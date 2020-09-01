Юри Ратас в Нарве: цель - преодолеть вызванный коронавирусом кризис

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Во время первого визита в Нарву в качестве председателя Рийгикогу Юри Ратас основное внимание уделил вопросам, связанным с преодолением коронавирусного кризиса в области здравоохранения.



Юри Ратас во время посещения Нарвской больницы. Фото: Эрик Пейнар (Рийгикогу)

Этому был созвучен и опубликованный по итогам поездки политика в Нарву пресс-релиз правления Эстонского парламента: глава Рийгикогу рекомендует вакцинироваться. «Чем больше из нас будет вакцинировано, тем увереннее мы сможем защитить свое здоровье и продолжить нашу повседневную жизнь. Таким образом, чтобы сохранить рабочие места и выйти из кризиса. Вакцины помогают нам преодолеть ограничения», - приводятся в пресс-релизе слова Ратаса.

Теме преодоления кризиса были посвящены встречи государственного деятеля с мэром Нарвы Катри Райк и председателем городского собрания Татьяной Стольфат, а также посещение им и руководителями города Центра тестирования на ул. Йоала, 20, ковидного отделения городской больницы, Нарвского центра семейной медицины на Линда, 1, Нарвского отделения полиции, торгового центра Maxima XX на Тиймана, 20 и других объектов. Побывали они также на Кренгольме, в учебном центре Академии МВД, а в режиме zoom-конференции поговорили с нарвской молодежью о будущем приграничного города.



Юри Ратас и Катри Райк.





Создать современный медицинский центр

В Нарвской больнице Юри Ратаса и сопровождавших его руководителей города познакомили посредством видео с буднями ковидного отделения, в котором лечат коронавирусных больных. На показанных рентгеновских снимках было отчетливо видно, насколько коронавирус может быть коварным и разрушительным для легких заболевшего человека.

Г-н Ратас поблагодарил медицинских работников больницы за их труд.



В Нарвском центре семейной медицины.

На встрече в больнице поднималась также тема инвестиций для развития главного в Нарве медучреждения, создания современного медицинского центра. Расчет — на выделение из европейских фондов 30 млн евро, государство готово поддержать эту идею. Но дело не только в новых больничных зданиях и оборудовании, нужны новые специалисты, а для них необходимо построить в городе современный жилой дом.

В Нарвском центре семейной медицины гостей знакомила с ситуацией руководитель этого медучреждения Валентина Мишенкова. На сегодня актуальным для центра, в котором работают 14 врачей и еще медсестры, является вопрос вакцинации групп риска. Вся поступающая вакцина используется. Не только в будни, но и в выходные дни приглашаются пациенты на прививки препаратом Moderna. Но есть проблема — некоторые пожилые люди неохотно откликаются на приглашение прийти на укол для укрепления иммунитета.





Нужны решения на государственном уровне

В Центре семейной медицины гости также услышали прогноз: после коронакризиса пойдет другой поток пациентов - с постковидным синдромом, с последствиями коронавирусной инфекции. Это будет большим вызовом для медицины, ведь раньше с этим не сталкивались. Проблема постковидных болезней может быть не менее острой, чем сама пандемия. К сожалению, в Нарве ресурсы небольшие, не хватает медработников. По мнению доктора Мишенковой, на государственном и городском уровнях нужны решения, которые способствовали бы организации восстановительного лечения переболевших COVID-19.



Юри Ратас и руководители Нарвы.

В Нарвском отделении полиции глава Рийгикогу обсудил с руководителем этого отделения Индреком Пюви то, как коронавирус влияет на безопасность в городе и на границе. Также был затронут вопрос вакцинации работников первой линии. (Сотрудники тех или иных структур, активно общающиеся с населением, входят в приоритетную группу вакцинации). Председатель Рийгикогу поблагодарил служащих Идаской префектуры за их вклад в создание безопасного общества и пожелал полицейским и их семьям здоровья и сил.

К находящимся на передовой относятся и работники торговли. В магазине Maxima XX на ул.Тиймана главе парламента рассказали, что здесь ежедневно проверяют здоровье своих сотрудников, а также оказывают продовольственную помощь заболевшим работникам.





Кренгольм по-прежнему близок сердцу горожан

Теме перспектив развития Нарвы была посвящена поездка Юри Ратаса и руководства города на Кренгольм. Дело в том, что в Рийгикогу обсуждается возможность государственного инвестирования в 11 важных объектов культуры Эстонии, Кренгольм находится в этом списке, но решения пока нет. Руководство города рассчитывает на частные и государственные инвестиции в общей сумме 30 млн евро для создания в стенах бывшей Старопрядильной фабрики «Культурного квартала».



В одном из помещений учебно-жилого корпуса Академии МВД в Нарве.

Нарвитяне помнят, что в предыдущие годы здесь с большим успехом проходили «Дни оперы в Нарве» и музыкальный спектакль «Кренгольмские соловьи». По словам мэра Нарвы Катри Райк, Кренгольм очень близок сердцу нарвитян, в «Культурном квартале» могли бы проходить помимо концертов также художественные выставки и другие мероприятия, привлекательные не только для нарвитян, но и для туристов из Эстонии и из-за рубежа. С этим «кварталом» могло бы также быть связано развитие цифровых технологий.





Перемены в сланцевой промышленности неизбежны

Бывший премьер-министр, а ныне председатель Рийгикогу Юри Ратас, являющийся также лидером Центристской партии, планирует еще несколько своих рабочих дней провести в Ида-Вирумаа - в мае и августе. В частности, в рамках майского визита спикер Рийгикогу намерен сосредоточить свое внимание на будущем сланцевой промышленности и использовании средств справедливого переходного фонда. А в беседе с журналистами по итогам нынешней поездки в наш город председатель парламента сказал, что преобразования в сланцевой промышленности неизбежны и они должны способствовать сохранению окружающей среды. При этом — государство и частный сектор должны позаботиться об инвестициях и сохранении рабочих мест, этому же будут способствовать средства европейских фондов. Горючий сланец продолжит играть важную роль в экономике.

Также в беседе с журналистами спикер парламента выразил надежду на успех нарвских центристов на осенних выборах в местное самоуправление.



Юри Ратас и руководители Нарвы у скульптуры гигантской подушки из бетона, установленной в нашем городе у входа в учебно-жилой корпус Академии МВД.





Евгений АШИХМИН

Фото: Евгений АШИХМИН