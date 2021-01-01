Ремонт дорог начнется с приходом теплой погоды, а пока что обойдемся "заплаткой"

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С понедельника, 15 марта, в Нарве начался ямочный ремонт дорог, который продлится ориентировочно в течение ближайших 10 дней. Также с наступлением теплой погоды начнется основательный ремонт дорог, в ходе которого восстановят свыше 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.



Нарвитян радует, что ямочные ремонты уже начались. Главное, чтобы холодный асфальт удержался в ямах до основного ремонта.

Рассчитан на полгода

По словам вицэ-мэра Нарвы по городскому хозяйству Сергея Горлача, в дорожные ямы засыпят в общей сложности 7 тонн т. н. холодной смеси, или холодного асфальта. Пока деньги, выделенные в бюджете на ямочный ремонт, составляют лишь 20% от суммы, которая была потрачена на те же цели в прошлом году, однако управа надеется получить дополнительные средства в ходе принятия дополнительного бюджета.

На сколько ям хватит этих семи тонн? «Первоначально будем ликвидировать самые опасные и глубокие ямы», - ответил старший специалист по дорогам Александр Черноситов (Департамент городского хозяйства), пояснивший, что ямы глубиной менее 5 см таким методом все равно заделывать бессмысленно: «держаться не будет». «Холодная смесь разработана для того, чтобы ямы не были опасны для автомобилистов, а также для решения проблемы на короткое время — до полугода максимум», - отметил Сергей Горлач.

Отметим, что ямочные ремонты для многих наших читателей — горячая тема. Нередко жалуются на то, что ям в этом году чрезвычайно много и колеса не уберечь. Эту тему поднимали и на инфочасе, ведь в случае, если повреждение автомобиля из-за попадания в яму подтверждено составлением полицейского протокола, его владелец имеет право на компенсацию от мэрии. Однако, по словам вицэ-мэра, по состоянию на 8 марта заявление на компенсацию из-за попадания в яму подал лишь один горожанин, но так как в полицию он не обратился, то и на возмещение рассчитывать не сможет.

О качестве работ

Второй момент, который волнует горожан — насколько тщательно проводятся ямочные ремонты? В редакцию во вторник позвонила наша читательница Татьяна, которая рассказала, что наблюдала из окна за тем, как проходит ямочный ремонт рядом с домом по адресу Тиймана, 18. «Рабочие засыпали в яму эту самую холодную смесь, пару раз похлопали по ней лопатами, один раз — каблуками, и уехали. У них в кузове была трамбовочная машина, но они ею не воспользовались. Два прихлопа, три притопа — и весь ремонт? Это же деньги налогоплательщиков», - возмущалась Татьяна.

Читательница рассказала, что позвонила в управу, где пообещали проверить ее информацию, но уверенности, что так и будет, у нее не возникло. Наше издание обратилось к Александру Черноситову и попросило его прокомментировать обращение читательницы: должна ли при утрамбовке холодной смеси в ямах помимо лопат использоваться также спецтехника? Как именно горуправа проверяет качество ямочного ремонта? К кому конкретно в горуправе может обратиться горожанин, у которого возникли сомнения в качестве выполняемых дорожных работ? На все эти вопросы чиновник согласился ответить лишь в письменном виде, и к концу рабочего дня мы действительно получили от него следующий письменный ответ: «В состав работ в соответствии с технологией входят: подготовительные работы, включающие в себя очистку ям, прогревание и трамбование холодной асфальтной смеси с использованием вибро-плиты.

Если у Вас появляется информация или сигналы о некачественном выполнении работ, просим передать её нам для проверки. На сегодняшний день работы выполняются опытной строительной фирмой TREV2, которая занимается обслуживанием и ремонтом в том числе и на государственных участках, и их квалификация и технология не вызывают сомнения».





Основательный ремонт — по всему городу

Что касается основательного ремонта дорог, то к нему приступят в конце апреля — начале мая, как только начнут работу асфальтовые заводы, пояснили на инфочасе. У города уже заключен договор на плановый ремонт дорог с фирмой Viamer, которая, по словам Александра Черноситова, уже выполняла городские заказы в прошлые годы и хорошо себя зарекомендовала. На 2021 год запланировано отремонтировать 50 950 кв. метров городских дорог: в этом списке есть и крупные улицы, где автомобильная активность высока (такие, как Пушкина, Раху, Даумана, Кангеласте, Креэнхольми — всего 37 наименований). Площадь требующих ремонта участков колеблется от 200 до 6000 кв. метров, срок окончания работ согласно договору — 31 июля. Общая стоимость дорожных работ в 2021 году составит почти миллион евро ( 918 399,99 евро), из них чуть менее половины составляет поддержка из государственного бюджета, а в городском бюджете на эти цели заложено 514 188 евро.

Перечень требующих ремонта участков город должен представить фирме Viamer до 26 марта. На время выпуска этого номера газеты список участков был не окончательный. Рассмотреть и утвердить его планировалось на транспортной комиссии горсобрания, ближайшее заседание которой состоялось вчера, в среду. Поэтому более подробно о предстоящих нынешним летом дорожных работах мы расскажем в следующем номере.

Ирина ТОКАРЕВА

Фото: Наталья Соболева