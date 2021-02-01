Вакцинация в Нарве: уже для 60+, активность пока низкая

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С начала этой недели в Центре вакцинации Нарвской больницы делают прививку против коронавируса людям в возрасте от 60 лет и старше. Лечебное учреждение получило 200 доз вакцины AstraZeneca именно для этой категории жителей.



Специалист по коммуникации Нарвской больницы Евгения Парв сделала фоторепортаж о работе медиков в самом сложном отделении.

Первые 3 дня: можно больше

В своем сообщении об этой возможности Нарвская больница не исключала, что для всех желающих вакцины может не хватить, поэтому оговаривала, что вакцинировать смогут тех, кто успел записаться на прививку.

Между тем, как сообщила в ответ на запрос «Нарвской Газеты» специалист по коммуникации ЦУ Narva Haigla Eвгения Парв, по состоянию на среду отозвавшихся на предложение больницы оказалось меньше, чем ее возможности.

– Вакцинирование началось у нас во вторник, с 12 часов дня. В этот день было привито 17 человек. На среду записалось 11 человек, на четверг пока только 8.

Нетрудно предположить, что темпы вакцинирования против коронавируса серьезно тормозятся сегодня из-за сомнений в эффективности и безопасности AstraZeneca, которые высказывались совсем недавно даже отдельными признанными авторитетами в медицинском мире.

Однако, обращает наше внимание Евгения Парв, 18 марта Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике, действующая в Эстонии, основываясь на рекомендациях Европейского лекарственного департамента, рекомендовала продолжать вакцинацию AstraZeneca, особенно в группе 60+.

Зарегистрироваться на вакцинацию в Нарвской больнице можно через общегосударственную систему дигитальной регистратуры или позвонив по телефону 3561144.

Лекарственный департамент: пользы больше, чем рисков

Комитет по оценкам рисков медицинских препаратов Европейского лекарственного департамента, сообщает Нарвская больница, пришел к следующим выводам: польза вакцины по-прежнему превышает возможные риски; использование AstraZeneca не связано с повышенным риском тромбоэмболии. В редких случаях, отмечает Европейский лекарственный департамент, AstraZeneca может быть связана со специфическим заболеванием, тромбозом, которое может сопровождаться низким количеством тромбоцитов и которое встречается у людей в возрасте до 60 лет. Вместе с тем у людей старше 60 лет таких случаев тромбоза не было.

Поскольку случаи тромбоцитопении и тромбоза, о которых известно Европейскому лекарственномудепартаменту, были чрезвычайно редкими, департамент не наложил никаких ограничений на использование вакцины в младшей возрастной группе.

По состоянию на 16 марта в Европейской экономической зоне и Великобритании AstraZeneca были вакцинированы более 20 миллионов человек.

« И в завершении – прогноз на лето »...

Должна ли нас волновать статистика вакцинации? Хотелось, чтобы не волновала, но не получается. В среду показатель заболеваемости за минувшие сутки снова оказался в Эстонии «из ряда вон»: 1553 случая.

А в начале недели страна буквально содрогнулась от прогноза на лето, который сделала премьер-министра Кая Каллас. Заболеваемость коронавирусом в стране по-прежнему растет, и если его распространение не прекратится, локдаун сохранится на все лето, сказала глава правительства.

Каллас написала, что предложенный во время введения обширных ограничений оптимистичный прогноз, согласно которому заболеваемость к середине апреля составит менее 500 человек в день, выскальзывает из рук.

«Призываю каждого как следует подумать, делают ли они ежедневно все возможное, чтобы не зара­зиться и никого по незнанию не заразить самим. И подумать, что еще они могли бы сделать для этого», – написала Каллас.





Наша справка: Департамент здоровья Эстонии собрал всю информацию о вакцинации против коронавируса на сайте vaktsineeri.ee . Самая свежая информация представлена на эстонском, русском и английском языках.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото: Евгения Парв, Нарвская больница.