Для привлечения европейских денег нужны бизнес-идеи

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В ходе нового финансового периода Европейского Союза для Эстонии с целью смягчения перехода от сланцевой экономики предусмотрена сумма в 340 миллионов евро, как сообщил 23 марта на дистанционной встрече с предпринимателями, собравшей около 30 участников, координатор подготовки плана Справедливого перехода в Министерстве финансов Иван Сергеев.



Суть Справедливого перехода заключается в сокращении выбросов парникового газа в атмосферу. Иллюстративное ф ото: Сергей Степанов/ERR

Это была уже вторая (и далеко не последняя) встреча, организованная по инициативе Нарвской городской управы и нацеленная на детальное ознакомление руководителей городских предприятий с возможностями финансовой поддержки в процессе Справедливого перехода, чтобы Нарва получила «справедливую долю», как отметила во вступлении мэр города Катри Райк.

Зачем нужен переход

Контекст Справедливого перехода – это прежде всего климатические цели, напомнил Иван Сергеев. Суть заключается в сокращении выбросов парникового газа в атмосферу. В идеале надо стремиться к так называемой «климатической нейтральности», когда все выбросы в мире составят ровно такой объем, который природа с помощью технологий может обезвредить.

Картина в Эстонии такова. Если в 2017 году выбросы парниковых газов составляли около 19 миллионов тонн в год, то для достижения климатической нейтральности в 2050 году мы можем позволить себе выбрасывать только лишь чуть более 2 миллионов, подчеркнул Иван Сергеев.

Переход должен быть справедливым для людей

Основной загрязнитель в Эстонии – это сланцевый сектор, на который еще два года назад приходилось более 70 процентов всех выбросов парниковых газов, отметил Иван Сергеев. И хотя наметились явные тенденции к улучшению благодаря активному внедрению альтернативных источников энергии, но проблема остается, главным образом для Ида-Вирумаа.

Фонд Справедливого перехода, созданный Евросоюзом в прошлом году, нацелен на помощь людям, работающим на предприятиях, которые функционируют за счет ископаемого топлива, а таких немало в Европе. Эстония, где в сланцевом секторе занято около 5 тысяч человек, отнюдь не единственная. Уникальность в другом. Республике выделено 340 миллионов евро, а с учетом технической поддержки – 353 миллиона. «По сравнению с другими европейскими странами, Эстония получает на душу населения больше всего денег», – уточнил Иван Сергеев.

Средства выделяются на такие направления, как инвестиции в малые и средние предприятия, поддержка исследований и инноваций, восстановление и очистка загрязненных земель, переподготовка работников, инвестиции в социальную сферу и многое другое, в частности, на гуманитарные инициативы, например, в образовании.

Иными словами, основная задача фонда заключается в том, чтобы помочь людям совладать с проблемами, которые возникают при переходе к более чистой экономике, как пояснил Иван Сергеев.

Учит ли история?

Из числа заданных на встрече вопросов мы выделили один, который сформулировала журналист Софья Боборенко. «Изучали ли уже опыт программ, которые были запущены при банкротстве Кренгольма? Тогда из отрасли ушло много людей, меры были различные, в том числе и переобучение. Те, кто отвечали за эту работу, были уверены, что они поработали хорошо, но большинство людей в итоге не нашли работу по тем специальностям, на которые их переобучали. В частности, ясно сразу, что так много ландшафтных дизайнеров Ида-Вирумаа не нужно», – поинтересовалась наша коллега.

И ведь действительно, если в ходе переобучения не учитывать реальный спрос, то сам процесс лишится смысла, превратится в некую декоративную активность и уж точно не приведет в итоге к снижению безработицы. Этот аспект Иван Сергеев пообещал непременно учесть при дальнейшей разработке плана Справедливого перехода.

Встречи такого рода станут регулярными: ближайшая, с обозначением более детальных мер поддержки, намечена на конец апреля. И крайне важно, чтобы к концу следующего года уже были бы подготовлены заявки на общую сумму как минимум 134 миллиона евро.

Сергей ТРОХАЧЕВ