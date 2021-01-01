Coop Pank пожертвовал полсотни компьютеров нарвским школьникам

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Coop Pank при содействии Союза защиты детей подарил учащимся нарвских школ 52 компьютера HP Prodesk, которые раньше использовались в банке. Представитель Союза защиты детей отметил уместность и своевременность этого пожертвования в контексте широко распространенного сейчас дистанционного обучения.



Член правления Coop Pank Хейкко Мяэ передал проектному менеджеру Союза защиты детей Аннике Сильде 52 настольных компьютера, которые уже совсем скоро окажутся у нарвских школьников. Фото: Signe Tasane.



Подаренные компьютеры будут настроены для школьников студентами Нарвского колледжа Тартуского университета. Затем мэрия Нарвы передаст подготовленные подарки тем семьям, которые испытывают наибольшую нехватку компьютеров. Идея банка была претворена в жизнь благодаря поддержке Союза защиты детей, который продолжает осуществление начавшегося год назад в виде гражданской инициативы благотворительного проекта «Компьютер каждому школьнику».

Проектный менеджер Союза защиты детей Иреэн Кангро отметила, что поступающая из регионов информация указывает на то, что компьютеров в настоящее время больше всего не хватает в нарвских семьях.

«Обязательное обучение онлайн вошло в нашу жизнь, что привело к увеличению спроса на домашние компьютеры. В Нарве, как и в других частях Эстонии, еще есть семьи без компьютеров для детей школьного возраста или только с одним компьютером на нескольких школьников. Еще до наступления коронакризиса мы отмечали востребованность компьютеров среди учащихся школ, так что проблема не перестанет быть актуальной и после окончания текущего кризиса», –пояснила Иреэн Кангро, с благодарностью комментируя пожертвование Coop Pank.

Член правления Coop Pank Хейкко Мяэ заявил, что миссия банка заключается в развитии жизни в каждом уголке Эстонии. «Ради этого мы прилагаем повседневные усилия, предлагая жителям и предприятиям нашей страны выгодные банковские услуги и гибкие финансовые решения. К тому же для нас очень важно стимулировать устойчивое развитие, и найти применение ставшему ненужным оборудованию –хорошая возможность для этого», –сказал Хейкко Мяэ.

Он добавил, что поскольку почти весь персонал Coop Pank может работать удаленно, а для этого имеются ноутбуки, около полусотни настольных компьютеров HP в помещениях банка оказалось не у дел. «HP Prodesk – настольные компьютеры бизнес-класса, ставшие популярными благодаря высокому качеству и долговечности. Большинство пожертвованных компьютеров имеют лицензию Windows 10 Pro», – уточнил Хейкко Мяэ.

«Очень приятно, что при участии Союза защиты детей эти компьютеры обретут второе дыхание. Мы надеемся, что они принесут пользу нарвским школьникам как в период дистанционного обучения, так и в дальнейшем», – сказал Хейкко Мяэ и призвал другие эстонские компании проанализировать актуальность имеющихся у них компьютеров и по возможности пожертвовать часть Союзу защиты детей.

В рамках благотворительного проекта «Компьютер каждому школьнику» в семьях с детьми школьного возраста уже появилось более 2300 компьютеров. Но школы сообщают, что нуждающихся в компьютерах учащихся по меньшей мере столько же, сколько уже получивших такие полезные подарки.

Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в Эстонии универсальных банков, общее число клиентов которого достигает 90 900. Coop Pank умело сочетает розничную торговлю и банковское обслуживание, предлагая свои услуги по всей стране. Стратегическим собственником банка является сеть розничной торговли Coop Eesti, в которую входит 330 магазинов.





По информации Coop Pank AS