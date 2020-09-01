Гигантский карандаш на ул. Пушкина – и реклама, и арт-объект

В центре вниманияГигантский карандаш на ул. Пушкина – и реклама, и арт-объект
Дата публикации: Сегодня, 10:12 Просмотрено: 80
От взора наших наблюдательных читателей не ускользнула недавно установленная в Нарве в сквере на ул. Пушкина инсталляция – огромный желтый карандаш с красной резинкой.
Огромный карандаш на ул.Пушкина - часть рекламной компании Кассы по безработице.
«Что это за карандаш, кто и зачем его здесь поставил?» – спрашивают читатели-нарвитяне, позвонив в редакцию.
На вопрос отвечает главный художник Нарвы Денис Полубояров:
– Карандаш в сквере на улице Пушкина – это рекламная акция Кассы по безработице. Но заодно он стал и привлекательным арт-объектом, который, на мой взгляд, оживил городское пространство. Касса по безработице обратилась в Департамент архитектуры и городского планирования Нарвы с просьбой найти подходящее место для установки вот такого нестандартного рекламного объекта, привлекающего внимание. Департамент выбрал сквер Пушкина в центре города: здесь оживленное пешеходное движение, рядом автобусные остановки.
На карандаше, как можно видеть, призыв рекламной кампании по обучению взрослых «Не опоздайте в школу!» и указан сайт www.töötajaõpi.ee, на котором можно познакомиться с условиями, на мой взгляд, совершенно уникальной программы, в том числе и на русском языке. Карандаш установлен на определенное время – до окончания рекламной акции.
Светлана ЗАЙЦЕВА