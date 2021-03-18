Библиотека работает, но книги надо заказывать заранее

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Нарвская центральная библиотека, а также ее филиалы на Кренгольме и «Энергия» (в концертном доме Geneva) работают, но их услуги с 11 марта ограничены.



Сегодня открытый доступ к фондам библиотеки невозможен, но обслуживание продолжается – бесконтактное.





Что это означает, объясняет заместитель директора библиотеки Татьяна Криволап:

– Книги и журналы мы теперь выдаем не на абонементе и в читальных залах, а на первом этаже, где для этого обустроен специальный пункт. Мы просим читателей заранее побеспокоиться – выбрать книги по электронному каталогу http://narva.raamatukogud.ee/ и отправить нам заявку. В заявке обязательно указать свои данные – личный код или номер электронного билета. Заявку надо отправить на электронный адрес laenutus@narvalib.ee. Но можно также сделать и устную заявку – по телефону. Телефоны абонемента – 53023200, 3592437, детского отдела – 3591467. На следующий день добро пожаловать в библиотеку, книги будут вас ждать на первом этаже.

– А если, предположим, читателю трудно определиться в выборе книги, могут ли ему по телефону что-то подсказать, как это было раньше при непосредственном общении с библиотекарем в зале?

– Да, конечно, и поговорим, и подскажем. Сегодня чаще всего ситуация такая: люди приходят сдавать прочитанные книги и тут же заказывают новые. Просто надо немного подождать в нашем фойе. Понимаем, что самое большое огорчение для многих читателей в том, что нельзя пройти в фонды. Но они не закрыты. Для тех, кто любит читать только последние новинки, мы разместили на первом этаже открытые стеллажи с новыми поступлениями.

Татьяна Криволап напоминает, что для читателей зрелого возраста, а также для читателей с особыми потребностями с прошлого года библиотека организовала обслуживание на дому. Эта услуга бесплатная. Чтобы ею воспользоваться, надо позвонить по телефону 3592437 или 53023200, опять же, можно написать на электронную почту. Книги доставляют сами работники библиотеки.

Инфопункт и читальные залы не закрыты

– У нас есть постоянная категория читателей, которые привыкли приходить в залы периодики и знакомиться со свежей прессой, тем более что не все бумажные газеты сразу выставляют свои материалы на сайты. Такая возможность у наших читателей остается: читальные залы библиотеки не закрыты, но время их посещения ограничено – только 15 минут и желательно заранее зарегистрироваться по телефону 3595545, – уведомляет Татьяна Криволап.

Не закрыт и инфопункт, который находится в отделе технической литературы на втором этаже Центральной библиотеки. Здесь по-прежнему можно воспользоваться компьютером, проверить свою электронную почту, распечатать документы, но для этого необходимо предварительно записаться на определенное время, позвонив по телефону 3592415. В социальных сетях там теперь не посидеть, и электронных газет не почитать.

– Продолжаются и популярные у возрастных нарвитян бесплатные консультации по работе на компьютере и на планшете, которые проходят в медиапространстве Zoom, – говорит Татьяна Криволап. – Зарегистрироваться можно по телефону 3592415.

Продолжает уроки разговорного английского языка и волонтер из США Хелен Кай, работающая в Американском центре Нарвской библиотеки; только теперь занятия проходят в режиме он-лайн или в формате прогулок на свежем воздухе.

Руководство библиотеки делится своими мечтами о том, что, может быть, придет время, найдутся возможности и у входа в Нарвскую центральную библиотеку появятся-таки автоматы по выдаче литературы – наподобие посылочных. Они очень удобны, поскольку работают 24 х 7 и делают полностью безопасным библиотечное обслуживание во время эпидемии и в прочих сложных ситуациях. Такие автоматы уже работают при библиотеках Тарту и Таллина.

Предположительно, Нарвская центральная библиотека и ее филиалы будут работать в нынешнем режиме до 11 апреля.





НАША СПРАВКА: Нарвская центральная

библиотека, 53023200,

www.narvalib.ee



Контакты филиалов:

Кренгольмская библиотека:

www.narvalib.ee,

e-mail: krk@narvalib.ee, 35 69391.



Библиотека «Энергия»:

e-mail: erk@narvalib.ee, 3592970.

Пункт выдачи детской литературы в Доме детского творчества закрыт. Нарвская центральнаябиблиотека, 53023200,Кренгольмская библиотека:e-mail: krk@narvalib.ee, 35 69391.Библиотека «Энергия»:e-mail: erk@narvalib.ee, 3592970.Пункт выдачи детской литературы в Доме детского творчества закрыт.

Светлана ЗАЙЦЕВА

ФОТО: Светлана ЗАЙЦЕВА

