В Нарве снова поднимается вопрос о мемориале жертвам коммунистического режима

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Инициативная группа из 11 человек распространила в социальных сетях открытое письмо,

в котором, в частности, не только поддерживает возведение мемориала жертвам коммунистического режима в Нарве, но и называет конкретное место для этого — территорию Нарвского Александровского собора.



Зеленой зоне рядом с церковью требуется преображение, хотя во время весеннего цветения тут довольно симпатично. Фото: Татьяна Завьялова

Сад оставить, монумент соорудить

В целом же письмо отражает недовольство его авторов некоторыми аспектами предстоящего расширения одного из зданий Нарвской Александровской церкви - ул. Кирику, 9. Проект условий проектирования для этого объекта, а также для сооружения пешеходной дорожки на смежном с церковной территорией участке (ул. Игоря Графова T2) в феврале был опубликован на городском сайте и на странице Нарвской горуправы в Facebook.

Подписанты выразили свое несогласие с планами собственника храма сделать вокруг церкви “бетонное монолитное покрытие”, что влечет за собой уничтожение расположенных рядом со зданием исторических садов. От садов, говорится в письме, должны остаться в итоге только 5 деревьев.

В противовес таким намерениям инициативная группа предлагает церкви восстановить исторические сады на всей не занятой строениями площади - сохранив уже имеющиеся деревья и высадив здесь новые. На этом месте, согласно их видению, могли бы появиться аллеи и дорожки в стиле эко.

А в качестве собственного взноса в развитие территории храма авторы письма предлагают между зданиями 9 и 13 разместить мемориал жертвам коммунистического режима. Обосновав это тем, что в Нарвской Александровской церкви 29 ноября 1918 года была провозглашена Эстляндская трудовая коммуна. «Именно с Нарвы началась печальная страница истории — Эстляндская трудовая коммуна, именно тут были первые жертвы, но до сих пор жертвам коммунистов нет памятника в Нарве», - отмечается в письме.

Список его авторов возглавляет Сергей Цветков, представляющий Нарвское общество охраны памятников и Нарвскую группу Эстонского общества охраны памятников старины. Письмо также подписали Яан Кауп, Игорь Куров, Виллу Юрье и Туулике Юрье, Евген Цыбуленко и другие.

«Нашего мнения никто не спрашивал»

Известно ли об идеях инициативной группы руководству Нарвского Маарьяского прихода, являющегося пользователем церкви? - поинтересовались мы у председателя совета прихода Антса Кутти. Оказывается, да, и с письмом г-н Кутти уже знаком. Но, по его словам, текст письма с приходом никто не обсуждал и мнения его не спрашивал. Между тем приходу было бы что по этому поводу сказать. Прежде всего Антс Кутти считает неоправданным беспокойство авторов письма по поводу уничтожения сада.

Антс Кутти:

- Расширение здания произойдет за счет его подземной части, которую нам предстоит построить, но средства на которую пока не выделены. Там разместятся гардероб, поскольку в большом зале после реновации храма будут проходить концерты — это направление его общественного использования к нашей большой радости выбрал собственник здания, которым, как известно, не так давно стало Эстонское государство. В подземной части будут находиться помещения для приемов священниками. Благодаря такому решению надземная часть храма почти не изменится. А благоустройство прилегающей территории в ходе расширения церкви мы предусматривали и сами. В партнерстве с городом ее можно было бы сделать не менее привлекательной, чем, например, парк EV 100.





«Текст письма с приходом никто не обсуждал и мнения его не спрашивал. Между тем приходу было бы что по этому поводу сказать».





Любопытно, что пока о ценности находящихся вблизи церкви деревьев приходу ничего неизвестно. Во время войны все зеленые насаждения на этом участке были уничтожены, полагает руководство прихода. Хотя, по словам Антса Кутти, на днях внимательно осмотревшего участок, один, теперь уже исторический экземпляр, здесь имеется: дуб, посаженный в 1991 году, в день восстановления независимости в Эстонии. Однако при необходимости, считает председатель совета, его легко переместить в другое место.







Тот самый дуб, 20 лет назад.

Фото: архив Александровской церкви.





Что же касается создания возле Александровской церкви мемориала жертвам коммунизма, эту идею руководство прихода не поддерживает.

- О таком памятном сооружении в Нарве говорится давно, и, возможно, пришло время это осуществить. Но в церквях им не место: церковь должна быть вне политики, и у нашего прихода это получается, - рассуждает Антс Кутти. - Правильнее устанавливать мемориалы на месте упокоения жертв или там, где у них отняли жизнь. Именно так было сделано в Раквере. Самый подходящий вариант для нас, я считаю, это место захоронения узников лагеря ГУЛАГ на Сийвертси. Сейчас оно находится в запущенном состоянии, до сих пор город за ним не следил. Нужно привести захоронение в порядок, а затем подумать о памятнике.





Наша справка:

В 2019 г. на ремонт здания Александровской церкви в Нарве, публичные мероприятия в которой из-за возможного обрушения балконов были запрещены, государство выделило 844 000 евро.

На первом этапе реновации храма средства направлены на строительную экспертизу здания и ремонтные работы в церковном зале. Финансирование следующих этапов ожидается. Обанкротившуюся в 2016 г. церковь выкупило государство, ее собственником является Министерство внутренних дел.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА