Бюро Яны Тоом открылось в Нарве и приглашает на консультации

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11 марта, в Нарве начало работу представительство Эстонского бюро депутата Европейского парламента Яны Тоом. Чем же будет заниматься бюро и как оно будет работать?



Дом, в котором находится бюро евродепутата Яны Тоом, расположен между зданиями суда и Генконсульства РФ в Нарве.

«Скорая помощь» для каждого

В свое время госпожа Тоом говорила, что избиратель вправе рассчитывать на активную работу своего представителя не только в Брюсселе, но и в Эстонии. Для лучшей связи с жителями страны, которую она представляет в Бельгии, в 2014 году в Таллинне было открыто первое бюро депутата. Теперь этот способ обратной связи будет доступен и жителям Северо-Востока страны.

Как рассказала Радио-4 советник бюро Вероника Степанова, главной задачей Нарвского бюро станет обеспечение связи депутата Европарламента от Эстонии с жителями нашего региона. Любой проживающий в нем получит возможность высказать свое мнение и внести предложения. Бюро Яны Тоом, по словам Вероники Степановой, уже давно стало не просто связующим звеном между жителями и европарламентарием, но и своеобразной скорой помощью для каждого, кто в такой помощи нуждается.

Общение сотрудников бюро с населением не исчерпывается исключительно форматом юридических консультаций. Это также различные мероприятия, круглые столы, мозговые штурмы, обсуждения. «Жизнь нам сама подскажет, что и когда нужно сделать», – заметила Вероника Степанова и заверила, что сотрудники бюро открыты к предложениям жителей.

Понятно, что в эти дни, когда правительство объявило в стране очередной локдаун по причине быстрого распространения коронавируса, такие активные формы работы с населением – по всей видимости, дело будущего. Пока же работа бюро будет строиться иным образом.

Вероника Степанова:

– Начнем с работы по телефону и с наших фирменных бесплатных юридических консультаций. Как юрист, консультировать буду и сама, и отправлять часть вопросов в Таллиннское бюро.

С чем обращаться в бюро

С какими же вопросами можно обращаться в Нарвское представительство бюро Яны Тоом?

По словам Степановой, заниматься в нем обещают всеми вопросами самого разного характера, в том числе касающимися местной жизни. Конечно, такие темы, как, например, состояние дорог, относятся к компетенции местного самоуправления. А вот по вопросам образования, административного или семейного права, социальной направленности, общения с местной властью смело можно обращаться в бюро. Здесь, как уточнила консультант Нарвского бюро, также готовы оказать помощь и проконсультировать по вопросам уголовного права.

Вопросами «глобального» характера госпожа Тоом занимается лично, физически находясь в Брюсселе. Если у какого-то сообщества возникнет необходимость в подаче петиции в Европарламент по вопросу, решить который на уровне государства не представляется возможным, консультант бюро, пообещала Вероника Степанова, постарается оформить этот документ должным образом, чтобы он попал по назначению.

Не исключено, что во время пандемии коронавируса нарвитяне захотят проконсультироваться в бюро и по этой тематике.

Вероника Степанова:

– Если говорить о вакцинации, например, то в первую очередь это вопрос ответственности самого человека, его отношения к своему здоровью и здоровью своих близких. В следующую очередь это вопрос Департамента здоровья. Но в любом случае мы выслушаем каждого обратившегося в Нарвское бюро депутата Европарламента. Обращаться в бюро может любой житель Северо-Востока.

Куда звонить и идти

Бюро депутата Европейского парламента Яны Тоом в Нарве находится по адресу Кирику, 6.

Бесплатные юридические консультации проводятся по четвергам – с 16.00 до 18.30. Но попасть на них можно только по предварительной записи. Она проводится по вторникам по телефону 59170217 с 10.00 до 12.00.

Наталья СОБОЛЕВА