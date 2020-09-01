Гигантский карандаш на ул. Пушкина – и реклама, и арт-объект

Дата публикации: Сегодня, 10:12 Просмотрено: 80

От взора наших наблюдательных читателей не ускользнула недавно установленная в Нарве в сквере на ул. Пушкина инсталляция – огромный желтый карандаш с красной резинкой.



Огромный карандаш на ул.Пушкина - часть рекламной компании Кассы по безработице.





«Что это за карандаш, кто и зачем его здесь поставил?» – спрашивают читатели-нарвитяне, позвонив в редакцию.





На вопрос отвечает главный художник Нарвы Денис Полубояров:

– Карандаш в сквере на улице Пушкина – это рекламная акция Кассы по безработице. Но заодно он стал и привлекательным арт-объектом, который, на мой взгляд, оживил городское пространство. Касса по безработице обратилась в Департамент архитектуры и городского планирования Нарвы с просьбой найти подходящее место для установки вот такого нестандартного рекламного объекта, привлекающего внимание. Департамент выбрал сквер Пушкина в центре города: здесь оживленное пешеходное движение, рядом автобусные остановки.

На карандаше, как можно видеть, призыв рекламной кампании по обучению взрослых «Не опоздайте в школу!» и указан сайт www.töötajaõpi.ee, на котором можно познакомиться с условиями, на мой взгляд, совершенно уникальной программы, в том числе и на русском языке. Карандаш установлен на определенное время – до окончания рекламной акции.





ОТ РЕДАКЦИИ. На сайте www.töötajaõpi.ee содержится информация о том, кто и как может получить пособие на участие в уровневом обучении для взрослых людей. Надо сказать, очень заманчивые предложения!





Светлана ЗАЙЦЕВА