Туризм в Нарве подсчитывает убытки, но надеется оживиться в высокий сезон

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Индустрия обслуживания гостей нашего города переживает глубокий кризис на фоне пандемии коронавируса. В минувшем году по сравнению с предыдущим количество останавливающихся в Нарве на ночевку туристов сократилось почти наполовину.



Несмотря на сложную ситуацию, Нарвский музей и соседний Ивангород продолжают осуществлять масштабный, финансируемый Евросоюзом, международный проект по реставрации пограничных крепостей.



Уменьшилось число как внутренних туристов, так и зарубежных, включая путешественников из России, Финляндии и Германии. Даже летний сезон, называемый в турсфере высоким, не выправил общую картину.

В Эстонии в целом также спад в этой сфере, сокращение туристического потока в процентном отношении почти такое же, как в нашем приграничном городе, делающем ставку на турбизнес.

Начало нынешнего года пока не сулит этой отрасли экономики светлых перспектив.

Запустить речной трамвай

О туристической статистике и планах на летний сезон на традиционном, проведенном городской управой, инфочасе журналистам рассказала старший специалист Департамента развития и экономики НГУ Ольга Смирнова.

По мнению специалиста, чтобы вернуться к докризисному уровню, понадобится около двух-трех лет, при условии, что ситуация с пандемией COVID-19 стабилизируется во всем мире.

В городе к лету установят на Петровской площади, вокзале и в других точках новые информационные стелы, а также новые конструкции с картой Ида-Виру. Это поможет туристам лучше ориентироваться. Запланировано большое количество мероприятий на речном променаде и в замке. Готовится к воплощению идея запустить в летний сезон речной трамвай на маршруте Нарва – курорт Нарва-Йыэсуу. В рамках международного проекта будет разработана на ближайшие годы программа культурного туризма в Нарве. Готовит местное самоуправление и другие новшества, которые будут способствовать повышению туристической привлекательности Нарвы.

В марте закрыт

Магнит в Нарве – старинный замок Германа продолжал в минувшем году притягивать туристов, но и тут потери. Расположенные в старинной крепости и в филиалах музейные экспозиции посетило 57,5 тысячи человек – на четверть меньше 2019 года. Впрочем, в определенный пиковый период прошлого года был всплеск интереса к новым экспозициям – за летние месяцы отреставрированный замок посетило более 32 тысяч человек, на 20 процентов больше аналогичного периода 2019 года. Летний всплеск турактивности вызвал рост доходов музея от продажи билетов, но на финише года показатели снова упали.

Проблемы нынешнего года также связаны с вызванными коронавирусом ограничениями. В соответствии с распоряжением правительства как и все музеи и выставочные площадки Эстонии Нарвский замок, Художественная галерея и выставка макета Старой Нарвы закрыты до конца первого весеннего месяца. Однако музей ждет всех на экскурсии под открытым небом в Западном дворе Нарвского замка.

Потери очевидны, как удается выживать? Входивший в минувшем году в состав совета Целевого учреждения «Нарвский музей» депутат Нарвского городского собрания Илья Федоров говорит, что в 2020-м на определенный период учреждение тоже закрывали, не было продажи билетов, но спасла государственная поддержка в форме компенсации заработной платы. Плюс традиционно город выделил, как и в предыдущие годы, дотацию в размере около четырехсот тысяч евро.

Как видим, при продолжающейся потере доходов от продажи билетов музею не выжить без финансовой помощи.

Руководитель мероприятий отдела обслуживания и развития услуг Нарвского музея Михаил Переточкин в разговоре с журналистом подтверждает, что основной доход учреждение получает от продажи билетов посетителям экспозиций. Сейчас у музея нет возможности зарабатывать деньги. Еще осенью прошлого года был заметен спад интереса к музею – из-за опасения инфекций. Особенно в ноябре стал сокращаться поток внутренних туристов, жителей Эстонии, которые приносили в кассу музея основной доход.

Тем не менее музей надеется на оздоровление ситуации и строит на этот год планы, которые рассчитаны на жителей города и на туристов. Намечен ряд мероприятий, включая два крупных. В конце мая предполагается провести фестиваль с участием действующих в Эстонии организаций ингерманландских финнов. Нарва будет как бы предварять масштабное событие – в июне в Тарту пройдет Всемирный конгресс финно-угорских народов. На середину августа запланирован исторический фестиваль Нарвская баталия – реконструкция сражения 1704 года русской и шведской армий.

Строят планы по развитию

Управляющий крупнейшим в Нарве отелем Inger Владимир Изотов пояснил нашей газете, что потери колоссальные. Заполняемость упала почти на 70 процентов. Но даже в кризис работники не опускают руки, в номерах проведен косметический ремонт. Словом, надеются, что турсектор выберется из кризисной ямы.

«Нам ничего не остается, как выжить и остаться на этом рынке», – говорит управляющий.

Гостиничный бизнес Нарвы поддержал обращенное к правительству республики предложение Ида-Вируского туристического кластера ввести в Эстонии в марте масштабные ограничения, чтобы со второй половины весны, к началу высокого сезона (май-сентябрь), можно было предлагать туруслуги в обычном формате. Цель обращения – прекратить распространение коронавируса и спасти в республике пиковый туристический сезон.

Отель Inger благодарен правительству за поддержку в рамках разных госпрограмм, и все же под давлением кризиса отелю пришлось частично сократить персонал.

Отель также рассчитывает на получение кредита от Целевого учреждения KredEx для финансирования строительства в этом году СПА-комплекса на площади около трехсот квадратных метров. Это будет первый в Нарве оздоровительный комплекс водных процедур, включающий бани, джакузи и открытую террасу. Надеются в отеле также в рамках этого проекта построить тренажерный зал.

Как пояснил В. Изотов, решение проблемы заполняемости отеля можно связывать с грядущими масштабными стройками в Нарве – возведением госгимназий, реконструкцией ратуши и транзитных дорог. Командированные в наш город строители – одна из главных целевых групп для размещения в этом отеле.

Рассчитывают в Inger также на ослабление в пиковый сезон карантина и возобновление притока внутренних и зарубежных туристов.

Наша справка:

Все о туризме в Нарве и регионе Ида-Вирумаа на сайте visitnarva.ee/ru



Евгений АШИХМИН