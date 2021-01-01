Нарвская больница ждет на вакцинацию от коронавируса людей в возрасте 60 лет и старше

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Европейский департамент лекарственных средств признал вакцину AstraZeneka безопасной, особенно для людей старше 60 лет

На этой неделе в Центре вакцинации Нарвской больницы прививку против коронавируса вакциной AstraZeneka смогут получить люди в возрасте от 60 лет и старше. Для этого следует зарегистрироваться через общегосударственную систему дигитальной регистратуры или позвонив по телефону 3561144.



Фото: архив "НГ".

! Поскольку в больницу пришло всего 200 доз, вакцинировать смогут тех, кто успел записаться на вакцинацию.

Важная информация по поводу вакцины AstraZeneka

18 марта Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике, основываясь на рекомендациях Европейского лекарственного департамента, рекомендовала продолжать вакцинацию AstraZeneka, особенно в группе 60+.

Комитет по оценкам рисков медицинских препаратов Европейского лекарственного департамента пришел к следующим выводам:

Польза вакцины по-прежнему превышает возможные риски Использование AstraZeneca не связано с повышенным риском тромбоэмболии. Количество нежелательных явлений с тромбоэмболией значительно ниже, чем ожидаемая заболеваемость среди невакцинированного населения того же возраста Побочные реакции на вакцину AstraZeneca не могут быть связаны с проблемами качества или производственными проблемами. В редких случаях AstraZeneca может быть связана со специфическим заболеванием, тромбозом, которое может сопровождаться низким количеством тромбоцитов и которое встречается у людей в возрасте до 60 лет. Европейскому лекарственному департаменту известно 7 случаев тромбоза с широко распространенным внутрисосудистым тромбозом и 18 случаев тромбоза вен головного мозга. Причинно-следственная связь с вакциной в этих случаях неясна, но считается возможной и поэтому будет исследована в дальнейшем.Таких случаев тромбоза у людей старше 60 лет не было. Эти случаи тромбоза крайне редки, учитывая общее количество людей, вакцинированных AstraZeneca. По состоянию на 16.03 более 20 миллионов человек были вакцинированы AstraZeneca в Великобритании и Европейской экономической зоне. Поскольку случаи тромбоцитопении и тромбоза, о которых сообщалось, были чрезвычайно редкими, Европейский лекарственный департамент не наложил никаких ограничений на использование вакцины в младшей возрастной группе.

! Приведенные выше рекомендации не меняют общий план вакцинации против COVID-19, но в ближайшие недели вакцинация AstraZeneca будет сосредоточена в первую очередь на группах риска старше 60 лет.

По сообщению SA Narva Haigla