Променады могут помочь зарабатывать

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Променады по обоим берегам Наровы, которые продолжают строить Нарва и Ивангород в рамках проектов по приграничному сотрудничеству, безусловно, прекрасные места для проведения досуга местного населения. Однако на этом их роль не исчерпывается: предполагается, что променады также будут стимулировать развитие туризма и малого предпринимательства в приграничном регионе.



«Экскурсии на променаде» от Александра Опенко и SA Narva Linna Arendus оказались очень популярными и востребованными.

Ведь по променаду можно водить экскурсии, здесь можно открыть кафе и пункты проката велосипедов и лодок, на променаде можно организовывать концерты и спортивные мероприятия, променад может стать подмостками для театральных представлений и местом дислокации ярмарок ремесленников и вернисажей художников… Короче говоря, малому бизнесу, а вкупе с ним и некоммерческому сектору есть где развернуться и чем заняться.

Речь об этом шла на круглом столе «Сотрудничество муниципалитета и предпринимателя с целью развития территории променадов Нарвы и Ивангорода», который проходил 24 марта в режиме онлайн-конференции. И надо сказать, на нем прозвучало великое множество интересной и полезной информации, которую не вместить в формат одной газетной публикации. На протяжении без малого трех часов участники круглого стола охотно делились опытом, с воодушевлением рассказывали о своих планах, бесстрашно фонтанировали идеями, успели обсудить совместные проекты, которые возможно осуществить несмотря на существующую границу, и даже немного поспорили по некоторым вопросам… Вот только в подавляющем большинстве случаев звучали голоса чиновников и работников муниципалитетов двух приграничных городов, реже – некоммерческих структур, и почти совсем «безголосыми» оказались представители малого бизнеса.

Важна командная работа

Впрочем, выступление пусть и одного местного предпринимателя, но зато включенного в тему, могло дать немало поводов для размышления. Так, имеющий свое FIE гид и историк Александр Опенко, чья популярность давно перешагнула границы Нарвы, рассказал о важности сотрудничества с различными структурами местной власти. В его случае это совместный проект с SA Narva Linna Arendus «Экскурсии на променаде».

Александр Опенко:

– За мной – разработка экскурсий, наполнение их, что называется, кровью и плотью, их непосредственное проведение. Целевое же учреждение Narva Linna Arendus очень продуманно осуществило рекламную кампанию всего цикла экскурсий; в том числе были выпущены и размещены (по городу, на различных интернет-ресурсах) яркие плакаты, были сделаны видеопрезентации, прямые эфиры… Сотрудники Narva Linna Arendus взяли на себя регистрацию на экскурсии, все организационные моменты на месте начала маршрута, продумали логистику… Честно говоря, у меня самого не хватило бы на все ни сил, ни средств, ни времени.

И результат не заставил себя ждать: «Экскурсии на променаде» стали востребованной и популярной туристической услугой, причем не только среди приезжих, но и самих нарвитян; порой летом пройти по променаду в сопровождении гида и послушать об истории Нарвы собиралось до 70 человек.

– Создание каждой экскурсии было кропотливым трудом, а успех этого проекта – в командной работе, – подводит итог Опенко.

« Бизнесмены, ау! »

Организаторы круглого стола (а ими выступили муниципалитеты Нарвы и Ивангорода) рассчитывали на активное в нем участие со стороны нарвских и ивангородских предпринимателей. «Бизнесмены, ау!» – несколько раз прозвучало из уст менеджера проекта «Речные променады-3» c российской стороны Алексея Сыровского как предложение к активному включению в разговор. Увы, не получилось.

«Разместили информацию на сайтах городов, в социальных сетях, отправили лично на электронную почту приглашение более 50 нарвским предпринимателям, оперирующим в сфере общественного питания, развлечений и туризма. Но, к нашему удивлению и сожалению, зарегистрировались всего 16 нарвских фирм, участвовали и того меньше», – констатирует старший специалист Департамента развития и экономики Нарвы Ольга Смирнова.

« Рукодельницы Йыхви нам завидуют »

– Не спешите обвинять предпринимателей в отсутствии интереса к теме бизнес-активности на нашем прекрасном променаде, – говорит одна из участниц круглого стола, нарвитянка Ирина Гаврилова из Gift Studio OÜ. – По нам слишком сильно ударил коронакризис, многие фирмы просто закрылись. Год держались из последних сил, продержимся ли еще, нет никакой уверенности. Сегодня что-то организовывать я не могу (хотя идеи есть!), разве только присоединиться к тем акциям, о которых говорили на круглом столе.

По словам предпринимательницы, она всегда участвовала в ярмарках ремесленников, которые проходили на нарвском речном променаде. «Но они ведь были там эпизодически – в рамках других мероприятий, например, Дней города, дегустационной ярмарки «Вкусы Нарвы». А почему бы им не работать здесь летом каждые субботу и воскресенье? – задается вопросом Ирина. – Здесь могла бы разместиться и открытая художественная галерея, пусть свои произведения предлагают местные художники, фотографы. Мои коллеги-рукодельницы из Йыхви уверены, что нам в Нарве «везет», говорят: у вас есть променад, мол, все лето можно продавать свои изделия…»

– Но с учетом нашей погоды для художественных галерей и ярмарок на променаде нужны большие палатки или ларьки – укрыться от дождя и ветра. Заехать на променад – тоже целое дело, надо согласовывать с пограничниками, – продолжает Ирина.

По словам предпринимательницы, члены Гильдии ремесленников Нарвы в прошлом году обращались в Нарвскую мэрию с просьбой поставить палатку на променаде. Но получили ответ, что возможности купить подобную палатку у города нет.





НАША СПРАВКА: Круглый стол был организован в рамках проекта «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, III этап/Речные променады – 3». Проект получил поддержку Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014–2020 годов. Реализуется с июля 2019 по июнь 2022 г. См. больше: http://www.forttour.net/1-promenades_rus.html.





Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Архив Александра Опенко