В НарвеEstonian Funk Embassy отметит свой 5-й день рождения телефестивалем из Нарвы

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Отмечающая в этом году пятый год деятельности организация Estonian Funk Embassy переезжает со всеми торжествами в Vaba Lava Narva, чтобы отметить день рождения на ваших телеэкранах. В связи с распространением вируса и ужесточением ограничений мероприятие перенесено на 27 марта. Мы готовы обеспечить безопасность коллективов и артистов, а также провести экспресс-тестирование, организованное в сотрудничестве с партнером Telia.





TВ-фестиваль от Funk Embassy соберет на одной сцене Lexsoul Dancemachine, Rita Ray и Siim Aimla Funk Band, а также местный ревю-проект The Motown Sound. Ведущий вечера, Юри Муттика, проведет интервью с местными деятелями культуры. Мы также увидим тематические скетчи с участием Gameboy Tetris в главной роли, который недавно был награжден медалью за вклад в интеграцию.





«С любителями музыки отметить сейчас не получится, next best thing собраться в будущей Мекке искусства Ида-Вирумаа, чтобы устроить там праздничный телеэфир, в котором сможет поучаствовать вся Эстония и весь мир», – рассказывает инициатор Estonian Funk Embassy Хенрик Эхте.





Главная причина, почему ТВ-фестиваль проводится именно в Нарве, – желание содействовать разрушению границ между эстоноязычными и русскоязычными любителями культуры. Более того, мы бы хотели обратить больше внимания на регион, который из-за ограничений ввиду коронавируса попал в сложную ситуацию. Хенрик объясняет: «Организация Funk Embassy всегда стремилась уменьшить преграды между людьми и сблизить их с помощью музыки. Однако в то время, когда мы не можем сделать это физически, важно чувствовать общность, по крайней мере, на духовном уровне. Таким образом, наш приграничный уезд станет ближе для всех благодаря 3,5-часовому музыкальному шоу, где будут чередоваться живые выступления групп, интервью с гостями, а также веселые тематические скетчи».





На протяжении вечера вам будут представлены: уличный фанк от группы Lexsoul Dancemachine, глоток свежего воздуха от Rita Ray, талантливый Siim Aimla и его фанк-группа. Кроме того, талантливые музыканты из ревю-проекта The Motown Sound исполнят хиты легендарной детройтской звукозаписывающей компании Motown.





Фестиваль бы не состоялся без поддержки партнеров и спонсоров. Благодарим: Фонд интеграции, Культурный фонд Эстонии, Telia, Inspira, центр Astri, центр Fama, пивоварня Purtse, отель Inger, Uncle Paul, RGB and Punch, VLND burger, KPK, KAUSS, Valio, Poke Bowl, Värska, музыкальный магазин Biit Me, Kiida Teenindajat! Безопасное проведение нашего фестиваля поможет обеспечить тестирование коллектива и команды, проведенное в сотрудничестве с Telia.





Funk Embassy ТВ-фестиваль пройдет 27 марта, начало в 19.00. Фестиваль можно бесплатно посмотреть на телеканале Inspira от Telia, на странице Estonia Funk Embassy в Facebook и на домашней странице funkembassy.eu/tv.





Ссылка на мероприятие в Facebook ЗДЕСЬ.

Деятельность Funk Embassy можно поддержать, купив билет болельщика FIENTAST.

Estonian Funk Embassy

Estonian Funk Embassy Facebook / Instagram / Home page

Lexsoul Dancemachine Facebook / Instagram

Rita Ray Facebook / Instagram

Siim Aimla Funk Band Facebook / Instagram

The Motown Sound Facebook / Instagram





По инфомации организаторов