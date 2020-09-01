В Нарвском горсобрании появились депутаты от EKRE. Пока в единственном числе

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Фракция Нарвского городского собрания Kodulinn Narva поменяла свое название. Об этом на очередной сессии, прошедшей в четверг в формате онлайн заседания, сообщил единственный член этой фракции Алексей Мяги.



Алексей Мяги. (Фото: Сергей Степанов/ERR)





До начала обсуждения вопросов, вошедших в повестку заседания, депутат сделал заявление о том, что новая фракция городского собрания теперь называется фракцией Эстонской Консервативной Народной партии (EKRE).





Наше издание в номерах 9 и 10 за 4 и 11 марта сообщало о приезде в Нарву бывшего лидера EKRE и экс-главы эстонского МВД Марта Хельме, прибывшего в начале марта в наш город, чтобы сообщить: на местных выборах этого года консерваторы пойдут своим списком и будут бороться за места в городском собрании. После этого визита в этом же месяце в Нарве появилось отделение партии EKRE, активно пополняющееся новыми членами.

Несмотря на существующие очевидные разногласия по ряду вопросов у EKRE с русскими в Эстонии есть и серьезные точки соприкосновения. Г-н Хельме не без оснований полагает, что популярность Консервативной Народной партии в Ида-Вирумаа будет базироваться на усилиях EKREпредпринять меры для сохранения в регионе сланцевой промышленности, в том числе и энергетики.

По словам Алексея Мяги "Актуальной камере", приведенным и новостным агентством ERR,

состав фракции EKRE в ближайшее время пополнится . "Двери фракции открыты для всех, невзирая на то, в какой команде состоит тот или иной член городского собрания, будь то правящая коалиция или член оппозиции", - сказал Мяги.

Также, сообщает ERR, Мяги подтвердил информацию, что буквально накануне он вступил в партию EKRE и вопрос о создании фракции в городском собрании Нарвы обсуждался руководством партии в Таллинне.

"Мой выбор был сознательный, и этому способствовал ряд событий, который происходил в нашем городе. Каждый, наверное, прекрасно понимает, что те политические интриги, дрязги, скандалы и перевороты ничего хорошего для города не представляют. Безусловно, этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне, все необходимые согласования были получены", - отметил член Нарвского горсобрания.

«НГ»