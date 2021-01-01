Коснется ли Справедливый переход сферы культуры? Сценарии уже пишутся

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Фонд Справедливого перехода не поддерживает инвестиции в культурную и спортивную инфраструктуру. Однако в рамках Фонда справедливого перехода предусмотрены определенные меры поддержки для повышения квалификации фирм, работающих в сфере культуры и креативной экономики, развития их новых товаров и услуг.



На фестивале городской культуры и музыки Station Narva в 2019 году на несколько часов Нарвская Венеция стала бесплатной площадкой фестиваля, на которой прошел концерт знаменитой британской группы Asian Dub Foundation и так называемая климатическая забастовка – акция в поддержку более активной климатической политики. Фото: Юрий Вшивцев.

Инфраструктуру не поддержат

Эта информация прозвучала на VIII Культурном форуме Ида-Вирумаа, который прошел 12 марта в гибридном формате – то есть частично в Йыхвиском концертном доме и преимущественно в онлайн-среде. На этот раз форум был посвящен роли культуры в преобразовании жизненной и экономической среды Ида-Вирумаа и изменении имиджа региона, в том числе, обсуждалась роль культуры и в Справедливом переходе.

– Иными словами, вы не можете получить из Фонда справедливого перехода деньги на то, чтобы залить бетонное основание для Дома культуры или построить новый стадион. Однако если вы трудитесь в сфере культуры или креативной экономики и у вас есть идеи, как в изменяющейся ситуации диверсифицировать свой бизнес– то есть расширить ассортимент выпускаемой продукции, переориентироваться на новые рынки сбыта, освоить новые виды производств, чтобы удержаться на плаву, поднять для этого квалификацию своих сотрудников– то можно воспользоваться возможностями одной из мер Фонда справедливого перехода по развитию бизнеса и предпринимательства, – разъясняет координатор составления плана Справедливого перехода региона Ида-Вирумаа при Министерстве финансов Иван Сергеев. – Еще одна мера направлена на развитие местных инициатив в поддержку Справедливого перехода.

Проявите творчество!

Предполагается, что некоммерческие организации, работающие в Ида-Вирумаа, местные самоуправления, опять же небольшие фирмы, которые работают в сфере культуры и креативной экономики, станут инициаторами пусть не каких-то глобальных, но очень важных с точки зрения общего процесса действий, которые помогут раскрыть смысл Справедливого перехода для жителей Ида-Вирумаа. И не только тех, кто занят в сланцевой промышленности, энергетике. Так или иначе мы все будем причастны к нему, Справедливый переход повлияет на жизнь всех нас. Я бы условно назвал эту меру поддержки очень «человеческой» – имея в виду, что она поможет осуществить проекты, которые направлены не столько на бизнес, сколько на человеческий ресурс региона в самом широком смысле слова, на рядовых жителей Ида-Вирумаа. Планируется, что финансы смогут быть выделены на проведение мероприятий, в том числе, например: семинаров, ворк-шопов, детских и молодежных мероприятий, создание образовательных программ и пр., которые помогают достичь цели справедливого перехода: сгладить социальные, экономические и экологические последствия перехода к климатической нейтральности. Надеемся, что могут родиться еще какие-то супер-креативные идеи.

На инфоднях расскажут подробнее

Иван Сергеев сказал, что Министерство финансов в сотрудничестве с местными партнерами планирует провести ряд инфодней, на которых подробно будет рассказано об указанных мерах поддержки в рамках Фонда Справедливого перехода и правилах участия в конкурсах проектов. Ближайший инфодень состоится уже в апреле.

Он также напомнил, что всю актуальную информацию о Справедливом переходе и план действий для Ида-Вирумаа можно прочитать на русском языке на сайте Министерства финансов: rahandusministeerium.ee.

Контакт: координатор составления территориального плана Справедливого перехода Иван Сергеев, э-почта: ivan.sergejev@fin.ee.

VIII Культурный форум собрал более двухсот участников. На нем выступили директор Эстонского института экономической коньюктуры Марье Йозинг, вице-канцлер Министерства культуры по вопросам искусств Тааниэль Раудсепп, организатор фестиваля Station Narva Хелен Силдна, специалист по связям с общественностью Рауль Ребане, один из основателей Йыхвиской школы технологий Райнер Штернфельдт, координатор программы Справедливого перехода Ида-Вирумааского союза самоуправлений Харди Мурула и другие.

В панельной дискуссии, которая состоялась по окончании форума, сценарии будущего развития Ида-Вирумаа обсудили мэр Нарвы Катри Райк, вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман, директор Силламяэской музыкальной школы Владимир Высоцкий, координатор по туризму Ида-Вирумаа Кадри Ялонен, основатель Ида-Вируского центра инноваций и творчества Objekt Яна Будковская, менеджер по связям с общественностью компании Viru Keemia Grupp Ирина Боенко и председатель Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа, старейшина Тойлаской волости Эве Эаст.

В наших последующих публикациях мы еще вернемся к темам, которые прозвучали на Культурном форуме.

Светлана ЗАЙЦЕВА