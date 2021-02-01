Катри Райк: ни один вопрос без ответа не останется

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Вечером во вторник, 23 марта, в 18.30 мэр Нарвы Катри Райк была в прямом эфире на городской странице социальной сети Фэйсбук – отвечала как на заранее присланные вопросы горожан, так и на те, что поступали во время трансляции. Это был первый опыт общения представителей власти Нарвы с жителями города в таком формате.



Катри Райк о прямом эфире на Фэйсбуке: это не дань моде, это – желание привлечь как можно большее количество горожан к разговору о развитии города, его проблемам. ФОТО: Narva Linn.



Как сказала в интервью «Нарвской Газете» Катри Райк, прямой эфир в социальных сетях – это не дань моде и не начало предвыборной компании, это – желание привлечь как можно большее количество горожан к разговору о развитии города, его проблемам. «Конечно, этот формат не отменяет другие способы общения с горожанами. Но пандемия диктует свои правила, и сейчас невозможно пригласить людей на встречу, предположим, в ДК «Ругодив». К тому же, много ли человек можно собрать в зале? Интернет предлагает больше возможностей. Поэтому мы решили попробовать пообщаться в популярной сети Фэйсбук» - говорит Катри Райк. И, можно утверждать, первый блин – не комом: уже к утру среды было более 4 тысяч просмотров, 116 лайков, 61 комментарий.

Мэр предложила горожанам прислать ей вопросы заранее, вопросы можно было послать и непосредственно во время прямого эфира, чем нарвитяне и воспользовались. По мнению Райк, довольно активно.

- Я очень благодарна всем, кто с заинтересованностью отнесся к этой встрече. Какие-то вопросы повторялись, поэтому я адресовала свой ответ сразу нескольким людям, на какие-то я не могла ответить тут же в прямом эфире, потому что не владею информацией в достаточной степени, часть вопросов были настолько обширными, что ответ занял бы все время эфира, поэтому отправлю по адресу свой письменный ответ. Но в любом случае – ни один вопрос не останется без ответа, ни один, - заверяет Райк.

Прямой эфир длился 40 минут. «На мой взгляд, это оптимальное время, чтобы коротко ответить на главные вопросы и не утомить людей», - считает Катри. Вопросы для прямого эфира поступили как на русском, так и на эстонском языках. Языком общения мэр выбрала русский, однако сразу после прямого эфира немного «дозаписала» свое выступление – на эстонском языке передала его суть.

- И когда теперь следующий прямой эфир, через неделю? – задаю я вопрос мэру.

- Нет, каждую неделю прямого эфира ждать не надо. Встречу с горожанами в таком формате мы с председателем Нарвского городского собрания Татьяной Стольфат проведем в апреле – когда исполнится 100 дней нашей деятельности, - следует ответ мэра.

Так что, нарвитяне, готовим вопросы!

Вообще же, говорит Катри Райк, встречи с горожанами ей, мэру, необходимы, чтобы понять, что в действительности волнует нарвитян. И приводит в качестве примера одну из своих недавних бесед (понятное дело, онлайн) с одиннадцатиклассниками одной из нарвских гимназий: «Я им рассказываю о больших планах города, о том, какие спортивные объекты мы хотим построить для них, молодых, и вдруг мне говорят: а просто купите, пожалуйста, для нашей школы новый спортивны инвентарь».

«На мой взгляд, прежде чем действовать, мы должны обсуждать с горожанами, что нам важнее: тротуары или городская баня, новый большой стадион на Кренгольме или 2-3 стадиона в районе Пяхклимяэ. Из 79 самоуправлений Эстонии Нарва находится на 76 месте по уровню благосостояния. Город большой, зарплаты низкие. Да, мы должны искать поддержку в Таллинне. Но, чтобы привлечь средства, должны четко сформулировать – на что», - говорит мэр.





Из вопросов и ответов, прозвучавших в прямом эфире мэра Нарвы на Фэйсбуке 23 марта:

Почему на переезд Кесклиннаской гимназии на время ее ремонта выделены такие огромные деньги – 200 тысяч евро?

- Признаться, я и сама была сначала очень удивлена, откуда такая сумма? Но когда детально разобралась, поняла, что на самом деле этого только-только хватит на переезд, который, в частности, включает в себя ремонт классов, кабинетов. Ведь ученики Кесклиннаской гимназии переедут в другие помещения на два года. Напомню, что в сентябре 2023 года в Нарве должны открыться две новые госгимназии, эстонская основная школа, Кесклиннаская школа. На нарвское образование государством выделены огромные деньги - 30 млн евро.

Почему у "фиолетового банка" появился уличный мини-рынок? Неприятно видеть на центральной улице города рынок с непонятными товарами. Если у этих людей есть разрешение на продажу, то, может, есть возможность перевести их на другое место и желательно под крышу?

- Это здание частная собственность, и город не может запрещать или указывать, что там делать. Знаю, что вопрос сельского рынка, на котором можно было бы купить свежие овощи и фрукты, очень важен для нарвитян. Город не забыл этот вопрос, и переговоры с одним бизнесменом ведутся. Я очень надеюсь, что через год-полтора такой рынок появится в Нарве.

Как планируется решать проблемы с заброшенными зданиями (возле отеля "Нарва", бывшая гробовая мастерская и т.п.)? Прежние власти пытались что-то сделать, но ничего не поменялось.

- Пока не поменялось. Потому что у нас нет ясного плана, какие здания убирать, в какой очередности. Когда будет четкое видение этого, мы будем ходатайствовать у государства на получения средств для их сноса.

Из городского бюджета театральному центру Vaba Lava Narva выделили 20 000 евро. Но ведь сейчас из-за пандемии нет никаких театральных представлений. Будут ли отозваны эти средства и перенаправлены на социальные нужды?

- Эти 20 тысяч были целенаправленно выделены на проведение большого театрального фестиваля, который по планам должен состояться в Нарве в конце августа. Если фестиваля не будет, театральный центр, конечно, эти деньги не получит. Это точно.





НАША СПРАВКА:

Прямой эфир с мэром Нарвы Катри Райк от 23 марта можно посмотреть Прямой эфир с мэром Нарвы Катри Райк от 23 марта можно посмотреть здесь





Светлана ЗАЙЦЕВА