Реставрация Александровской церкви: два года назад стартовала, через два должна закончиться

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Нарвская Александровская церковь, как и остальные храмы города, из-за локдауна сейчас непривычно безлюдна. Но предпасхальные дни отметились в ее жизни важными событиями – приняты решения, касающиеся дальнейшего развития церкви.



В купольном зале встретятся старина и современность.

Пока в бумажном варианте

На днях Департамент архитектуры и планирования Нарвской горуправы утвердил условия проектирования подземной пристройки к зданию церкви и пешеходной дорожки на прилегающей к церкви территории. Это существенная часть первого этапа реконструкции храма, от ожидаемого результата еще далекая. Пока обновленную церковь можно увидеть только на эскизных проектах.

Если все пойдет по плану, осенью церковь вступает во второй этап реконструкции: к этому времени будет готов строительный проект. Затем государство вносит расходы на объект в бюджет следующего года, проводит госпоставку. И в начале наступившего года в храме уже могут начаться внутренние работы. Предполагается, что реконструкция Александровской церкви завершится в 2023 году.

Казалось бы, путь неблизкий, особенно если учесть сложности нынешнего времени. Но шесть лет назад будущее храма выглядело как чистый лист бумаги: приход лютеранской церкви обанкротился, его имущество «ушло с молотка», а что делать со зданием – ведь оно требовало ремонта и хотя бы элементарного за ним ухода – никто не знал.





Ровно два года назад

Два года назад, как раз в марте, практическая деятельность по восстановлению Нарвской Александровской церкви стартовала.

– Министр внутренних дел, в то время это была Катри Райк, утвердила своим приказом создание рабочей группы, в которую вошли представители министерства внутренних дел, министерства культуры, главного управления Эстонской лютеранской церкви, Нарвской горуправы и нашего прихода, – рассказывает Антс Кутти, председатель совета прихода Маарья (Святой Марии), являющегося пользователем храма. – Рабочая группа должна была найти решение по дальнейшему использованию здания церкви, организовать сохранение и развитие этой, теперь уже государственной, недвижимости.

Все два года названная рабочая группа собиралась на свои заседания ежемесячно, продолжает это делать и сейчас. Столь же активно работала еще одна созданная под задачу группа – отвечающая за проектирование.

– Мы надеемся, что в таком же темпе работа над восстановлением Нарвской Александровской церкви дойдет до победного конца, – говорит Антс Кутти.





Нелишне спросить – В день святого Патрика, то есть на днях, башню Германа подсветили зеленым цветом, поскольку это национальный цвет Ирландии, сделавшей нарвитянам такой подарок. При этом Александровская церковь была окрашена в сиреневый цвет. Многие потом спрашивали: почему в сиреневый? -Подсветки башни Александровской церкви соответствуют лютеранскому литургическому календарю. Сиреневый цвет – это цвет Великого поста. – При обсуждении условий проектирования расширения Александровской церкви инициативная группа нарвитян настаивала на «зеленом решении» – меньше бетона вокруг здания, больше цветов и зелени. Но проект остался в первоначальном виде. Может, стоило прислушаться? – Дело обстоит несколько по-другому: бетонно-плиточное покрытие будет на парковке, на входе в пристройку и в небольшом объеме – вокруг здания. Озеленение территории церкви проектом предусмотрено, но это будет лаконичное решение, потому что во все периоды существования храм был доминирующим объектом на местности, хорошо просматривался со всех сторон. Так называемые исторические сады, о которых беспокоились участники инициативной группы, – это уже территория, церкви не принадлежащая. Ее действительно хорошо было бы облагородить. С некоторых пор в Нарве для инициатив горожан существует такой формат как «народный бюджет», под него выделяются финансы. Было бы неплохо, если бы кто-то предложил осуществить благоустройство этого места. Ведь и парк EV 100 – строго говоря, народная инициатива.





Стали разрушаться стены

Первыми конкретными действиями рабочей группы стал выбор концепции использования Александровской церкви. Вариантов, как следует из публикаций того времени, было немало: от библиотеки до скейт-парка. Но к радости прихожан для храма была выбрана концертная деятельность. При этом здание было передано бывшему ее владельцу, нарвскому лютеранскому приходу, в бесплатную аренду с возможностью проводить здесь богослужения.

Затем рабочая группа стала ходатайствовать о выделении средств на восстановление храма. Все понимали, какие солидные суммы для этого потребуются, и то, что их поиски легкими не будут. Но, как вспоминают сейчас в приходе, Райво Аэг, на тот момент занимавший пост министра юстиции, свое знакомство с храмом заключил следующими словами: «Я не думаю, что в правительстве найдется хоть один министр, который будет против восстановления в Нарве Александровской церкви». И вскоре средства были найдены.

Первый транш на восстановление церкви, 844 тыс. евро, воспринялся всеми переживающими за ее судьбу как «исцеление болящего». Однако здание находилось в столь плачевном состоянии, что в 2019 году Пожарно-спасательный департамент из-за опасности обрушения штукатурки закрыл вход в богослужебный зал. И все же главные неприятности открылись владельцу и арендатору церкви после технических экспертиз: выяснилось, что стала разрушаться сама строительная конструкция, ее северо-западная часть,

– Реконструкция церкви началась как нельзя вовремя, – отмечает председатель совета прихода. – В противном случае мы могли бы потерять еще одну историческую реликвию Нарвы или потратили бы на ее восстановление куда большие суммы.





Получил шанс стать концертным залом номер один

Однако Александровскую церковь ожидает не только восстановление здания, но и, как уже писало наше издание, его расширение. Для этого будет сделана подземная пристройка площадью 800 кв. метров, вполне сопоставимая по своим размерам с богослужебным залом.

– На этапе проектирования идея состояла в том, чтобы не нарушить исторического вида храма, – говорит Антс Кутти.– Поэтому пристройка должна была уйти под землю, надземной ее частью будет небольшой стеклянный павильон.

В подземной части пристройки расположатся гримерки для артистов, туалеты, гардероб, канцелярия церковного прихода; в здании храма появятся помещения для музыкантов. Обновленная церковь будет оснащена современными техносистемами.

Существенные перемены ожидают купольный зал: он становится самым большим концертным залом Нарвы – 500 мест в партере и 350 на балконах. А вот найдут ли туда дорогу музыканты и полюбит ли это место публика, пока сказать сложно.



На балконы, чудом дожившие до наших дней, можно подняться по винтовой лестнице.

Сама же Нарвская Александровская церковь – самый вместительный лютеранский храм Эстонии. И все же уникальность храма не в его количественных характеристиках, обращает наше внимание Антс Кутти, а в том, что станет происходить здесь на очередном этапе его жизни.

Несмотря на обновление, церковь по-прежнему будет посланницей исторического прошлого Нарвы. К радости ценителей старины здесь будут отреставрированы балконы, на входе в вестибюль появятся статуи апостолов Петра и Павла, в нишах за алтарем расположатся картины на христианские темы – как это было в лучшие для храма времена.

Сохранения некоторых уникальных особенностей церкви приходу пришлось добиваться: к примеру, получено согласие на изменение цвета стен, он будет в основном белым, как в довоенное время. Но самое главное, в храме все же нашлось место для большого концертного органа. Где взять сам инструмент – пока вопрос.





Нарва может принимать на обучение

Как только такой орган появится, Нарвская Александровская церковь поднимется еще на одну ступеньку уникальности.

– Есть шанс, вернее, это пока мечта, – на базе Александровской церкви начать обучение органистов, – говорит Антс Кутти. – Сейчас за этим чаще всего едут в Таллинн, но не каждый приход открыт для подобной деятельности. У нас же орган будет не церковным, а концертным, обучение в таком случае вполне уместно. Это придаст нашему концертному комплексу дополнительную ценность.

Нетрудно предположить, что возникшие по ходу дела планы еще увеличат расходы на проект. Не слишком ли мы оптимистичны в таком случае?

– В 2,5 миллиона евро, о которых речь шла на начальном этапе проекта, действительно уже не уложиться, – отвечает председатель совета прихода. – Стоит ставить вопрос о 5 миллионах. Но мы знаем, что во многих странах государственные проекты в период пандемии усиленно поддерживаются, ведь это прежде всего рабочие места. Поэтому я верю и надеюсь…





В страстную пятницу и в пасху Как сказал нашему изданию пастор прихода Маарья Владимир Батухтин, в связи с распоряжением правительства об ограничительных мерах в период локдауна, богослужения в Нарвской Александровской церкви не проводятся. Однако в богослужебное время храм открыт; при соблюдении требования 2+2 люди могут там находиться, могут осуществлять индивидуальные религиозные потребности. В Страстную пятницу церковь будет открыта с 16 до 18 часов, в Пасхальное воскресенье – с 10 до 12 часов.

Татьяна Завьялова

Фото: Татьяна Завьялова