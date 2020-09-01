Нарва на карте Эстонии: безработица и низкий уровень зарплат

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Результаты проводимых под эгидой Министерства финансов и Департамента статистики опросов станут основой для разработки новой Программы развития нашего города.



Пока в Нарве не будет новых рабочих, отток молодежи продолжится. И такие красоты, как замечательный речной променад, не помогут пригроничному городу с трудностями.

Очередной проведенный гор­управой инфочас был посвящен созданному под руководством Министерства финансов порталу Minuomavalitsus.ee, а также результатам исследования по качеству жизни, проведенного в Нарве и Тарту Департаментом статистики по заказу Евростата.

Инфочас прошел в формате zoom-конференции, открыла мероприятие мэр Нарвы Катри Райк, затем слово было предоставлено представителям Минфина Карлу Аннусу, Пирет Цахкна и Атсу Аасмаа, а с результатами прошедшего в 2018 году опроса в Нарве и Тарту выступили сотрудники республиканского статистического ведомства Кристьян Эрик Лойк и Михкель Сервински. Среди участников конференции были и чиновники Нарвской горуправы.

Под контролем местная жизнь

Жители могут следить за обстановкой в своих городах или волостях по порталу Minuomavalitsus.ee и не только давать оценку деятельности местной власти, но и активно влиять на принятие местным начальством решений. Полезно знать объективную картину в регионах и центральной власти. Причем, картина эта довольно обширная.

Minuomavalitsus.ee отражает ситуацию в разных сферах, ответственность за которые несут местные самоуправления: управление, дошкольное и школьное образование, работа с молодежью, мобильность, жилищное хозяйство и теплоснабжение, управление водными ресурсами, управление отходами, культура, спорт, музей, библиотека, социальное обеспечение взрослых, благополучие детей, общественное здоровье и безопасность, а также готовность к кризисам.

Картина в том или ином местном самоуправлении дается на основе исследований. Что говорят о нашем городе? По оценке сотрудников портала, Нарва – город небогатый. У нарвитян доходы ниже, чем в среднем по Эстонии. Звучали на конференции и такие цифры: в республике среднемесячная зарплата 1400 евро, в Нарве в лучшем случае 800.

В то же время по ряду услуг, оказываемых населению, наш город на фоне других самоуправлений выглядит довольно хорошо. Например, Нарва, по сравнению с другими, более успешна в таких областях, как дошкольное и школьное образование и спорт. Сфера безопасности также оценивается высоко. Но, судя по комментариям в рамках конференции, сферы жилищного и теплового хозяйства и обращения с отходами в нашем городе, в сравнении с другими местными самоуправлениями, среди отстающих.

Статистика для Европы

Свои оценки дают и статистики, правда, эти оценки по заказу Евростата были даны еще в 2018 году. Проведенный тогда для Статистической службы Европейского союза опрос жителей Нарвы показал, что большинство наших земляков (86%) довольны жизнью в нашем городе, в Тарту же результат был почти 100-процентным. В исследовании участвовало 609 нарвитян в возрасте от 15 до 65 лет и старше, в Тарту на вопросы отвечало 690 респондентов.

В 2018-м самыми критичными оценками качества жизни в Нарве отличилась местная молодежь, в то же время эта возрастная группа отметила положительную динамику за последние годы в качестве жизни. В целом, с учетом других возрастных групп, среди опрошенных доля недовольных жизнью горожан была в тот год небольшой.

Еще позитивные моменты из проведенного статистиками опроса. Более половины опрошенных нарвитян считали, что Нарва хорошее место для жизни молодежи, и более половины дали положительный ответ на вопрос, удовлетворены ли они врачебной помощью, общественным транспортом, образованием, возможностью заниматься спортом и т.д. Жители Тарту также дали положительные ответы по многим позициям.

Реалии сегодняшнего дня

Обращаясь к реалиям сегодняшнего дня, конференция заострила внимание на таких проблемах Нарвы, как будущее молодых семей и ситуация на рынке труда. Обстановка в Нарве с занятостью населения значительно отличается от положения в Тарту – и не в лучшую сторону. В Нарве сложно найти хорошее место для работы, это довольно большая проблема.

Чем может привлечь Нарва желающих закрепиться в этом городе? «Речной променад очень привлекает, очень интересен, это то, что делает Нарву более заметной на карте Эстонии. Там приятно находиться», – прозвучал на конференции комплимент по поводу капитального обустройства берега реки Наровы. И тут же прозвучало, что человек приезжает туда, где есть работа. Где нет – сложно жить в таком городе.

Словом, пока в Нарве не будет новых рабочих мест, отток молодежи продолжится. И такие красоты, как замечательный речной променад, являющийся магнитом для туристов, не помогут приграничному городу справиться с трудностями.

Тут уместно привести свежую статистику. По сообщению СМИ, самый высокий в Эстонии уровень безработицы – в Ида-Вирумаа, более 14%, а в самом крупном городе этого региона, Нарве, более четырех тысяч безработных.

Подводя итог конференции, глава исполнительной власти Нарвы Катри Райк сказала, что результаты исследований по Нарве будут использованы в разработке новой программы развития нашего города. Она также выразила надежду, что встречи с представителями министерств и других государственных структур в формате конференций можно устраивать регулярно.

Евгений АШИХМИН