Ряды фракции Kesk в Нарвском горсобрании пополнились

Входящая в правящую коалицию фракция Kesk в Нарвском городском собрании теперь расширилась до 14 человек. Ряды центристской фракции пополнили Николай Бурдаков, Олев Силланд и Елизавета Чертова.

Перед последним заседанием горсобрания об изменениях в составе фракции сообщила ее председатель Тамара Комлова.

Ранее Николай Бурдаков, Олев Силланд и Елизавета Чертова были членами фракции Kodulinn Narva, но в январе-феврале покинули ее.

Чертова и Бурдаков в начале марта вступили в Центристскую партию. Временный руководитель Нарвской больницы Силланд пока остается беспартийным, он был центристом с 2001 по 2018 год.

В Нарвском горсобрании 31 депутат. В коалицию входят фракции "Kesk" (14 депутатов), "Наша Нарва" (7 депутатов) и внефракционный депутат Михаил Стальнухин. В оппозиции находятся фракция EKRE (1 депутат - Алексей Мяги) и 8 внефракционных депутатов, ранее состоявших во фракции Kodulinn Narva.

ERR