережно, хотя она рождает немало сложностей. А что касается Департамента охраны памятников старины, то ему только спасибо: он помогает не наделать глупостей. Во всяком случае со старшим инспектором по охране памятников старины Нарвской горуправы Мадисом Туудером у нас был очень конструктивный диалог.

– Признаться, меня поразила цветовая палитра отреставрированного «директорского» дома – на мой непрофессиональный взгляд, она показалась мне очень современной: популярный нынче серо-голубой в сочетании со старым белым, роскошная красная (!) дверь… Ведь мы судим о его внешнем виде либо по черно-белым фотографиям, либо по цветным – но уже во время его упадка.

– Безусловно, то, что вы видите сейчас, – родная палитра этого здания, иначе и быть не может. А красные двери были изюминкой этого дома; точный оттенок красного увидели, когда послойно сняли краску. Картин, фотографий дома, действительно, сохранилось очень мало. Особенно с изображением его интерьеров. Наши специалисты скрупулезно собирают информацию. Вот, например, обнаружили под резьбой на веранде фрагменты старинной ткани; в груде кирпичей нашли кусочек портала из профилированного мрамора… Где он мог находиться? Наши реставраторы ответят на этот и тысячу других вопросов.

– Реставрация фасада завершена. Что дальше?

– Следующий шаг – проектирование ограждения вокруг дома, благоустройство территории и работа над внутренним пространством. Дом большой: подвал, первый, второй и чердачный этажи. Процесс уже начался.

– Конечно, всех интересует: что будет внутри? Может быть, исключительно ваши личные апартаменты?

– Я бы не хотел сейчас раскрывать все планы. Скажу одно: это будет пространство, куда люди смогут попасть.

Историческая справка

В недавно вышедшей книге «От дачи до дворца» Мадиса Туудера и Карин Паулус сообщается, что жилой дом директора мануфактуры Вальтера Шоукросса был построен в 1875 году по проекту архитектора Романа фон Генрихсена. По обычаю того времени, жилые дома, в отличие от промышленных зданий, строили из дерева. Следуя моде, были использованы имитирующие каменную архитектуру рустикальные лизены, профилированные карнизы, зубчатые секции, пилястры и обрамления окон. Дом построен в стиле неоренессанс. После Второй мировой войны вилла была разделена на несколько квартир, но впоследствии долгое время пустовала, поэтому многие оригинальные элементы были утеряны.

Вальтер Шоукросс (1837–1900) руководил мануфактурой с 1860 по 1892 год. На этот период пришлось довольно стремительное развитие предприятия.



Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА