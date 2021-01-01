Алар Сюда: «Если лес красивый, как в Нарва-Йыэсуу, значит, о нем заботился человек»

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Лесов в современной Эстонии не стало меньше, чем 100 лет назад…Медведь заглядывал в Нарву, возможно, потому, что ему отказали в берлоге... В Нарва-Йыэсуу в конце года начнется первая значительная вырубка государственного леса, прошлые ошибки будут учтены.



Алар Сюда. Фото: RMK.

Обо всем этом мы узнали от лесничего Ида-Вирумааского лесничества Алара Сюда, разговор с которым состоялся у нас накануне Международного дня лесов. Этот праздник работники лесного хозяйства, лесной промышленности и все истинные ценители нашего зеленого богатства отметят в воскресенье, 21 марта.





Больше, чем в других местах

– Мы привыкли приходить в лес за тишиной и покоем, так оно обычно и бывает. Но для специалистов лесного хозяйства это работа. Алар, что это за труд, чем вы помогаете лесу?

– Я работаю лесничим лесничества Ида-Вирумаа и это значит, что представляю здесь RМК, организацию, способствующую сохранению государственного леса. В Эстонии есть охраняемые леса, в этом случае RMK занимается всем, что помогает улучшению их состояния. Есть доходные леса – здесь мы должны вовремя, то есть когда деревья достигнут определенного возраста, делать рубки. Кроме того, RMK создал самую крупную сеть для возможностей отдыха на природе.

– Ида-Вирумаа всегда был богат лесами. Как с нашим богатством обстоит дело сегодня?

– В Эстонии только 3 уезда, где находятся по 2 лесничества, в том числе Ида-Вирумаа. То есть лесных угодий в таких уездах больше, чем в других местах. Если во всей Эстонии государственный лес занимает площадь 1 млн га, то в Ида-Вирумаа 121 тыс. га. Два наших лесничества – это Ида-Вируское, северное, и южное – Алутагузеское.

– Часто в социальных сетях приходится встречать сетования жителей нашего региона, а иногда и прямое возмущение, что лесные угодья в Ида-Вирумаа сокращаются, деревья вырубаются целыми делянками. Насколько обоснованна такая реакция?

– Сотню лет назад леса в Эстонии было в 3 раза меньше, чем сейчас. Сегодня занимаемая лесом площадь – примерно 50 процентов от общей суши.

Лес постоянно меняется: он родится, растет и умирает. Если это доходный лес, его в нужный момент вырубают для получения древесины. Если охраняемый лес, в конце жизненного цикла он просто умирает и потом восстанавливается самостоятельно. И надо понимать, что когда лес красивый, такой как в Нарва-Йыэсуу сейчас, это обычно результат человеческой заботы. Самое лучшее, если деревья будут разновозрастными: 30 процентов молодых, 30 среднего и 30 процентов зрелого возраста. Сейчас же у нас очень много старых лесов. Таковой надо или сохранять, если он охраняемый, или рубить, если это лес доходный.





Лес рубят – жалобы летят

– Есть ли доходные леса возле Нарва-Йыэсуу, жители которого время от времени встают на защиту своего «зеленого пояса»?

– Да, есть – именно те леса, из-за которых 3 года назад возникла необходимость публичного обсуждения этой темы. Все они были на тот момент доходными. На сегодняшний день там также и 110 га строго охраняемых лесов. Что касается доходных лесов, то в тот раз с горожанами мы в итоге договорились об условиях вырубки. Вскоре разговор продолжим, потому что по этому плану в конце года у нас первая рубка.

– Будут ли к такому разговору подключены жители Нарва-Йыэсуу или он пройдет в узком кругу?

– В прошлый раз было проведено собрание. Это для нас новая практика – обсуждать вырубки с людьми, которые живут рядом с доходными лесами – территориями повышенного публичного интереса. Цель таких обсуждений – объяснить, почему мы собираемся рубить лес, почему именно здесь и сейчас, сколько планируется вырубить и пр. У лесничества был составлен план деятельности на предстоящие 10 лет, его мы в результате обсуждения изменили: некоторые делянки, предназначенные для рубки, сделали поменьше, в другом случае добавили расстояние между делянками. Некоторые участки остались в охраняемом лесу, категорию одной делянки поменяли. Теперь нужно обговорить ряд практических вопросов, связанных с самим процессом рубки.

Я подготовил план вырубки и, возможно, отправлю его на этой неделе всем, с кем мы вели обсуждение в прошлый раз. Жду ответной реакции и готов к встрече, но позволят ли сделать это вирусные проблемы, посмотрим. В любом случае, все конструктивные предложения буду ждать на свой адрес электронной почты. Хорошо, что запас времени до начала рубки еще имеется.

– Лес – это не только деревья, но и животные. В последнее время лесные обитатели все чаще появляются в населенных пунктах. В Нарве недавно был большой переполох по поводу гулявшей на окраине города рыси, а не так давно и медведь захаживал. Что гонит диких зверей в город? Чего им не стало хватать у себя дома?

– Что касается больших зверей, таких как медведь и рысь, причина в том, что численность их в последние годы существенно возросла, а охота на них пока запрещена. С медведями ситуация еще и в том, что в семье их держат только два года. Потом мать выгоняет медвежат и они ищут себе постоянное место обитания самостоятельно. А поскольку в этом возрасте медведи еще глупые и неопытные, некоторые забредают в город. Но если человек диких зверей не беспокоит, сами они нападать на него не будут. В Эстонии таких случаев пока не было, за исключением нескольких инцидентов с охотниками.





Общее – значит, не жалко?

– Много ли в Ида-Вирумаа находящихся под охраной и строгой охраной лесных площадей? Случаются ли нарушения, и чем это заканчивается для нарушителей?

– Строго охраняемых лесов в регионе – 28 процентов от территории лесничества, по всей Эстонии этот показатель – 31. Нарушений, связанных с самовольными рубками, у нас довольно мало. Эту сферу контролируют инспекторы департамента окружающей среды и полиция. Департамент окружающей среды проверяет наши запросы на вырубку и выдает или не выдает разрешения: без порубочного билета и извещения департамента рубки запрещены. Вывозить одиночные поваленные деревья из государственного леса бесплатно нельзя, даже из бурелома, за разрешением следует обратиться в лесничество.

– Огромное бедствие для людей и лесов – пожары. Как мы пережили прошлое, довольно жаркое лето?

– В 2020 году в Ида-Вирумаа случилось два пожара, оба поблизости Ору. Общая площадь пострадавшей территории составила 0,6 га. Но часто такие неприятности происходят и в районе Усть-Нарвы. Дело в том, что там сухие леса, плюс очень много отдыхающих. И, конечно, очень важна культура поведения людей. Их отношение к природе. Чтобы лес радовал нас и наших потомков, нужно совсем немного: не кури в лесу, убери за собой пакет и бутылку, бытовой мусор отправь на свалку.

Но в целом год был вполне благополучным. Несколько лет назад пожаров было гораздо больше – до 10 в год.

– RMK неоднократно поднимал проблему мусора в лесу, много сторонников борьбы с мусорными свалками появилось уже среди местных жителей. Стали ли наши леса чище?

– Мусор – это действительно очень большая для нас проблема. В прошлом году в Ида-Вирумаа силами RMK была собрана 101 тонна, тогда как по всей Эстонии – 250 тонн. То есть мы оказались лидерами уборки.

Но это большая организационная, финансовая нагрузка для RМК: за очистку лесов в Ида-Вирумаа в прошлом году было заплачено 55 тыс. евро, деньги, как видим, немаленькие. Так что проблема есть, однако в целом ситуация улучшается, и имеет шанс стать еще лучше, ведь обязанности по уборке мусора на своих территориях есть и у самоуправлений.





В лес за впечатлениями и работой

– Состоятся ли в этом году мероприятия по посадке леса, как это было уже неоднократно?

– К сожалению, мероприятия по посадке леса для широкой общественности как и в прошлом году, отменились и в этом. Но у нас очень много возможностей для природного туризма, есть замечательные тропы, которые можно посетить самостоятельно. Например, Коткаская тропа, тропа по болоту Селисоо, тропа в Ульясте…

– Совсем немного времени осталось до окончания учебного года. Возможно, есть абитуриенты, которые хотели бы приобрести профессию, связанную с лесом. Вы можете помочь им сориентироваться?

– В Эстонии лесному делу можно обучиться в Лууаском лесном колледже, там учат на арбористов, операторов харвестера, гидов-природоведов… А вот более академическое образование можно получить в Эстонском университете естественных наук. Всегда можно обратиться с вопросом и ко мне, поговорим по телефону, а если надо, встретимся. Примем и желающих на практику… Обращайтесь за направлением в контору RMK.





Алар Cюда CV Потомственный лесничий.

Год и место рождения: 1961, в Кохтла-Ярве.

Образование: Эстонская сельскохозяйственная академия, отделение лесоводства.

Карьера: помощник лесничего, лесничий Кохтлаского лесничества, с 2008 г. - лесничий Ида-Вирумааского лесничества RMK.

Семья: жена, 2 дочери.

Увлечения: пеший туризм с палатками, природная фотография.





Татьяна Завьялова