Стать новым главным архитектором Нарвы хотят три кандидата

В открытом конкурсе на замещение вакантной должности главного архитектора Нарвы участвуют три кандидата.

"На конкурс главного архитектора поступило 3 заявления. Далее планируется провести раунд собеседований", - прокомментировала корреспонденту портала rus.err.ee директор нарвского Департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно.

Она выразила надежду, что выбрать нового главного архитектора удастся в ближайшее время.

Конкурс на должность главного архитектора был объявлен в конце февраля. Прием заявлений завершился на прошлой неделе.

Нарва осталась без главного архитектора 5 февраля, когда власти города решили не предлагать новый трудовой договор 4 месяца занимавшему этот пост Уку Пыллумаа. Он не прошел испытательный срок.

До Уку Пыллумаа пост главного архитектора Нарвы занимал Иван Сергеев, который в январе 2020 года переехал в Таллинн, трудоустроившись в Министерстве экономики.

Для поиска преемника Сергеева власти Нарвы трижды объявляли открытый конкурс.

ERR