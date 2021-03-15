За два выходных дня в центре вакцинации Нарвской больницы прививку от коронавируса сделал 91 человек. Приезжали даже из Таллина

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Результаты прошедшей в минувшие выходные, 13 и 14 марта, по всей Эстонии в рамках пилотного проекта массовой вакцинации людей от 65 лет и старше оцениваются как очень успешные и в центре вакцинации Нарвской больницы, который также активно вел эту работу.



В центре вакцинации Нарвской больницы на прошедших выходных в рамках пилотного проекта по массовой вакцинации людей 65 лет и старше прививку от ковида получил 91 человек. ФОТО: Евгения Парв, Нарвская больница

По словам ответственной сестры инфекционного контроля Нарвской больницы Анастасии Горшковой, на вакцинацию в субботу зарегистрировались 25 человек, а в реальности пришли 38, в воскресенье зарегистрировались 20-ть, в итоге же в этот день в центр обратились 53 человека.

- Никого без вакцины мы не оставили. Всего за два выходных дня в центре вакцинации Нарвской больницы прививку получил 91 человек, - рассказала «Нарвской Газете» Анастасия Горшкова. – Среди них не только нарвитяне, были также жители Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, Тарту, пять человек приехали из Таллинна, поскольку там в больницах свободных мест на вакцинацию не было. Естественно, мы прививали только людей возрастом 65 лет и старше. В живой очереди, которая у нас образовалась, были соблюдены все предписания: маски, дезинфекторы, неукоснительное следование правилу 2 плюс 2. Каждому, кто получил прививку, мы выдавали анкету, где был указан номер телефона нашего центра вакцинации, и просили позвонить нам, если вдруг будут какие-то вопросы, возникнет недомогание. Пока ни одного звонка не было.

В субботу и воскресенье, как и все 13 больниц и медицинских учреждений, участвующих в пилотном проекте по массовой вакцинации, Нарвская больница использовала вакцину AstraZeneca.

Зарегистрироваться на прививку в центре вакцинации Нарвской больницы можно было как в интернет-среде – в дигирегистратуре, так и позвонив в рабочие дни с 8 утра до 6 вечера по телефону 35 61144 в регистратуру больницы. Об этом Нарвская больница оповестила через средства массовой информации, социальные сети, вся информация была размещена и на сайте больницы. По телефону центра вакцинации Нарвской больницы 35 63 003 можно было проконсультироваться по различным вопросам. Самый часто задаваемый, говорит ответственная сестра, был «Какой вакциной будете прививать?».

- Да, были и те, кто сначала записался на прививку, но затем по каким-то причинам решил ее отложить. Таких людей оказалось совсем немного. И должна сказать, что все повели себя очень ответственно - заранее предупредили о том, что не придут. «Пропавшего», неиспользованного времени у нас не было, - рассказывает Анастасия Горшкова.



В промежутке между прививками: ответственная сестра инфекционного контроля Нарвской больницы Анастасия Горшкова проверяет резервный список. ФОТО: Светлана Зайцева

С понедельника центр вакцинации Нарвской больницы продолжает вакцинацию работников сферы образования и домов попечения. Также Нарвская больница составляет резервный список желающих – на случай, если кто-то откажется от прививки. В него включают тех, кто попадает в целевую группу (это определяет больница).

Как следует из сообщения Больничной кассы, на этой неделе будет продолжена вакцинация людей из групп риска и работников передовой линии - детских садов, медицинского персонала и социальных работников. Согласно имеющимся данным объем поставок вакцины составляет 16 440 доз.

Светлана Зайцева